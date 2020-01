A hurutos köhögés és kezelése

A köhögés a szervezet öröklött, feltétlen reflexe, melynek célja a légutakban lévő anyagok eltávolítása. Mikor beszélünk hurutos köhögésről? Mit tehetünk a tünetek enyhítéséért?

A légútban lévő anyagok lehetnek idegen anyagok (pl.: belélegzett táplálék, légszennyeződés, nyál, hányadék stb.) vagy a hörgő saját váladéka is. Utóbbit a szervezet a légúti nyálkahártya nedvesítésére termeli, ebbe a kisebb légszennyeződés beleragad, gyulladás esetén a vírusok, baktériumok eltávolítására szolgál, illetve a sérülékenyebb nyálkahártya nagyobb védelemre szorul, így belőle több termelődik.

Száraz köhögés esetén a köhögés primer receptorai (ezek a hangszalagok alsó felszínén és az ez alatti területen találhatóak) tévesen jeleznek (általában gyulladás, irritáció vagy kiszáradás miatt), így nincs mit felköhögni. Ez a köhögés a nyálkahártyát mechanikusan irritálja, kiszárítja, így kínzó rohamok is keletkezhetnek.

A köhögési ingermechanizmus során mély belégzést követően a légzőizmok megfeszülésével egy időben a hangszalagok zárnak, majd a nagy mellkasi nyomás elérésekor hirtelen megnyílnak. A hangjelenséget a hörgőkben, légcsőben vagy a gége alatti területen lévő szűkületek (pl. pszeudokrupp) módosítja. Egy gyakorlott vizsgálóorvos általában a hangjelenségből a szűkület helyére következtetni tud.

Mikor beszélünk hurutos köhögésről?

Produktív a köhögés, ha a reflexes mechanizmus váladékot hoz föl az alsó légutakból. A betegnek ilyenkor köpete van. Ez lehet átlátszó (vírusos vagy allergiás köhögés), véres (idegentest, daganat, krónikus gyulladás stb.) vagy sárgás árnyalatú (bakteriális fertőzések).

Produktív köhögés esetén a kezelésnek nem célja a köhögési inger csökkentése (hiszen ez ilyenkor hasznos folyamat), hanem nyákoldók adásával tudjuk az esetenként sűrű váladékot hígítani, így a folyamat könnyebben zajlik, hatásosabban mozgatja a szervezet a nyálkát. A hurutoldás nem csak a köhögés mechanizmusát, hanem a váladék felsőbb szakaszokba jutását is elősegíti. Ezt azáltal éri el, hogy a futószalagszerűen működő csillószőrökre kevésbé ragad rá a nyák, így gyorsabban halad a légcső felé. A köhögés ugyanis kb. innen képes a váladékot a torokba juttatni.

Összefoglalva tehát a köhögés száraz, ha a betegnek nincs köpete, és hurutos, ha van. A láz, mellkasi fájdalom, rossz közérzet előfordulása nem különíti el a köhögés két fő formáját.

Mi a teendő hurutos köhögésnél?

Akár felnőtt, akár gyermekkori produktív köhögésről beszélünk, nem szabad a köhögési ingert csillapítani, hisz a váladék ebben az esetben eláraszthatja a légutakat, a légzőfelület megszűnhet, a beteg megfulladhat. Fontos viszont a felköhögést segíteni. Ez történhet szájon át szedett gyógyszerekkel (ezt hívjuk nyákoldásnak) vagy inhalálással.

Nyákoldó készítmények

A nyákoldó szerek két fő csoportja az illóolaj típusúak és a ciszteinanalógok. Léteznek még nem illóolaj típusú hörgőizgató szerek, de ezek alapmechanizmusa a klasszikus illóolajos készítményekhez igen hasonló.

Az illóolajok úgy hatnak, hogy a gyomor-bélrendszerből felszívódnak, majd a légutakban található nyálkatermelő kehelysejteket izgatva fokozott váladéktermelésre késztetik azokat. Így a nyák mennyisége nő, de viszkozitása csökken. Emiatt a bő hörgőváladék esetén nem érdemes ilyen készítményt adni.

A ciszteinanalógok a nyálkában nagy mennyiségben lévő cisztein molekulák helyére beépülve meggátolják a fehérjeláncban létrejövő oldalkötések kialakulását (tulajdonképpen a fehérjék vékony, párhuzamos fonalak maradnak, és nem „gubancolódnak” össze), így a nyák anélkül válik hígabbá, hogy a mennyisége növekedne.

Inhalálás

Az inhalálás során kompresszoros vagy ultrahangos elven működő készülék segítségével fiziológiás sóoldatból kolloid méretű (5-10 mikrométer) szemcséket állítunk elő, melyek a levegőben (a ködhöz hasonlóan) úsznak, így belélegezve a léghólyagocskákig elkerülnek. Itt a nyálkahártyára kitapadnak, majd a fentebb említett csillószőrös „futószalag” segítségével, a természetesen termelődő nyáknál folyósabbak lévén gyorsabban haladnak a légcső felé, ezzel a sűrűbb nyák alá kúszva leválasztják azt a csillószőrökről, tehát a hurut gyorsabban halad felfelé, és a beteg könnyebben és maradéktalanabbul tudja azt felköhögni.

Természetesen magát a fiziológiás permetet is érzékelik a receptorok, így az inhalálás szinte azonnal megköhögteti a beteget, azonban ez az inger a kezelés végén nagyon hamar megszűnik. Járulékos haszonként az inhalálás a hámot megnedvesíti, így a használata után a köhögési inger 1-2 órára is csillapodik. Emiatt száraz köhögés esetén is érdemes megkísérelni használni a készüléket.

Tudta? A régi időkben szokásos forró vizes-illóolajos inhalálás ma nem tartozik az ajánlott módszerek közé, a forró gőz belélegzése ugyanis irritálja a nyálkahártyát. Ha túl közel hajol a forró gőzhöz, az akár égési sérülést is okozhat.

Gyógyteák, méz

A „népi gyógymódként” ismert hagymatea, kakukkfűtea vagy lándzsás útifű forrázat mind illóolaj elven működnek, és hasznosak lehetnek. A méz erősen tapadó fehérjéket tartalmaz, így az irritált garatot-algaratot bevonva képes azt nyugtatni, csökkenteni a köhögési ingert.

Friss levegő

A szabad levegő szinte az inhalációhoz hasonló nyákoldó és nyálkahártya nedvesítő képességgel rendelkezik. Érdemes megfigyelni, hogy a köhögés, de a náthás tünetek is csökkennek levegőzés esetén. Ha a beteg nem lázas, éppen ezért érdemes a szabadba engedni.

Megnövelt folyadékbevitel

Az orrlégzés helyreállítása és a megfelelő bő folyadékbevitel szintén nagyon fontos. Az orrkagylók melegítő, párásító funkciója segít a légutakba kerülő levegő temperálásában, így a gyógyulást elősegíti. A nyáktermelés romlik (sűrű, kevés nyák képződik), ha a szervezet folyadékellátása nem megfelelő, ezért elsődleges erről is gondoskodni, illetve érdemes itt figyelembe venni a láz esetén fokozott alapanyagcsere miatti nagyobb kilégzett, kiizzadt folyadékmennyiség pótlásának szükségességét is.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni?

Szabadon vásárolható nyákoldók, orrcsepp hatására egy héten belül szűnő köhögés nem igényel orvosi vizsgálatot, azonban gennyes köpet, légszomj, láz, levertség, rossz általános közérzet esetén, valamint a tünetek elhúzódásakor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, mert a fizikális vizsgálattal, laboratóriumi eredmények, röntgenfelvételek birtokában lehet az esetleges antibiotikus kezelés vagy akár kórházba utalás szükségességéről dönteni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész