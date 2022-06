Az éjszakai köhögés okai és kezelése

A beteg és a hálótárs számára egyaránt zavaró, ha álmából rendszeresen kellemetlen köhögésre ébred. Az éjszaka folyamán jelentkező köhögés kiváltó okairól és kezeléséről dr. Hidvégi Edit, tüdőgyógyász nyilatkozott.

Ne bagatellizálja el a tüneteket!

A köhögés során a légutak a benne levő gyulladásos váladéktól, oda került idegen anyagoktól, portól, gázoktól igyekszik megszabadulni, ezért gyakran jelentkezik légúti fertőzések kísérő tüneteként, akár a fertőzés lezajlását követő hetekben is – magyarázza a sokszor zavaró tünet előnyeit dr. Hidvégi Edit.

Bizonyos esetekben súlyosabb betegségek, pl. bronchitis, tüdőgyulladás, COPD, tüdőrák vagy asztma kezdeti tünete is lehet, így jelentőségét semmiképp sem szabad lebecsülni. Elhúzódó köhögéses panaszokkal - vagy ha egyéb tünet, például magas láz is társul mellé - mindenképp forduljunk orvoshoz, a kezelés ezután a diagnózis függvényében folytatódhat. Az éjszaka jelentkező köhögés hátterében kiváltó tényezőként az alábbi panaszok is felmerülhetnek:

hátsó garatfali csorgás,

reflux,

allergia,

asztma,

vérnyomás csökkentő készítmények szedése,

dohányzás.

Az éjszakai köhögés egyéb lehetséges okai

Reflux esetén, fekvő helyzetben a gyomorsav könnyen visszajut a nyelőcsőbe, vagy egészen a garatig, ahol így köhögést idézhet elő. Légúti fertőzés, krónikus orrmelléküreg-gyulladás következtében jelentkezhet hátsó garatfali csorgás: az orrváladék a garat felé távozik, ezáltal köhögésre ingerli a beteget. Az éjszaka folyamán jelentkező köhögésnél mérlegelni kell az allergia lehetőségét is, ilyen esetben leggyakrabban háziporatka, vagy a lakásban tartott háziállat által okozott tünetekre gondolunk. Az elhúzódó köhögés az asztma első tünete is lehet, ezért vizsgálatokkal ezt is érdemes kizárni. ACE-gátlók - a vérnyomáscsökkentők egy csoportja - szedése is okozhatja a panaszokat, ilyen esetben érdemes a kezelőorvossal konzultálni a gyógyszer cseréjéről. A fentieken kívül a dohányzás - akár passzív formában is – hozzájárulhat a tünetek megjelenéséhez.

Praktikák köhögés ellen

Az éjszaka jelentkező köhögést megszűnését – a szakorvos által javasolt gyógykezelés mellett - segíthetjük még az ágy fejrészének megemelésével is. A köhögés gyakori kiváltó oka a száraz szobalevegő, melynek ellensúlyozására fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk.

Ha a köhögést valóban a száraz levegő okozza, érdemes párásító készüléket beszerezni. A lakás levegőjének ideális páratartalma 40-60 százalék között mozog. Ennél magasabb páratartalom sem egészséges, a penészgomba és a háziporatka elszaporodásához is kedvező életfeltételeket teremt. Alváshoz ideális, ha a szoba hőmérséklete nem magasabb, mint 20oC.

Hátsó garatfali csorgás esetén hasznos lehet sós vizes orrmosó használata, az e célra kifejlesztett termékkel, melynek segítségével az orrüregek átmoshatók, a gyógyulás folyamata felgyorsítható. A rég bevált praktikákról se feledkezzünk el, a mézes gyömbér, kakukkfű, hársfatea is hatékony segítség lehet. A sós vízzel történő gargalizálás úgyszintén, mely a betegek többségénél nagyszerűen beválik a tünetek csillapítására.

(Tüdőközpont)