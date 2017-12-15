Hiánybetegségek és tüneteik

Hiánybetegségek akkor alakulhatnak ki, ha a szervezet kevesebb vitaminhoz, ásványi anyaghoz jut, mint amennyire szüksége van. Egészséges életmód mellett ennek veszélye csekély, ám mai rohanó és stresszes világunkban bárkivel előfordulhat, hogy túlhajszolja magát, kimerül, és szervezete tartalékai nem elegendőek a vitaminigény fedezésére.

Milyen tünetekkel járnak a hiánybetegségek, és mikor van szükség vitaminpótlásra?

A C-vitamin és hiánya

A C-vitaminnak szerepe van az immunerősítésben, a kollagénszintézisben és a növekedésben is. Talán az egyik legismertebb hiánybetegség a C-vitamin hiánya, azaz a skorbut.

Milyen tünetekkel jár a hiánya?

Eleinte fáradtság, kedvetlenség, fogyás és étvágytalanság jelentkezik. Súlyosabb esetben fogínyvérzést, sebgyógyulási zavarokat, foghullást, porc- és csontsorvadást okoz.

Miben fordul elő?

Citrusfélék, áfonya, csipkebogyó, brokkoli, káposzta, paprika.

Hirdetés

A D-vitamin és hiánya

A D-vitamin a napfény hatására alakul ki a bőrben lévő előanyagaiból, bizonyos mennyiségben néhány élelmiszer is tartalmazza, de pusztán táplálkozással a szükségletünknek csak csekély hányada pótolható. A D-vitamin valamennyi sejtünk egészséges működéséhez elengedhetetlen, a legfontosabb szerepe a kalcium csontokba való beépítése. A D-vitamin hiánya okozza az angolkórt (rachitis), a kalcium felszívódásának és csontokba épülésének zavarát.

Milyen tünetekkel jár a hiánya?

Az angolkórban szenvedő gyerekeken kezdetben sápadtság, nyugtalanság, a koponyacsontok ellágyulása, bordaduzzanat jelentkezik, majd torzult mellkas, elgyengült izomzat és görbült lábak jellemzőek. A szellemi fejlődés is lassulhat. Ha felnőttkorban alakul ki, akkor csontlágyulás lesz a következménye.

Miben fordul elő?

Ahhoz, hogy kellő mennyiségű D-vitaminhoz jusson szervezetünk, elég időt kell töltenünk a szabad levegőn, napfényen. D-vitamin az élelmiszerek közül a halban, a tejben, a tojássárgájában, a kakaóbabban, a vargányagombában, a vajban és a belsőségekben fordul elő.

Az E-vitamin és hiánya

Az E-vitamin nagyon fontos antioxidáns, hiánya ritkán fordul elő.

Milyen tünetekkel jár a hiánya?

Reflexek lassulása vagy hiánya, izomgyengeség, kettős látás, egyéb látászavar, beszédzavar, idegkárosodás.

Miben fordul elő?

Növényi olajokban (napraforgó, búzacsíra, tökmag, olíva, kukorica), májban, tojásban és húsokban, halakban, valamint hüvelyesekben található meg az E-vitamin.

Az A-vitamin és hiánya

Az A-vitamin nélkülözhetetlen szemünk, bőrünk és csontjaink egészséges fejlődéséhez, működéséhez. Hiánya farkasvaksághoz vezethet, de ez a betegség lehet örökletes is.

Milyen tünetekkel jár a hiánya?

A farkasvakságban szenvedő beteg szürkületben sokkal gyengébben lát, mint az egészségesen látók, a betegség akár vaksághoz is vezethet. Az A-vitamin-hiány további tünetei lehetnek fogászati problémák, a haj töredezése, a körmök berepedése, a bőr és a nyálkahártya betegségei.

Miben fordul elő?

A-vitamin-forrás a sárgarépa, a spenót, a kajszibarack, a sütőtök, a sárgadinnye és a paprika, valamint a tejtermékek, a tojás, a tengeri halak és a máj.

A B 1 -vitamin és hiánya

A B 1 -vitamin elengedhetetlen a bőr, az idegrendszer és az izomzat egészséges működéséhez. Hiánybetegsége a beriberi.

Milyen tünetekkel jár a hiánya?

A B 1 -vitamin hiányában alvászavar, fáradtság, nyugtalanság, levertség, memóriaromlás, súlyos esetben idegrendszeri tünetek és izomsorvadás, emésztőrendszeri tünetek, szív- és érrendszeri panaszok jelentkezhetnek, és akár halát is okozhat.

Miben fordul elő?

Teljes kiőrlésű gabonafélékben, dióban, mogyoróban, tejtermékekben, hüvelyesekben, májban és a sertéshúsban.

B 12 -vitamin

A B 12 -vitamin (kobalamin) vízben oldódó vitamin, számos anyagcsere-folyamatban részt vesz, szükséges többek között a vörösvértestek képződéséhez és éréséhez, valamint zsírsavak lebontásához.

Milyen tünetekkel jár a hiánya?

B 12- vitamin hiányában izomgyengeség, hajhullás, allergiás reakciók, depresszió és bénulásos tünetek is jelentkezhetnek, megaloblasztos anémia léphet fel, kisbabáknál súlyos fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki.

Miben fordul elő?

B 12 -vitamin az élesztőt, a savanyú káposztát és a homoktövist (valamint a B 12 -vel dúsított nem állati eredetű élelmiszereket) leszámítva csak állati eredetű élelmiszerekben fordul elő, húsokban, halakban, tojásban és májban. Ezért vegetáriánusoknak és vegánoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a B 12 -vitamin pótlására akár vitaminkészítmények formájában. De általános táplálkozás esetén is a kor előrehaladtával csökken a vitamin hasznosulása a szervezetben, ezért az idősek is vitaminkiegészítésre szorulhatnak.

A vas és hiánya

A vas a vérfesték, más néven hemoglobin alkotóeleme, hiányában vérszegénység (anémia) alakulhat ki.

A vashiány tünetei

Levertség, sápadtság, fáradtság, a koncentrálóképesség romlása.

Forrásai

Vörös húsok, halak, szárnyas húsok, de növényi források is tartalmazzák, úgymint például az aszalt gyümölcsök, gabonafélék, diófélék, barna rizs, hüvelyesek.

A jód és hiánya

Jódra szükség van a pajzsmirigy egészséges működéséhez. Hiányában a pajzsmirigy megnagyobbodik, és strúma vagy golyva alakulhat ki. A jódhiány következménye koraszülés és vetélés is lehet.

A jódhiány tünetei

Száraz, pikkelyes bőr, töredezett, száraz haj, rekedt hang, mentális zavarok, a pajzsmirigy alulműködéséből eredő egyéb zavarok.

Forrásai

Jódozott konyhasó, tejtermékek. A sós tengeri levegőn való tartózkodás is jódhoz juttatja a szervezetet.

A szelén és hiánya

A szelénnek szerepe van az immunrendszer működésében, a gyulladási folyamatok mérséklésében.

A szelénhiány tünetei

Immungyengeség, a bőr, a körmök és a haj állapota romlik, a szövetek regenerációja lelassul.

Forrásai

Teljes kiőrlésű gabonafélék, máj, vese, tengeri halak.

A magnézium és hiánya

A magnézium több mint 300 enzimatikus folyamatban vesz részt szervezetünkben. A csontok és fogak épségéhez nélkülözhetetlen, közreműködik a fehérjeszintézisben, az izommunkában, az energia-anyagcserében, a sejtosztódásban, de szükség van rá a pszichés egészség megőrzéséhez és a normális idegi működéshez is.

A magnéziumhiány tünetei

Magnézium hiányában nő a szívritmuszavarok, az izomgörcsök, a nyugtalan láb szindróma, a fáradtság és a migrén kialakulásának kockázata, de fejfájás, izomremegés, emésztési és keringési panaszok is jelentkezhetnek.

Forrásai

Hüvelyesek, diófélék, zöld leveles zöldségek és étcsokoládé (utóbbi természetesen csak mértékkel).

Omega-3-zsírsavak

Az omega-3-zsírsavak a többszörösen telítetlen zsírsavak közé tartoznak, az eikozapentaénsav (EPA), a dekozahexaénsav (DHA), illetve esszenciális előanyaguk az alfa-linolénsav (ALA) tartozik közéjük. A sejtmembrán fontos alkotóelemei. Valamennyi sejtünknek szüksége van tehát omega-3-zsírsavakra. Ezen túlmenően bizonyos hírvivő anyagok termelésében is szerepet játszanak, erősítik az immunrendszert és hozzájárulnak a tüdő, a szív- és érrendszer és a hormonrendszer megfelelő működéséhez.

Az omega-3-zsírsavak hiányának tünetei

Omega-3-zsírsavak hiányának következménye lehet száraz, hámló bőr, ekcéma, gyulladások, fertőzésekre való fokozott hajlam, szemszárazság és/vagy látászavar, gyerekeknél koncentrálási nehézségek és növekedésbeli zavarok.

Forrásaik

Az omega-3-zsírsavak elsődleges forrásai a halak, a lazac, a pisztráng, a hering, a makréla és a szardínia. Az ALA növényi olajokban található meg.

Mikor van szükség vitaminkészítmények szedésére?

A zsírban oldódó vitaminokat szervezetünk hosszabb időn át képes tárolni, ilyen az A-, D-, E- és a K-vitamin. Ezek a vitaminok felhalmozódhatnak szerveztünkben, ezért a túladagolás elkerülése érdekében ne fogyasszunk belőlük többet a kelleténél! Előfordulhatnak azonban olyan betegségek, amelyek megzavarják a vitaminanyagcserét, és így szükség lehet ezen vitaminok pótlására is.

A vízben oldódó vitaminokat a szervezet nem tárolja, a fölösleges mennyiség a vizelettel távozik a szervezetből. Hiányuk gyakrabban fordulhat elő, mint a zsírban oldódóké.

Egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás és elegendő pihentető alvás mellett sokkal kisebb az esélye a vitaminhiány kialakulásának, ezért igyekezzünk megelőzni a problémát! Csak abban az esetben van szükség vitaminkészítmények szedésére, ha a szervezet tartalékai kimerülnek és vitaminhiány alakul ki.

Mikor fordulhat ez elő?

Hiányos, egyoldalú táplálkozás, sanyargató fogyókúra

Alkohol- vagy drogfüggőség

Dohányzás

Állandó étvágytalanság

Vegetarianizmus

Felszívódási zavarok

Anyagcsere-betegségek

Terhesség, szoptatás

Hirtelen növekedés

Stresszes életmód

Láz

Dohányzás

Daganatos betegségek esetén és

Égési sérülések után, valamint

Időskorban.

A gyógyszertárakban kaphatók egykomponensű, azaz csak egyféle vitamint tartalmazó készítmények, és multivitaminok, amelyek több különféle válogatott vitamint tartalmaznak.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de, Die 6 häufigsten Nährstoffmängel (viktilabs)