A szívet egy zsák veszi körül, ez a zsák a pericardium vagy más néven szívburok, amely két rétegből áll. Ennek a két rétegnek a gyulladása a szívburokgyulladás (pericarditis). Legjellemzőbb tünete a mellkasi fájdalom, amit azonban annak jellege alapján el lehet különíteni az infarktus okozta fájdalomtól.

A szívburokgyulladás kialakulásának oka legtöbbször ismeretlen, az ismert okok a következők lehetnek:

A szív sérülése infarktus, szívműtét vagy bármilyen trauma következtében.

Fertőzés: vírusos, gombás, bakteriális.

Daganatok, akár a pericardiumot elsődlegesen érintő, akár máshol kialakult daganat,mely a pericardiumba ad áttétet.

Kötőszöveti betegségek: rheumatoid arthritis, SLE, sarcoidosis, scleroderma.

Anyagcsere-betegségek: uraemia, hypothyreosis.

Gyógyszer okozta mellékhatások: bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként kialakulhat immunválasz, ami pericarditist okoz, ilyen a phenytoin, hydralazin és procainamid tartalmú gyógyszerek.

A pericarditis tünetei

Normál és gyulladt szívburok

A leggyakoribb tünet a mellkasi fájdalom. Ez a fájdalom leggyakrabban éles és szúró jellegű. Fokozatosan vagy hirtelen is kialakulhat és a hátba, nyakba, karba sugározhat. Ha a rekesz (a mellüreget és hasüreget elválasztó izomlemez) is érintett, a fájdalom a lapockába is sugározhat.

Belégzéskor a fájdalom fokozódhat. A fájdalom általában helyzetfüggő, fekvéskor rosszabb és előredőléskor jobb. Ezek a fájdalomra jellemző tulajdonságok segítenek a pericarditis által okozott fájdalmat elkülöníteni, például az infarktus okozta fájdalomtól.

Ha a gyulladás a nyelőcsőhöz közeli területen alakul ki, előfordulhat hogy nyelés során is fájdalom jelentkezik. Más tünetek a pericarditist kiváltó tényezőtől függenek, például láz, hidegrázás, vagy nem specifikus tünetek,mint az izomfájdalom.

A pericarditis diagnózisa

Orvosi vizsgálat, melynek fontos része az orvos által feltett kérdések, a fájdalmat és a kórelőzményeket illetően. A leggyakoribb tünet a hallgatózás során felismert, a szív felett hallható dörzsölési hang, melyet a pericardiumban lévő folyadék és gyulladás okoz. Ez sokszor még jobban hallható, amikor a beteg előre dől.

Műszeres vizsgálatok: EKG, mellkasröntgen, a szív ultrahanggal történő vizsgálata.

Vérvizsgálatok, melyek során a pericarditist okozó ágenseket lehet kimutatni.

A pericarditis kezelése

Gyógyszerek: NSAID-ok (nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek), mint például ibuprofen használatosak a gyulladás és a pericardiumban kórosan jelenlévő folyadék mennyiségének csökkentésére.

Ritkán előfordulhat hogy egy rövid időszakban erős fájdalomcsillapítók (codein, oxycodon) szedése javasolt. Ismétlődő esetekben, - főleg, ahol immunfolyamatok állnak a háttérben - corticosteroidok adása is gyakran vezet jobbuláshoz.

A leghatásosabb természetesen ha ismert a pericarditis kiváltó oka és annak specifikus kezelése elvégezhető.

Pericardiocentesis, amely eljárás során egy vékony tűvel a mellkasfalon keresztül beszúrnak a pericardiumba. Indikációja a túl sok pericardiálsi folyadékgyülem, illetve a pericarditis okának kiderítése a folyadékból vett mintából.

A pericardium egy darabjának vagy az egésznek eltávolítása szükségessé válhat ismétlődő pericarditisek után vagy a pericardiumot érintő súlyos hegesedéskor.

Lehetséges komplikációk Cardialis tamponád: Ha túl sok folyadék gyűlik össze a szívburokban, elég nagy nyomás alakulhat ki ahhoz, hogy a szív ne legyen képes megfelelően működni, ezáltal ellátni a feladatát. A tünetek a folyadék mennyiségének emelkedésével egyre rosszabbak,akár krízis helyzetet is okozhatva.



Konstriktív pericarditis: Konstriktív pericarditis során a szívburok sérülés vagy betegség következtében hegesedik, melynek következtében a szívburok szűkké válik és nem engedi a szivet megfelelő mennyiségű vért felvenni. Ennek következménye a csökkent szívteljesítmény. A szívburok szűkülése lassan következik be, légzési idő csökkenést, munkaképességben való csökkenést eredményezve.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Antalffy Katalin Anita