A foglalkozási tüdőbetegség

Nagyon sok olyan tüdőbetegséget okozó anyag létezik környezetünkben, amelyet munkánk során, munkánk miatt lélegezhetünk be. Az összes asztmás megbetegedés jelentős részét a foglalkozási asztma teszi ki.

A munkahelyen vagy a környezetből a szervezetbe bekerült különböző anyagok különböző tüdőbetegségeket válthatnak ki vagy súlyosbítják a már meglévő panaszokat. Veszélyesek lehetnek a különböző belélegzett porok, gázok, gőzök, füstök, a szénpor, különféle szerves anyagok, fehérjék, sőt még akár a liszt is!

Hirdetés

A belélegzett anyagok okozhatnak irritációt, gyulladást, allergizálhatnak asztmát kiváltva. Ezek a tünetek lehetnek átmenetiek, melyek csak a munkahelyen jelentkeznek, de állandósulhatnak is, és súlyos végleges tüdőkárosodás is lehet a következményük. Mivel a munkahelyi egészségkárosodásnak jogi következményei is vannak, hiszen tartós egészségkárosodást okozhatnak, fontos a betegség eredetének pontos tisztázása:

A korábbi és jelenlegi munkahelyek időbeli feltérképezése.

Milyen anyaggal került kapcsolatba munka közben?

A munkahelyen elszenvedett hatások időtartama és intenzitása.

Védőruha, védőfelszerelések használata (maszkok, kesztyűk).

Van-e megfelelő munkahelyi szellőztetés?

A munkatársak tevékenysége, anyaghasználata.

Részidőben végzett munkák.

Otthoni hatások (háziállatok, hobby tevékenységek).

A betegség kronológiája a munkával és környezeti ártalmakkal összefüggésben.

Az alábbi táblázat a munkahelyi vagy környezeti károsodásokat foglalja össze:

Betegségek Kiváltó ok Példák Ipari bronchitis Irritánsok, gázok, gőzök, füstök, klór, foszgén, kén-dioxid, nitrogén-oxid, ammónia Bányászat, építőipar, vasipar, szőrmegyártás, textil-, faipar, malomipar, tisztítószergyártás Foglalkozási asztma Vegyszerek, állati vagy növényi fehérjék, fémek, vegyi anyagok, laboratóriumi állatok Mezőgazdasági dolgozók, malomipari munkások, egyéb élelmiszeripari dolgozók, gyógyszeriparban, szépségiparban dolgozók Hiperszenzitiv pneumonitis, farmertüdő, actinomycosis Biológiai eredetű porok, gombaspórák Mezőgazdaság, állattartás, gyapotfeldolgozás, paprikahasítás, aratás Pneumoconiózisok Ásványi porok, szilícium, szén, vas, cement, fa, magnézium-szilikát Szénbányászat, vaskohászat, fafeldolgozás, gumiipar Szilikózis Homok, kvarc, szilikon Vasöntöde, homokfúvás Azbesztózis Azbeszt Fazekasság, gránitbányászat, építőipar, hőszigetelés, fékbetétgyártás Tüdőcarcinoma, mesothelioma, tüdőfibrózis Ásványi porok, fémporok, szerves porok, vegyi anyagok, azbeszt, radon Építőipar, vegyipar, mezőgazdaság, kohászat, bányászat, kerámiaipar, üvegipar, fogtechnika, műköröm

Az ilyen jellegű betegségek kivizsgálásakor nagyon fontos a tünetek mérlegelése, a munkahelyi tünetekkel való szoros összefüggések kimutatása és bizonyítása. Ki kell deríteni, ha lehet, hogy a tünetek mikor jelentkeznek, minek a hatására romlanak vagy javulnak, illetve hogy milyen összefüggésben állnak a munkahelyen töltött idővel és a hétvégi szabadidővel.

A foglalkozási eredete megállapításához nagyon fontos a dohányzási szokások, korábbi betegségek (már meglévő allergia, asztma) felmérése, illetve a nehézlégzés nem légzőszervi okának kizárása (pl. elhízás, szívbetegség).

Ha a munkahelyi vagy környezeti ártalom körvonalazódik, akkor célzott vizsgálatok elvégzésével szűkíteni kell a kört:

Mellkasfelvételt kell készíteni a szilikózis kizárására.

Légzésfunkciós vizsgálatok, melyek során megszorító vagy elzáró zavarokat észlelhetnek.

A munkaképesség eldöntésére terheléses vizsgálatokat kell végezni.

Speciális vizsgálatok: bőrpróbák, RAST a munkahelyi asztma kimutatására.

