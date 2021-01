Ezt okozhatja a tartós köhögés

Egy egyszerű megfázás nem okoz semmiféle maradandó károsodást. Ugyanez nem mondható el abban az esetben, ha valaki hosszabb ideje dohányzik és ez tartós köhögéssel társul.

A dohányosok tüdejébe valamennyi slukkal nikotin, kátrány és egy sor egyéb egészségre ártalmas anyag kerül. A káros anyagok közel hatvan százaléka bennmarad a tüdőben kilégzéskor is. A toxinok lerakódnak, és idővel egyre nagyobb mennyiségben halmozódnak fel.

Az egészséges tüdő „tiszta”. Az apró csillók folyamatos mozgása kisöpri a méreganyagokat a légutakból. Ha valaki hosszabb ideig dohányzik, előbb-utóbb a csillók is károsodnak, és nem tudják megfelelően végezni feladatukat.

A dohányos köhögést komolyan kell venni! A dohányosok gyakran nem veszik komolyan a köhögést és a légszomjat. Az állandó köhögés, köhécselés azonban már a krónikus tüdőbetegség figyelmeztető jele, ami sürgősen orvosi ellátást igényel.



Ha a csillók jelentős része károsodott, jelentkeznek a tüdőkárosodás első jelei is. A krónikus száraz köhögés, az úgynevezett dohányos köhögés a tüdőkárosodás első jele. Tehát maga a köhögés nem károsítja a tüdőt, csak egy tünet, mely a tüdő károsodására utalhat, erről is első sorban dohányosoknál lehet szó.

A tüdőkárosodás másik jele a pihegő légzés. Ha az említett panaszokat tapasztalja, vagy azokhoz hasonló tüneteket észlel, akkor mindenképp itt az ideje, hogy abbahagyja a dohányzást! Ezen tünetek megjelenését követően a tüdő tizenöt-húsz éven belül tönkremegy.

Ma már számos terápia és különféle készítmény áll a leszokni vágyók rendelkezésére. Az első lépés minden esetben az elhatározás kell, hogy legyen! Nincs olyan ember, aki ne lenne képes leszokni, bármilyen nehéz is. Ha az első tünetek jelentkezésekor leteszi a cigarettát, a tüdőszövetek még képesek regenerálódni.

Ha éveken át tartó dohányzás után szokik le káros szenvedélyéről, amikor már jó ideje krónikus köhögés is gyötri, akkor ahhoz, hogy a tüdőrák kialakulásának esélye csökkenjen, akár öt évnek is el kell telnie, de akkor is megéri abbahagyni a dohányzást, hiszen az életéről van szó!

Ne feledje, sosem késő leszokni a dohányzásról, ne kockáztassa az életét!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; de.hicow.com

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos