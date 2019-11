Gombócérzés a torokban, vagyis a globus szindróma

Globus szindróma a neve annak a tünetegyüttesnek, amelynek lényege, hogy a betegek úgy érzik, a torkukban fájdalommal nem járó csomó, duzzanat van. Sokféleképpen írják le, a leggyakrabban úgy, mint egy gombócérzést, szorítást, idegentestérzést. Jellegzetessége, hogy evés vagy ivás után a panaszok gyakran enyhülnek. Tekintsük át ezt a témát részletesen!

A gombócérzés tarthat néhány másodperctől hetekig-hónapokig, ami akár a betegek mindennapjait is megkeserítheti. A jelenség sokakat érint, becslések szerint az emberek közel fele átélte már legalább egyszer.

Milyen elváltozások állhatnak a háttérben?

A két leggyakoribb ok:

Az esetek nagyobb részében nem mutatható ki szervi elváltozás, „csak” ideges tünetről van szó, amelyet stresszhelyzet vált ki arra hajlamos embereknél. Ide sorolható, amikor a garatnyálkahártya szárazsága áll a háttérben, ami lehet öntudatlan, gyakori nyelés (szintén pszichés tünet) vagy gyógyszermellékhatás következménye.

A tartósan fennálló gombócérzés másik leggyakoribb oka a refluxbetegség következtében kialakuló irritáció, vagyis a garatnyálkahártya gyulladása.

Ritkább okok:

Valódi szűkületet okozó kórképek

szövetszaporulat a garattájon: daganatok, ciszták, nyirokcsomó-megnagyobbodás

pajzsmirigytúltengés (strúma)

idegentestek (pl. félrenyelt gyógyszer, csontdarab stb.)

maró anyagok által okozott hegesedés (sav- vagy lúgmérgezés)

ritka anatómiai variációk a garattájon (hosszú nyelvcsap, a nyaki gerinc, a pajzsporc és a sziklacsontnyúlvány rendellenes helyzete okozhat kismértékű szűkületet)

Egyéb okok:

Zenker-diverticulum: a garat és nyelőcső határán kialakuló, elsősorban idősebb korban jelentkező nyálkahártyatasak

izomgyengeséggel járó állapotok, pl. myasthenia gravis

Mi a teendő, ha a globus szindróma tüneteit észleljük?

Ebben az esetben is érvényes alapelv, hogy elsősorban a súlyosabb, szervi elváltozásokat kell kizárni. Ehhez fül-orr-gégészeti, gasztroenterológiai, esetleg endokrinológiai és ideggyógyászati vizsgálat, valamint képalkotó eljárások (röntgen, CT, ultrahang stb.) szükséges. Makacs, súlyos panaszok esetében, szervi háttér hiányában szükség lehet pszichiáter bevonására is.

Láthatjuk, hogy nem egyszerű a probléma megoldása, ezért mindenkinek azt tanácsolom, hogy panaszaival a háziorvost keresse fel először, mert ő tud abban segíteni, hogy a megfelelő „pályára” állítsa a beteget, hiszen sokan hónapokig bolyonganak a különböző szakrendelések labirintusában feleslegesen, mire érdemi segítséget kapnak.

Mivel a tünetek hullámzóak, gyakran enyhe lefolyásúak is lehetnek, érdemes kiemelni, melyek azok a helyzetek, amikor valószínűleg súlyos betegség áll a háttérben.

Mielőbb orvoshoz kell fordulni, ha a következők valamelyikét tapasztalja

nyelési képtelenség, a falat elakadása, hányinger-hányás

légzési nehézség

erősödő, hosszabb ideje (néhány hete) fennálló panaszok

nyelési fájdalom vagy -nehézség

50 év felett hirtelen kezdődő tünetek

tisztázatlan eredetű fogyás, nyaki nyirokcsomó-duzzanat, láz vagy hőemelkedés

Milyen kezelésre számíthatok?

A globus szindrómának speciális terápiája természetesen nincsen, hiszen a kiváltó okot kell kezelni. Például, ha reflux-betegség igazolódik, a megfelelő életmód- és gyógyszeres kezelés a tünetek megszűnéséhez vezethet.

Pszichés eredet esetében a szervi eredet kizárása egyúttal a legfontosabb kezelési eljárás is, gyakran már ez elegendő a tünetek enyhüléséhez. Ha a betegekben tudatosul, hogy nincs okuk félni például valamilyen daganatos elváltozástól, enyhül a szorongásuk, nem élik meg olyan intenzíven a panaszokat, illetve felkészültebben fogadják azokat egy újabb stresszhelyzetben. Életmódváltás, és a feszültségoldó technikák elsajátítása is sokat segíthet. Ugyanakkor az is előfordul, hogy a súlyos, pszichoterápiára nem reagáló esetekben antidepresszáns kezelés válik szükségessé.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Pászthory Erzsébet, gasztroenterológus, belgyógyász