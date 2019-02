Mit árul el a köhögés jellege?

A köhögés a szervezet normális reakciója, ami a légutak tisztítását szolgálja. Ha azonban a köhögés hosszabb ideig fennáll, az okát ki kell vizsgálni.

A köhögés nem betegség, hanem egy tünet. Oka ezért igen sokrétű lehet: például a tüdő, a szív, a gyomor megbetegedése vagy bizonyos gyógyszerek is okozhatják.

Különböző köhögéstípusok

A köhögést a következő csoportokra lehet felosztani.

Nyákos köhögés: Leggyakoribb oka a megfázás, a tüdőgyulladás, a krónikus bronchitis vagy a krónikus obstruktív tüdőbetegség. Az asztma vagy más allergiás megbetegedés is gyakran okoz fokozott nyáktermelést. A felköhögött váladék ebben az esetben üvegszerűen tiszta, többnyire folyékony, míg megfázás esetén sárgás vagy zöldes és sűrű.

Véres köhögés: A vérzéssel járó köhögés hátterében a következő okok állhatnak: tüdőembólia, tuberkulózis, szívelégtelenség vagy tüdőrák. Ritka esetben véralvadási zavarok vagy vérzékenység is lehet a köhögés oka.

Ingerköhögés: A tüdő akut ingerlése, a porszemcsék vagy más idegen részecskék által, reflexes köhögéshez vezethet. Azonban néhány gyógyszer, így például az ACE-gátlók is okozhatnak ingerköhögést, e mellékhatásról tájékoztatni kell a kezelőorvost, aki szükség esetén módosítja a terápiát. Néhány esetben az ingerköhögés egy kis tüdőembólia egyetlen tünete.

Dohányos köhögés A dohányosok gyakran nem veszik komolyan a köhögést és a légszomjat. Az állandó köhögés, köhécselés azonban már a krónikus tüdőbetegség figyelmeztető jele, ami sürgősen orvosi ellátást igényel.



Az akut köhögések

Az akut, rövid ideig tartó köhögés egyik leggyakoribb oka a fertőzés, majd a fertőzés gyógyulásával a köhögés megszűnik. Felső- és alsó légúti fertőzések egyaránt okozhatnak köhögést.

A garatgyulladás, orrmelléküreg-gyulladás, mandulagyulladás a váladék lecsorgása, és ingerlő hatása révén vált ki köhögést

Az alsó légutakban az ott kialakuló gyulladás (hörgőgyulladás, tüdőgyulladás) váltja ki a köhögési ingert.

Allergének is sok esetben okoznak köhögést, ez az allergén típusától is függ, ha szezonálisan van csak jelen az allergén, akkor maga a köhögés is lehet szezonális, ha az allergén elhúzódóan van jelen, akkor a köhögés is elhúzódóvá válhat. Szintén akut köhögés jelentkezik irritánsok rövid ideig tartó hatására. A sérülések, a légmell szintén akut száraz, fájdalmas köhögést okozhatnak.

A tartós vagy krónikus köhögés

A tartós vagy visszatérő köhögés egyik oka a már említett allergia, a rhinitis allergica (szénanátha) az esetek mintegy 25%-ában asztmává alakul. Az asztma jellegzetes hangjelenséggel járó köhögéssel társul, sípolás, légszomj, mellkasi fájdalom kísérheti. A kiváltó okokat illetően allergének játszhatnak szerepet, de az asztmának olyan típusa is van, mely nem allergiás eredetű, kiváltó oka lehet testmozgás, stressz, hideg.

A krónikus obstruktív tüdőbetegség szintén jellemzően tartós vagy visszatérő köhögést okoz, ennek egyik formája a bronchitises, másik formája az emfizémás típus, de éles átmenet nincs a két forma között, a tünetek kombinálódása szokott jellemző lenni. Visszatérő irritáció, vírusos bronchitis (hörgőgyulladás), másodlagos bakteriális bronchitis is okozhat tartós köhögést.

Jellemzően elhúzódó köhögést okozó kórokozók a tuberculosis (tbc, gümőkór) kórokozója, atípusos légzőszervi kórokozók: Mycoplasmák, Chlamydiák, illetve a pertussis (szamárköhögés) kórokozója. Vannak olyan gennyes tüdőfolyamatok, melyek szintén krónikus köhögést okoznak, ide tartozik a cisztás fibrózis, az immunrendszer gyengeségével járó állapotok, a primer ciliáris diszkinézis.

Tartósan jelen lévő idegen test, nagyobb nyirokcsomó, nagyobb csecsemőmirigy, tüdőrák vagy mellüregi daganat is okozhat visszatérő köhögést. Disszeminált tüdőbetegségek is állhatnak a tartós köhögés hátterében, ilyen például a sarcoidosis vagy a fibrotizáló alveolitis.

A COPD főbb tünetei Érdes, időnként "húzós" (spasztikus) légzés .

. Gyakori köhögés, kezdetben főleg ébredés után, később egész nap.

kezdetben főleg ébredés után, később egész nap. Fokozott nyáktermelés , bő köpetürítés.

, bő köpetürítés. Légszomj, zihálás, különösen fizikai aktivitás, sportolás közben.

különösen fizikai aktivitás, sportolás közben. Gyakori légúti fertőzések

Mellkasi szorító érzés (kevésbé erős és ijesztő, mint a szív rossz vérellátása során jelentkező mellkasi fájdalom).

Forrás: WEBBeteg összeállítás

B. M. szakfordító; NetDoktor.de

Dr. Csuth Ágnes, családorvos