Invazív beavatkozások: bronchofiberoszkópia, hörgőmosó-folyadék, nyílt tüdőbiopszia.

A munkakörben maradva az állapot folyamatosan súlyosbodhat Egyesek állapota gyorsan javul a munka után, és szinte teljesen rendeződnek másnapra, míg másoknak legalább két napra van szükségük, hogy rendbe jöjjenek. Ez folyamatos romlást okozhat a légzésfunkcióban, és nehezen lehet elkülöníteni egy nem munkahelyi ártalmak kiváltotta COPD-től. Ilyenkor hosszasabb munkahelyi elvonás szükséges, hogy a légzésfunkció normalizálódjon.

A foglalkozási asztma felismerése, tünetei

A foglalkozási asztma tipikus tünete a nehézlégzés, mellkasi merevség, köhögés, sípolás a munkaidőben, vagy pár órával a munka vége után. Jellegzetessége, hogy a légúti szűkület mindkét tüdőfélre kiterjed, spontán módon vagy kezelés hatására visszafordítható, és nem kardiovaszkuláris ok hozza létre.

Gyakran kísérik az asztmát náthás, kötőhártyagyulladásos panaszok, és visszatérő hörghurut is. Ha a tünetek azonnal vagy kevéssel a kezdés után jelentkeznek a munkahelyen és mindig ugyanazon anyagra, akkor a felismerés nem nehéz. Nehezebb azonban a betegség megállapítása késői asztmás reakció esetén, amikor órákkal az asztmát kiváltó anyaggal történő kapcsolatba kerülést követően jelentkeznek a panaszok.

Az asztmára jellemző hörgőgörcs kialakulása lehet reflexszerű, történhet gyulladás miatt, vagy bekövetkezhet farmakológiai és allergiás okokból is.

A reflexes mechanizmus esetén a légút stimulálásában nagy szerepet játszhat a hideg levegő, a szervetlen porok, a gázok és füstök. Bár ezek akár hörgőgörcsöt is kiválthatnak, a reakció nem immunválasz és a legtöbb betegnél már korábbról ismert az asztma.

Nem egyik napról a másikra alakul ki Az asztma érzékenység kialakulásához időre van szükség és a lappangás időtartama hetektől évekig terjedhet. A cigarettázás kétszeresére növeli a rizikót, mivel a gyulladásos sejteket a légutakba toborozza és ezek már készen állnak, hogy reakcióba léphessenek az ingerlőszerekkel és az érzékenység gyorsabban és súlyosabb formában jöhet létre.

A gyulladásos folyamat (reaktív légúti diszfunkciós szindróma) által okozott hörgőgörcs esetén az ingerlő anyag korlátozza a hangszálak működését. Ez rekedtséggel, köhögéssel és nehézlégzéssel jár, de tévesen minősítik nagyon gyakran asztmának.

Az allergiás hörgőgörcs a leggyakoribb oka a foglalkozási asztmának. Ha magas molekulasúlyú anyagról van szó (például pékek asztmája), akkor a veleszületett allergiás túlérzékeny (atópiás) beteg gyakrabban és gyorsabban válik érzékenyebbé, így fokozott a kockázata a foglalkozási asztma kialakulására. Ennek ellenére az allergiás érzékenység nem hajlamosító tényező, ha alacsony molekulasúlyú anyagokkal szembeni reakció kialakulásáról van szó.

Farmakológiai hörgőgörcsről akkor beszélünk, ha a munkahelyen különleges gyógyszeres hatás éri a tüdőt.

Kezelés

A foglalkozási betegségek terápiájában a kiváltó ok megvonása fontos szerepet tölt be. A légzőszervi panaszokat az asztmának vagy COPD-nek megfelelően kell kezelni.

Foglalkozási asztma: gyakoribb, mint gondolnánk

Az összes asztmás megbetegedésből a foglalkozási asztma az esetek 2-15 százalékáért felelős, ami természetesen nagyon változik foglalkozástól és munkahelytől függően, valamint a hatás mértékétől.

Az ipari előfordulás valószínűleg a valóságban nagyobb, mint amennyi adattal rendelkezünk, mert mindenki félti az állását, és sokan titkolják betegségüket.

A fentiekből látható, hogy a foglalkozási tüdőbetegségek nem ritkák, időben történő felfedezésük és kezelésük a beteg életét mentheti meg, illetve a jogi szabályozásból eredően anyagi juttatás, kártérítés is megilleti a munkavégzés kapcsán megbetegedetteket.Természetesen legfontosabb a megelőzés, a védőfelszerelések használata.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Brugós László, allergológus, pulmonológus, allergológus

Aktualizálta: Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus