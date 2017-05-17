Mi okozhat epegörcsöt?

Epegörcs alatt a jobb bordaív alatt, jellemzően étkezést követően hirtelen jelentkező görcsös fájdalmat értjük, ami a jobb lapocka irányába sugározhat. Hányingerrel, hányással, esetleg gyulladás esetén lázzal járó tünetegyüttes.

Epekő okozta epegörcs

Az epegörcs leggyakoribb oka az epekövesség (cholelithiasis), aminek kialakulása esetén az epehólyagban vagy az epevezetékben kő kialakulása észlelhető. Az epe szerepet játszik a zsírok emésztésében, összetevői a koleszterin, a víz, az epesavak sói és a bilirubin. Epekövek akkor alakulnak ki, ha az epe nem tud megfelelően ürülni az epehólyagból, vagy az összetevők felszaporodnak.

Zsíros étel fogyasztását követően az epehólyag összehúzódik és a benne lévő epe a vékonybélbe ürül. Epekövesség esetén az epehólyagban, illetve az epevezetékben lévő kövek megakadályozzák az epe ürülését. Ez a fent említett tünetek, epegörcs kialakulásához kialakulásához vezet. Amennyiben az el nem folyt epe elfertőződik, epehólyag-gyulladás alakul ki, amely lázzal, sárgasággal jár a fent említett tünetek mellett.

További okok az epegörcs hátterében

Epegörcs ritkább esetben kialakulhat epekövesség nélkül is, az epehólyag funkcionális (mozgási) rendellenességei esetében. Ilyenkor étkezést követően azért alakul ki epegörcs, mert a rendellenesség következtében az epehólyag összehúzódása nem megfelelő mértékű, vagy az ürülést szabályzó záróizom nem ernyed el. Az emésztőnedvek ezért benn rekednek, görcsös fájdalmat vagy súlyosabb esetben akár hasnyálmirigy-gyulladást is okozva.

Az epegörcs hátterében gyakori funkcionális ok az epe ürülését szabályzó izomgyűrű (az Oddi-sphincter) elégtelen működése. Normál esetben az izom ellazulásával az epe és hasnyálmirigy nedv szabadon áramolhat a tápcsatorna felé, amikor arra szükség van. Kóros működés esetén az izomgyűrű nem lazul el, az emésztőnedvek nem tudnak ürülni.

Hasonló panaszokkal járhat, ha a közös epevezeték vékonybélbe történő nyílásánál, a Vater papilla szintjében alakul ki kóros elváltozás (pl. daganat, szűkület), mert ez is megakadályozza az emésztőenzimek szabad elfolyását. Továbbá epegörcsöt provokálhat az epehólyag alaktani sajátossága, úgynevezett „megtört epehólyag” miatt kialakuló epe elfolyási zavar.

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Az epegörcs rizikóját növelő tényezők

Az epekövesség, így az epegörcsök kialakulása 40 év felett, különösen nőknél gyakori állapot. A 60-65 éves lakosság körében az epekövek gyakorisága 25% felett van, átlagosan a magyar emberek 15 százalékánál fordul elő.

Az epegörcs kialakulásának rizikóját növeli az állati zsiradékban gazdag táplálkozás, de a drasztikus fogyókúra (koplalás) is veszélyes lehet. A túlsúlyos egyének azért veszélyeztetettek, mert magasabb a koleszterinszintjük és nehezebben ürül az epehólyagjuk, így megnő a kőképződés, elakadás és az epegörcs rizikója. A drasztikus fogyókúra során kialakuló gyors súlyvesztés esetén is megnő a kockázat, mivel a koplalás következtében lebomló zsírok miatt az epében felhalmozódik a koleszterin.

A cukorbetegség, a terhesség és a koleszterincsökkentő gyógyszerek szedése is vezethet epekövesség kialakulásához. Kialakulásukban genetikai faktoroknak is szerepe van, ezért észlelhető családi halmozódás.

A korábban feltételezettekkel ellentétben a fogamzásgátló tabletták nem fokozzák a kőképződéses eredetű epegörcs gyakoriságát, viszont növelik a köves epehólyag okozta epegörcsök esélyét.

Teendők epegörcs esetén

Epegörcs esetén mielőbb meg kell kezdeni a kiváltó ok kezelését, mivel a panaszok tartós megszüntetése csak így érhető el. Ehhez az epekövek által olozott fájdalom esetén szükség lehet az epehólyag műtéti eltávolítására is.

A panaszok enyhítésére rendelkezésre áll a tüneti terápia: fájdalomcsillapítás és görcsoldás, a hányinger csillapítása gyógyszerekkel. Fontos a folyadékbevitel és elektrolitpótlás, pláne, ha a görcs hányással jár. A hasra helyezett meleg borogatás is mérsékelheti a görcsöt, valamint például a citromfű, borsmenta, cickafark tea is rendelkezik görcsoldó hatással.

Megelőzés céljából epekímélő étrendet javasolt tartani, valamint egyes gyógynövények is rendelkeznek epe és májműködést támogató funkcióval (vérehulló fecskefű, gyermekláncfű, mezei katáng). Fontos hangsúlyozni, hogy epehólyag-gyulladás esetén az epe és májműködést fokozó gyógynövény készítmények használata ellenjavallt.

Részletesen Görcsoldó készítmények és házi praktikák görcsoldásra | Máj- és epehólyag tisztító kúra

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronia, belgyógyász