A tüdőödéma gyorsan kialakuló, kezelés nélkül halálhoz vezető kórkép. Fő tünete a fokozódó nehézlégzés, mely sokszor éjszaka jelentkezik, felébresztve a beteget, illetve az akár mellkasfalra tett füllel is hallható, úgynevezett apróhólyagú szörcszörej, mely ahhoz hasonlít, mint amikor szívószállal buborékokat fújunk egy pohár vízben.

A tüdőbe a levegő a légcsövön keresztül jut, mely két főhörgőre, majd további, kisebb hörgőkre oszlik. A legkisebb hörgők végén kicsiny, levegővel teli zsákocskák, léghólyagocskák vannak.

A tüdő részei 1.: mellhártya-folyadék, 2.: mellhártya, 3.: bal lebenyek

Ezeket a léghólyagocskákat fonják körül a tüdőkapillárisok, a tüdő apró vérerei. A vörösvértestekben lévő hemoglobin oxigént vesz fel a léghólyagocskákban lévő levegőből, illetve ide adja le a testünkben keletkező szén-dioxidot.

Ahhoz, hogy a gázcsere végbemehessen, a két résztvevőnek meglehetősen közel kell lennie egymáshoz. Ezért a vért a levegőtől mindössze a kapillárist bélelő laphámsejtréteg, egy vékony kötőszöveti réteg és a léghólyagocskák laphámsejtekből álló fala választja el.

A tüdőödéma során ebbe a kötőszöveti térbe kerül folyadék (ekkor már nehézlégzés jelentkezik), majd fokozatosan elárasztja a léghólyagocskákat, hallhatóvá válik a szörtyzörej. Ezután a folyadék a légutakat is elárasztja hab formájában, a szájból is véres-habos köpet ürül. Ekkor a vér nem képes oxigén felvételére, kezelés nélkül a beteg megfullad.

A tüdőödéma tünetei

A panaszok fekve a legerősebbek, az úgynevezett félig ülő testhelyzetben enyhébbek. Ekkor a beteg háta körülbelül 45 fokos szöget zár be a vízszintessel. Fontos tudni, hogy bár ez a testhelyzet átmeneti enyhülést hoz, a folyamat tovább súlyosbodik, tehát mindenképpen orvosi segítségre van szükség.

A tüdőödéma kialakulásának okai

A tüdőödéma kialakulásának egyik lehetséges módja a vér feltorlódása a tüdőben. Ennek oka, hogy a tüdő ereiben megnő a vérnyomás, és azok falán keresztül folyadék préselődik ki, elárasztva a léghólyagocskákat.

Ennek leggyakoribb okai:

A bal szívfél billentyűinek szűkülete vagy nem megfelelő záródása. Az előbbi esetben a vér nem tud elég gyorsan átáramolni a bal pitvaron és kamrán, az utóbbiban pedig a szívösszehúzódás során a vér egy része visszalökődik a tüdő felé.

Balszívfél-elégtelenségben leggyakrabban, de idővel és a szívizom elhalásával a szív koszorúsereinek szűkülete, elzáródása esetén, vagy egyéb okok, úgymint túlzott alkoholfogyasztás, szívizomgyulladás, különböző mérgező anyagok miatt a szívizom károsodik, gyengül, ezért a bal kamra nem tudja továbbpumpálni a teljes beleérkező vérmennyiséget.

Súlyos vesebetegségben nem távozik elegendő víz a vizelettel, megnő a teljes vérmennyiség, ami túl nagy terhet ró a szívre.

Hipertenzív krízisben.

A tüdőödéma további lehetséges okai lehetnek:

A tüdőhajszálerek falának fokozott folyadékáteresztése, ezenbelül: tüdőgyulladás, mérgező gázok-gőzök belélegzése (pl.: klórgáz, füst, ózon, teflongőzök, nitrogén-dioxid, ammónia), súlyos fertőzés (szepszis), gyomortartalom belélegzése, baleseti sérülés nyomán kialakuló úgynevezett sokktüdő, súlyos hasnyálmirigy-gyulladás.

A tüdő nyirokelvezető rendszerének károsodása is vezethet tüdőödémához.

Néhány gyakoribb ok: nyirokerek daganatos áttétje, tüdőátültetés utáni állapot, a tüdő nyirokereinek gyulladása (például szilikózisban).

Ismeretlen, vagy nem teljesen tisztázott mechanizmussal okozhatnak tüdőödémát az alábbiak:

morfinszármazékok túladagolása (mind kábítószer-élvezőknél, mind kórházi körülmények között alkalmazva),

nagy tengerszint feletti magasság (elsősorban hegymászókat érinti),

tüdőembólia,

terhességi eclampsia (terhességben kialakuló, extrém magas vérnyomással járó, potenciálisan végzetes kórkép).

A tüdőödéma kezelése

A kezelés során oxigén adása orrszondán, maszkon keresztül, gyors hatású vénásan adott vizelethajtó (Furosemid), a szív terhelését csökkentő (nitrát, magas vérnyomás esetén vérnyomáscsökkentők), illetve a szívműködés hatékonyságát fokozó szerek: dopamin, dobutamin adása, pozitív inotróp szerek, súlyos esetben intezív osztályos ellátás, multiparaméteres monitorozás, gépi lélegeztetés történik. A felsorolt lépéseken kívül a háttérben álló betegség kezelése fontos, mert anélkül az átmenetileg rendezett tüdőödéma újra jelentkezni fog.

