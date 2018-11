A légúti megbetegedések jellegzetes tünete a köhögés. A panaszok hosszabb időn át is jelentkezhetnek, dr. Dózsa Izabella, tüdőgyógyász segítségével ezért utánajártunk, mi állhat az elhúzódó köhögés hátterében.

Asztmát is jelezhet

Kezdődő megbetegedésnél sok esetben hiányoznak a tipikus tünetek. A nehézlégzés, mellkasi szorító érzés, a kilégzés nehezítettsége nem feltétlenül jelentkeznek azonnal, az asztma kialakulásának előrejelzője lehet az elhúzódó köhögés. Mielőtt orvoshoz fordulunk jegyezzük fel, hogy a tünetek mely napszakban, esetleg fizikai terhelés hatására jelentkeznek-e. Gondoljuk át milyen környezetben, évszakban erősödnek a panaszok, ezek az információk fontosak lehetnek a további vizsgálatok szempontjából.

Köhögés és reflux

Nem a légutak betegsége, de nagyon sokszor okoz köhögést – gyomor panasz nélkül is az, ún. refluxbetegség. Ha a gyomorszáj nem zár teljesen, akár csak időszakosan, a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, súlyosabb esetben a gégébe és onnan lelélegezve a légcsőbe is. A savas inger már a nyelőcsőbe jutva is reflexesen köhögéshez vezet, ha a légutakig is eljut, akkor mindenképpen.

Hirdetés

Mikor forduljunk orvoshoz köhögésünkkel? A köhögés a légúti védelem egyik része, jelzi, hogy a légutakba valami olyan anyag, váladék, idegentest került, amelyet a köhögés megpróbál onnan eltávolítani. Akkor kóros, ha elhúzódik, kínzó, megkönnyebbülést nem okoz és fárasztó, nem enged aludni. Ilyenkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni!

Gyógyszermellékhatás

Bizonyos gyógyszerek szedése gyakran okoz köhögést. A legismertebb a vérnyomás-szabályozó készítmények mellékhatásaként tapasztalható kellemetlen, száraz köhögés. Ilyen esetben a tünetek rendszerint a tabletta bevételét követően jelentkeznek, a szakorvossal egyeztetve megoldásként a terápia módosítása jöhet szóba.

Hátsó garatfali csorgás

Az orr- és orrmelléküregek betegségei, arcüreg-, vagy gégegyulladás következtében is jelentkezhet hátsó garatfali csorgás. Ilyen esetben a felgyűlt váladék nem az orrnyílásokon át távozik a szervezetből, hanem hetekig, sőt nem megfelelő terápia mellett akár hónapokig is a garat felé csorog, ezzel folyamatos köhögésre ingerelve a beteget.

Ilyen esetben a köhögés tehát csak a tünet, a kezelés célja az alapbetegség megszüntetése kell, hogy legyen. Ismétlődő arcüreggyulladás hátterében például egyéb hajlamosító tényező is állhat, - allergia, polip, orrsövényferdülés, stb. – a kezeléshez tehát alapos kivizsgálás és személyre szabott terápia szükséges.

Stressz tünet?

Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogy stresszhelyzetben szapora szívverés jelentkezik, nehezebben vesszük a levegőt, torkunk is kiszáradhat. Gyakori, hogy a felsorolt tünetekhez torokkaparás, krákogás és köhögés is társul. Ha visszatérő problémáról van szó, esetleg a stressz forrása a munkahelyi környezet, a panaszok jellemzően enyhülnek a hétvégék és a szabadság ideje alatt.

Ha a részletes kivizsgálás során minden egyéb lehetőséget, testi elváltozást kizártunk, a panaszok megszüntetéséhez ilyen esetben stresszoldó technikák elsajátítására lehet szükség, pszichológus bevonásával gyógyszeres kezelés is igénybe vehető.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Dózsa Izabella, tüdőgyógyász)