A háziporatka-allergia

szerző: Balázsi Viktor, újságíró-szerkesztő - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos frissítve:

A lakóterekben kialakuló allergiás tünetek nagy részéért a háziporatka jelenléte tehető felelőssé. Megfelelő intézkedésekkel a panaszok kiküszöbölhetők.

A közvélekedéssel ellentétben a házipor-allergiának nevezett betegség kiváltója nem a házi por, és még csak nem is a háziporatka, hanem annak mikroszkopikus méretű, a levegőben lévő, beszáradt ürüléke, egész pontosan az abban lévő bizonyos fehérjék, melyet belélegezve, illetve vele érintkezve jellegzetes allergiás tünetek alakulhatnak ki az arra érzékenyekben, vagyis a poratka-allergiásokban. A lakóhelyiségekben lévő allergének közül a háziporatka ürüléke vált ki leggyakrabban légúti allergiát.

Az atkák száma tavasz végén és kora ősszel a legnagyobb (májsutól októberig), a lakások levegőjének nedvességtartalma ugyanis ebben az időszakban a legmagasabb. A fűtött lakások relatív páratartalma 60% körül van, ez az atkák számára nem ideális. Ezt a – számukra – kedvezőtlen időszakot azok az egyedek élik túl, melyek megfelelő körülmények között, pl. ágymelegben (matracok, párnák, paplanok) tartózkodnak. A túlélésüket sokszor a háztartásban élők is segítik a lakások túlfűtésével, a belső levegő magas nedvességtartalmával. És mivel vannak túlélő példányok, nem is kevesen, a háziporatka egész évben okozhat allergiás tüneteket, még ha a legerősebb panaszokat tavasztól őszig idézi is elő.

Mik is azok a háziporatkák?
Háziporatka alatt a gyakorlatban több fajt értünk: a leggykaoribbak közülük a Dermatophagoides pteronyssinus (európai háziporatka), a Dermatophagoides farinae (amerikai háziporatka) és a Dermatophagoides microceras. Méretük szerint ezek az ízeltlábúak kb. 0,3 mm hosszú, a pókokkal közeli rokonságban álló élőlények.

Mit esznek a poratkák?

A háziporatkák elsődleges táplálékát a lakótereken belül az ember elhalt, lehullott hámsejtjei jelentik. Ott találhatók meg nagy számban, ahol a hámsejtek felhalmozódnak (ágynemű, bútorhuzatok, szőnyegek stb.). Az emberről naponta kb. 1,5 g hám válik le, amely egymillió (!) atka számára egy napra elegendő táplálék. 1 g porban akár 200 háziporatka is élhet.

Tudni kell, hogy az emberi testfelületről közvetlenül lekerülő felhám az atka számára emészthetetlen. Ezért az atkának más, a felhámot előemésztő élőlényekre van szüksége, például a velük együtt élő egyes penészgombafajokra: az általuk átalakított felhám megfelelő az atka táplálkozására. Az egy-két évig a hálószobában lévő párna súlyának 10%-át a már elhullott atkák és ürülékük teszi ki.

A háziporatka a magas páratartalmú környezetet és a 17–25°C közötti hőmérsékletet kedveli. -20°C-on, illetve 55°C felett elpusztul, így azokat a textíliákat, amelyek feltehetően atkával szennyezettek (ágynemű, függöny), 60°C-os vízben kell mosni.

Háziporatka mikroszkópos képe

Dermatophagoides farinae, azaz az amerikai háziporatka

A háziporatka-allergia tünetei

A háziporatka-allergia orrtünetei csaknem teljesen megegyeznek a pollenek okozta szénanátha-tünetegyüttessel. A háziporatka-allergia esetén inkább az orrdugulás dominál, míg a pollenallergiára az orrfolyás a jellemző.

A háziporatka-allergiára jellemző tünetek:

  • orrdugulás,
  • orrfolyás,
  • orrviszketés,
  • tüsszögés,
  • szemvörösség,
  • szemviszketés,
  • könnyezés,
  • szájpadviszketés.

A háziporatkák kedvelt élőhelyükből adódóan tipikusan főleg éjjelente és a kora reggeli órákban ébredés után okoznak erősebb tüneteket.

Háziporatka-allergiásoknál az allergén akár asztmás rohamot is provokálhat. Sok esetben a háziporatka-allergia a bőrön jelentkezik csalánkiütés, illetve ekcéma (vörös, sokszor száraz felületű foltok a bőrön) formájában.

Mit tehetünk?

Az allergia tüneteinek mérsékléséért fontos az atkaszám csökkentése. Talán a legfontosabb a hálószoba, az ágynemű atkátlanítása. A poratkák kedvenc helyei a szőnyegek, kárpitok, függönyök és bútorhuzatok. A háziporatka-allergiában szenvedők lakókörnyezetének padlója legyen könnyen tisztítható, hézagmentes parketta vagy padló, minél kevesebb szőnyeggel. Szerencsésebb, ha a függönyök könnyű, műszálas anyagból készülnek. Javasolt a műbőrborítású bútorok használata.

A rendszeres időközönkénti takarítás és porszívózás az egyik leghatékonyabb módszer az atkák ellen. A porszívózás viszont csak akkor hatékony, ha a porszívónak úgynevezett HEPA-szűrője van (HEPA filter: High-Efficiency Particulate Air Filter – "nagy hatékonyságú részecskeszűrő"), mivel az atkák annyira kisméretűek, hogy a hagyományos porszívó porzsákján átjutva növelik a levegőben lévő allergének számát. A HEPA-szűrő csaknem 100%-os hatékonysággal szűri ki a porrészecskéket, egészen 0,3 mikrométeres nagyságig, így csökken a levegőbe kerülő allergének mennyisége.

A légszűrők alkalmasak a légtérben lebegő részecskék, pl. atkák és háziállatszőrök, pollenek, gombaspórák, füstrészecskék, valamint részecskékhez kötődött radon kiszűrésére is. Egy részük mechanikus elven működik. Ezek közül a legfejlettebbek az úgynevezett „nagy hatékonyságú részecskeszűrők" (HEPA filter). A légszűrők másik csoportja az elektromos töltéskülönbség alapján köti meg a részecskéket. Ilyen pl. az elektrosztatikus precipitátor, illetve a plasmacluster. A kombinált készülékek mechanikus és elektrosztatikus szűrő hatást is kifejtenek. Gázok megkötésére egyik típus sem képes, ilyen célra a speciális kémiai filterek vagy aktív szénnel működő berendezések alkalmasak – olvasható Dr. Kalmár Ferenc Belső környezet minősége c. egyetemi jegyzetében.

A légkondicionáló berendezésekkel a házon kívüli allergének (pollenek, gombaspórák) jórészt kirekeszthetők a lakásokból, hivatalokból. A páratartalmat is csökkentik, ami az atkák és penészgombák számára teremt kedvezőtlen életfeltételeket.

Összefoglalva a legfontosabb megelőző lépések:

  • Az ágyneműhuzatot hetente cserélje, s legalább 60 °C-on mossa!
  • Használjon jól szellőző matrac- és ágyneműhuzatot!
  • Soha ne fésülködjön a hálószobában!
  • A szőnyegeket – különösen a hálószobában – lehetőség szerint cserélje ki résmentesen fugázott parkettára, melyek könnyen tisztíthatók!
  • Lakása ne legyen túlzsúfolva növényekkel, amin a penészgomba növekedhet!
  • Portörléshez mindig nedves ruhát használjon! Egy csepp eukaliptuszolaj segít elűzni az atkákat.
  • Használjon HEPA-szűrős porszívót!
  • A zuhanytálcát, kádat, csempéket tisztítsa speciális penészgomba-ölő oldattal!
  • Szellőztessen rendszeresen!

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Forrás: WEBBeteg összeállítás
Balázsi Viktor, újságíró-szerkesztő; Dr. Kalmár Ferenc: Belső környezet minősége
Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

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