A szívinfarktus tünetei

Második infarktus - megelőzhető?

Elképzelni is nehéz azt, milyen érzés, amikor valakinek szívinfarktusa van: ezt tényleg csak azok tudják, akik át is élték. Ők viszont nagyon sokan vannak. És előfordulnak közöttük olyanok, akik nem is egyszer élik át ezeket a borzalmas, életveszélyes perceket-órákat. Merthogy a szívinfarktus egyszeri lezajlása nem mentesít egy újabb infarktustól. Mi ennek az oka? Hogyan lehet elkerülni?