K-vitamin - Mikor fogyasszuk és mikor ne?

A K-vitamin a véralvadás egyik fontos szabályozó tényezője, ám jótékony hatásai közé tartozik az is, hogy elősegíti a máj méregtelenítő funkcióját, és a csontok anyagcseréjében is szerepet játszik. Cikkünkből kiderül, hogyan fedezhetjük szervezetünk szükségletét, mikor van szükség K-vitamin-készítmény szedésére, és azt is megtudhatja, hogy az mely esetekben kerülendő.

Milyen szerepet tölt be a szervezetünkben a K-vitamin?

Ha a testünk valamilyen sérülés miatt vérezni kezd, az érpályában lévő egyes véralvadási faktorok aktiválódnak és ezután egymást is aktiválva létrejön egy öngerjesztő folyamat, melynek a vége az, hogy elzáródik a vérző nyílás. Ebben a folyamatban több alvadási faktor keletkezéséhez K-vitaminra van szükség. Ennek hiányában ugyanis olyan alvadási faktorok jönnek létre, melyek nem tudnak a folyamat során aktiválódni, és így nem tudnak részt venni a véralvadásban, következésképp a vérzés ideje megnyúlik, vagy vérzékenység keletkezik.

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A K-vitamin természetes típusai és forrásaik

A K-vitamin a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik, bár ennek ellenére nem raktározódik hosszú ideig a szervezetben. Két fő természetes formáját különböztetjük meg: a K 1 - és a K 2 -vitamint.

K 1 -vitamint elsősorban a zöld leveles növényekben találhatunk, amilyen például a zöldség- és főzelékfélék, a káposzta, a brokkoli, a spenót, a bimbós kel, a paraj, valamint a tej- és tejtermékek és a máj tartalmazza.

-vitamint elsősorban a zöld leveles növényekben találhatunk, amilyen például a zöldség- és főzelékfélék, a káposzta, a brokkoli, a spenót, a bimbós kel, a paraj, valamint a tej- és tejtermékek és a máj tartalmazza. A szervezet számára szükséges K-vitamin mintegy felét K 1 -vitamin formájában a táplálékkal készen visszük a szervezetbe, a szükséglet másik fele pedig a bélben megfelelő előanyagokból keletkezik a jótékony hatású bélbaktériumok közreműködésével, ez a K 2 -vitamin. Ebből következik, hogy vegyes táplálkozás és egészséges bélflóra esetén a szervezet ellátottsága kielégítő.

K-vitamin: újszülötteknél muszáj a pótlás Újszülöttek esetén a K-vitamin-pótlás rutinszerű, hiszen az ő bélflórájuk még annyira kezdetleges, hogy nem tudja a vitamint előállítani, és a K-vitamin nem választódik ki az anyatejbe sem, ezért a csupán szoptatással táplált csecsemők vérzékennyé válhatnak a nagyfokú hiány miatt.

Hogyan alakulhat ki K-vitamin-hiány és mik a tünetei?

K-vitamin-hiány akkor léphet fel, ha valaki egyoldalúan táplálkozik, nem eszik elegendő mennyiséget a fent említett zöld növényekből, de előfordulhat felszívódási zavarral járó hosszan tartó bélgyulladás esetén, vagy erős antibiotikumokkal történő kezelés után, amikor a vitamintermelő baktériumok elpusztulnak. Ezen baktériumok (probiotikumok) pótlása történhet természetes forrásból, fermentált élelmiszerek (pl. joghurt vagy kefir) fogyasztásával vagy jótékony baktériumokat tartalmazó táplálékkiegészítők formájában.

Pótlása indokolt minden újszülöttnél, súlyos májelégtelenségben, felszívódási zavarokban, a bélflóra károsodásakor, és tartós intravénás táplálás esetén. Ekkor az adagolást a kezelőorvosnak kell beállítani és csak szigorúan az orvos felügyelete mellett szabad K-vitamin-tartalmú készítményeket szedni.

Hiányában vérzékenység, véralvadási zavarok (ennek következtében például orrvérzés, erős menstruációs vérzés) léphetnek fel.

Tünetei differenciáldiagnosztikai kihívást jelenthetnek, ugyanis sok betegség szimptómáival átfednek, így nagyon fontos elkülöníteni azoktól.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásai szerint egészséges felnőtteknek a napi ajánlott beviteli mennyiség K-vitaminból 70 mikrogramm.

Túladagolható a K-vitamin?

Túladagolásának egészséges embereken nincsenek következményei, csak koraszülötteknél okozhat különféle idegrendszeri elváltozásokat.

Kik ne szedjenek K-vitamint?

Véralvadásgátló gyógyszereket szedőknek oda kell figyelniük a bevitt K-vitamin mennyiségére, mivel a nagy mennyiségű vitamin ellensúlyozza a véralvadásgátló szer hatását. Ez nem jelenti azt, hogy a trombózisra hajlamos betegek nem ehetnek például brokkolit vagy káposztát, csak arra kell figyelniük, hogy folyamatosan körülbelül azonos és csak kis mennyiséget fogyaszthatnak ezekből az ételekből.

Vérzékeny betegek sem fogyaszthatnak túl nagy mennyiségű K-vitamint a véralvadást segítő gyógyszerrel, mert túlzottan megnőhet a véralvadás veszélye a két szer együttes hatása miatt.

Mivel az E-vitaminnak enyhe véralvadásgátló hatása van, ezért egyidejű szedésükkor tanácsos nem egyszerre bevenni őket, hanem néhány órát várni kell, hogy az ellentétes hatások ne érvényesüljenek.

Nagy mennyiségű A-vitamin is gátolja a K-vitamin felszívódását.

Fontos még megjegyezni, hogy a terhesség utolsó heteiben kerülni kell a K-vitamin-készítmények alkalmazását.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész