A tüdőödéma

szerző: Dr. Antalffy Katalin Anita - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

A tüdőödéma gyorsan kialakuló, kezelés nélkül halálhoz vezető kórkép. Fő tünete a fokozódó nehézlégzés, mely sokszor éjszaka jelentkezik, felébresztve a beteget, illetve az akár mellkasfalra tett füllel is hallható, úgynevezett apróhólyagú szörcszörej, mely ahhoz hasonlít, mint amikor szívószállal buborékokat fújunk egy pohár vízben.

A tüdőbe a levegő a légcsövön keresztül jut, mely két főhörgőre, majd további, kisebb hörgőkre oszlik. A legkisebb hörgők végén kicsiny, levegővel teli zsákocskák, léghólyagocskák vannak.

A tüdő részei
Tüdőödéma
1.: mellhártya-folyadék, 2.: mellhártya, 3.: bal lebenyek

Ezeket a léghólyagocskákat fonják körül a tüdőkapillárisok, a tüdő apró vérerei. A vörösvértestekben lévő hemoglobin oxigént vesz fel a léghólyagocskákban lévő levegőből, illetve ide adja le a testünkben keletkező szén-dioxidot.

Ahhoz, hogy a gázcsere végbemehessen, a két résztvevőnek meglehetősen közel kell lennie egymáshoz. Ezért a vért a levegőtől mindössze a kapillárist bélelő laphámsejtréteg, egy vékony kötőszöveti réteg és a léghólyagocskák laphámsejtekből álló fala választja el.

A tüdőödéma során ebbe a kötőszöveti térbe kerül folyadék (ekkor már nehézlégzés jelentkezik), majd fokozatosan elárasztja a léghólyagocskákat, hallhatóvá válik a szörtyzörej. Ezután a folyadék a légutakat is elárasztja hab formájában, a szájból is véres-habos köpet ürül. Ekkor a vér nem képes oxigén felvételére, kezelés nélkül a beteg megfullad.

A tüdőödéma tünetei

A panaszok fekve a legerősebbek, az úgynevezett félig ülő testhelyzetben enyhébbek. Ekkor a beteg háta körülbelül 45 fokos szöget zár be a vízszintessel. Fontos tudni, hogy bár ez a testhelyzet átmeneti enyhülést hoz, a folyamat tovább súlyosbodik, tehát mindenképpen orvosi segítségre van szükség.

A tüdőödéma kialakulásának okai

A tüdőödéma kialakulásának egyik lehetséges módja a vér feltorlódása a tüdőben. Ennek oka, hogy a tüdő ereiben megnő a vérnyomás, és azok falán keresztül folyadék préselődik ki, elárasztva a léghólyagocskákat.

Ennek leggyakoribb okai:

  • A bal szívfél billentyűinek szűkülete vagy nem megfelelő záródása. Az előbbi esetben a vér nem tud elég gyorsan átáramolni a bal pitvaron és kamrán, az utóbbiban pedig a szívösszehúzódás során a vér egy része visszalökődik a tüdő felé.
  • Balszívfél-elégtelenségben leggyakrabban, de idővel és a szívizom elhalásával a szív koszorúsereinek szűkülete, elzáródása esetén, vagy egyéb okok, úgymint túlzott alkoholfogyasztás, szívizomgyulladás, különböző mérgező anyagok miatt a szívizom károsodik, gyengül, ezért a bal kamra nem tudja továbbpumpálni a teljes beleérkező vérmennyiséget.
  • Súlyos vesebetegségben nem távozik elegendő víz a vizelettel, megnő a teljes vérmennyiség, ami túl nagy terhet ró a szívre.
  • Hipertenzív krízisben.

A tüdőödéma további lehetséges okai lehetnek:

  • A tüdőhajszálerek falának fokozott folyadékáteresztése, ezenbelül: tüdőgyulladás, mérgező gázok-gőzök belélegzése (pl.: klórgáz, füst, ózon, teflongőzök, nitrogén-dioxid, ammónia), súlyos fertőzés (szepszis), gyomortartalom belélegzése, baleseti sérülés nyomán kialakuló úgynevezett sokktüdő, súlyos hasnyálmirigy-gyulladás.
  • A tüdő nyirokelvezető rendszerének károsodása is vezethet tüdőödémához.
  • Néhány gyakoribb ok: nyirokerek daganatos áttétje, tüdőátültetés utáni állapot, a tüdő nyirokereinek gyulladása (például szilikózisban).

Ismeretlen, vagy nem teljesen tisztázott mechanizmussal okozhatnak tüdőödémát az alábbiak:

A tüdőödéma kezelése

A kezelés során oxigén adása orrszondán, maszkon keresztül, gyors hatású vénásan adott vizelethajtó (Furosemid), a szív terhelését csökkentő (nitrát, magas vérnyomás esetén vérnyomáscsökkentők), illetve a szívműködés hatékonyságát fokozó szerek: dopamin, dobutamin adása, pozitív inotróp szerek, súlyos esetben intezív osztályos ellátás, multiparaméteres monitorozás, gépi lélegeztetés történik. A felsorolt lépéseken kívül a háttérben álló betegség kezelése fontos, mert anélkül az átmenetileg rendezett tüdőödéma újra jelentkezni fog.

Dr. Antalffy Katalin AnitaDr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Antalffy Katalin Anita
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Hangonyi Csilla

Dr. Hangonyi Csilla

Tüdőgyógyász, allergológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Tárnok Ildikó

Dr. Tárnok Ildikó

Allergológus, Pulmonológus, Immunológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Immunrendszer-erősítés
Immunrendszer-erősítés

Mit tehetünk érte? (x)
Megfázás
Megfázás

A leggyakoribb tények és tévhitek.
Hasznos légzőgyakorlatok
Hasznos légzőgyakorlatok WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
Gerincferdülés miatt bekövetkező szívműködési zavar
Gerincferdülés miatt bekövetkező szívműködési zavar WEBBeteg - Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus
Légzőtorna - Kinek, mikor, hogyan?
Légzőtorna - Kinek, mikor, hogyan? WEBBeteg - Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus
Hogyan lélegezzünk helyesen sportolás közben?
Hogyan lélegezzünk helyesen sportolás közben? WEBBeteg - Sándor Judit, erőnléti és korrektív tréner
Az ízlelés és a szaglás is csökken, ha bedugul az orrunk
Az ízlelés és a szaglás is csökken, ha bedugul az orrunk WEBBeteg - Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter
Hogyan feküdjön, üljön, mozogjon a tüdőbeteg?
Hogyan feküdjön, üljön, mozogjon a tüdőbeteg? WEBBeteg - Dr. Lajtos Melinda, tüdőgyógyász