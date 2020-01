Mi a teendő hörghurut esetén?

Az alsó légúti gyulladások között a heveny hörghurut a leggyakoribb megbetegedés. Főleg a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakra jellemző az esetek megszaporodása.

A krónikus, hörgőszűkülettel járó hörghurut, a COPD tüneteinek súlyosbodása szintén ebben az időszakban gyakoribb, különösen a ködös, szmogos idő rontja ezeknek a betegeknek az állapotát.

Heveny hörghurut

A hörgők nyálkahártyájának fertőzéses eredetű gyulladásáról van szó. A fertőzések kisebb részéért baktériumok felelősek, az esetek többségéért pedig vírusok, azonban ezekben az esetekben is előfordulhat másodlagos, bakteriális felülfertőződés. A hörgőrendszer gyulladása sokszor együtt jár a légcső gyulladásával.

Kórlefolyására, tüneteire jellemző, hogy általában felső légúti fertőzéssel indul a betegség. A kezdeti tünetek között szerepel a nátha, torokfájás, esetleg rekedtség, lázzal, hőemelkedéssel. Majd a köhögés egyre kifejezettebbé válik, eleinte száraz, majd hurutos, köpetürítéssel járó formában.

Mi a teendő a betegség idején?

Maradjunk otthon, így a gyógyulás is gyorsabban megy, és nem fertőzzük meg munkatársainkat. Lázcsillapítás, köptetők használata, valamint az orvosi utasítások betartása szükséges. Amennyiben a kezelőorvos szükségesnek tartja antibiotikum alkalmazását, azt az előírt ideig és dózisban kell szedni.

COPD heveny fellángolása

Az idült hörgőszűkülettel járó hörghurut kialakulásában az esetek döntő többségében a dohányzásnak van szerepe. A COPD tüneteire jellemző a köpetürítéssel járó köhögés vagy nehézlégzés. A már diagnosztizált betegek kezelése a korszerű inhalációs gyógyszerekkel, hörgőtágítókkal történik. Rendkívül fontos a dohányzás abbahagyása, dohányzásról leszoktató programok nyújtanak segítséget ebben a betegeknek.

A betegségben a fertőzés okozta heveny rosszabbodás során romlik a már eleve károsodott tüdőfunkció, és minden egyes heveny szak után a tüdőkapacitás mindig egy kicsit rosszabb lesz. Többnyire bakteriális eredetű ezekben az esetekben a heveny gyulladásos rosszabbodás. Jellemző a köhögés mellett a nehézlégzés, fulladás jelentkezése, vagy fokozódása, amely súlyos mértékű is lehet, akár légzési elégtelenséghez is vezethet. Különösen a kilégzés nehezített, a legsúlyosabb esetekben szívelégtelenség is kialakulhat. Ezekben az esetekben kórházi, tüdőosztályos elhelyezésre van szükség, ahol a beteg állapotától függő kezelésekben részesül, mint például parenterális antibiotikum alkalmazása, infúziós kezelés, oxigénadás.

Az idült hörghurutban szenvedő betegek fertőzéses eredetű heveny fellángolással járó állapotrosszabbodásainak csökkentése érdekében javasolt részükre az influenza elleni és a pneumococcus elleni védőoltás.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos