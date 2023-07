Vitaminok és ásványi anyagok felszívódása: Mik segítik, mik gátolják egymást?

A vitaminok és ásványi anyagok létfontosságú vegyületek a szervezet számára. Nagy részüket táplálékkal vesszük magunkhoz, azonban sok olyan állapot fordul elő életünk során, amikor rásegítésre lehet szükség. Emellett vannak olyan vegyületek is, amiket a szervezet maga nem tud előállítani, így azok beviteléről nekünk kell gondoskodnunk.

Nem mindegy azonban, hogy milyen készítményt választunk. A választás egyik szempontja a hatóanyag felszívódása, hiszen a jobb felszívódás jobb hatást eredményez.

A felszívódásról

A felszívódás (abszorpció) azt jelenti, hogy miután a készítményből bevétele után felszabadul a hatóanyag, a felszívódási folyamat során bejut a véráramba, hogy aztán a vér segítségével célba jutva kifejtse hatását. Abszorpcióról a lokálisan ható, illetve az intravénás készítményeknél nem igazán beszélhetünk, hiszen előbbinél nem, utóbbinál pedig közvetlenül a véráramba jut a készítmény. Tehát a felszívódási folyamatnak inkább a szájon át szedhető készítményeknél van jelentősége. A vitaminok és az ásványi anyagok a béltraktus különböző szakaszain szívódnak fel.

A felszívódás sebességét és hatékonyságát számos tényező befolyásolja. Ide tartoznak (a teljesség igénye nélkül):

a gyógyszer fizikokémiai tulajdonságai (pl. a lipidoldékony vegyületek könnyebben átjutnak a bélfalon; az ásványi anyag sóformája stb.); a hatóanyag mennyisége, gyógyszerforma (a folyékony gyógyszerformákból hamarabb szabadul fel a hatóanyag, így hamarabb kezdődhet meg a felszívódás is),

pH, a felszívódási felület mérete, vérellátása, a gyomor-bélrendszer motilitása,

életkori sajátosságok (különböző életkorokban eltérő lehet a bélflóra összetétele, időskorban lassul a bélrendszer motilitása, stb.),

egyidőben fogyasztott táplálék, italok, egyéb gyógyszerek,

bélflóra egészsége,

a vitaminok és ásványi anyagok megfelelő kombinációja is javíthatja (de a nem megfelelő kombináció akár ronthatja is) a felszívódásukat.

Mit érdemes együtt szedni?

Vannak olyan vitaminok és ásványi anyagok, melyek egymás felszívódását segítik, vagyis a legjobb hatást akkor érhetjük el, ha ezek együttes alkalmazására figyelünk. Szintén a teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni a gyakrabban előforduló, jótékony hatású kombinációkat:

A magnézium és a B-vitaminok, különösen a B 6 -vitamin segítik egymás felszívódását.

-vitamin segítik egymás felszívódását. A vas felszívódását nagyban elősegíti, ha C-vitaminnal együtt szedjük.

A vas, a cink és az A-vitamin elősegítik egymás hatékony felszívódását, emellett a cink az A-vitamin szállításában is részt vesz a szervezetben, ami szintén a jobb hatás miatt fontos szempont.

A D-vitamin az egyik legfontosabb zsírban oldódó vitamin, melynek egyik fő feladata, hogy segíti a csontok egészségéhez szükséges kalcium, foszfor, illetve a K-vitaminok felszívódását.

A szelén fontos antioxidáns, vagyis fontos szerepe van a káros szabadgyökök eltávolításában. Felszívódásában az A-, E- és C-vitaminok is segítségünkre lehetnek.

Mit nem érdemes együtt szedni?

Vannak azonban olyan kombinációk, melyeket érdemes elkerülni, mert ezeket együtt szedve kisebb az esélye az optimális felszívódásnak és ezáltal a várt hatás kialakulásának is. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy nemcsak arra kell figyelnünk, hogy az adott vitaminok és ásványi anyagok együtt bevehetőek-e, hanem arra is, hogy ezek felszívódását nagyban befolyásolhatják az egyidőben elfogyasztott ételek és italok, illetve egyéb gyógyszerek és étrend-kiegészítők is. A legfontosabbak, melyeket érdemes kiemelni:

Amennyiben kalcium- és magnéziumpótlásra is szükségünk van, érdemes a készítmények között 2 óra szünetet tartani, mert ez a két ásványi anyag ugyanott szívódik fel, vagyis egyszerre bevéve versengeniük kell a helyért. Ezáltal hatásuk mindenképp gyengülni fog. Ugyanez a helyzet a vas és kalcium együttes alkalmazása során is.

Egyes gyógyszerek szintén gátolják a vitaminok és ásványi anyagok felszívódását. A savcsökkentő és savlekötő gyógyszerek a gyomorsav csökkentésével lassítják a hatóanyag felszabadulását, és ezáltal késleltetik például a réz felszívódását is. Szájon át szedett fogamzásgátlók esetén is érdemes tájékozódni a lehetséges interakciókról, többek között cinkpótlás során. Emellett egyes antibiotikumokkal nem szabad egyidejűleg kalciumot szedni, mivel olyan komplexet képeznek, mely gátolja az antibiotikum felszívódását, ami gyengébb hatáshoz, és ezáltal elhúzódó fertőzéshez vezethet. Emellett a komplexképződés a kalcium felszívódásának sem kedvez. Többek között ezért is fontos, hogy mindig olvassuk el az éppen szedett antibiotikum betegtájékoztatóját, illetve hogy bevételkor a tejtartalmú ételeket is mellőzzük!

A vas felszívódása bakteriális fertőzések során sajnos romlik, mivel a kórokozók a növekedésükhöz használják fel a bevitt vasat. Így a fertőzés is nehezebben szűnik meg, és a vas sem tud megfelelően felszívódni.

Az alkohol a legtöbb vitamin és ásványi anyag felszívódását gátolja.

A grapefruit számos gyógyszer- és vitaminkészítmény felszívódásában zavart okozhat.

A vízben oldódó vitaminokat nem ajánlott kávéval egyidőben bevenni, mivel a koffein vízhajtó hatása miatt gyorsabban távozhatnak a szervezetből, így nem tud megfelelő mennyiség felszívódni belőlük.

Szintén a vízben oldódó vitaminok felszívódását befolyásolják a rostos ételek, mivel a rostok a bélfalra tapadva gátolhatják ezt a folyamatot. Természetesen a rostban gazdag ételek jótékony hatása fontos, így mindenképp legyenek étrendünk részei, csak érdemes fogyasztásukat a vitaminok szedéséhez képest eltérő időpontra időzíteni.

Az oxálsav (ami pl. sóskában vagy spenótban fordul elő) kalciummal egyidőben a szervezetbe kerülve kalcium-oxalátot képez, így gátolja a kalcium felszívódását.

De mi a helyzet a multivitaminokkal?

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha a különböző vitaminok és ásványi anyagok akár egymás felszívódását is gátolhatják, akkor hogyan kerülhetnek be együtt a multivitamin-készítményekbe? Nagyon fontos, hogy a multivitaminok gondosan kialakított összetétellel rendelkeznek, melyekben a különböző vegyületek mennyisége úgy van meghatározva, hogy a készítmény hatása a lehető legoptimálisabb legyen. A magasabb hatóanyag-tartalmú készítmények nem mindig hatékonyabbak, mert az összetétel, egymás felszívódásának segítése is fontos szempont ezekben a készítményekben. Így a multivitaminoknál is elmondható, hogy a kevesebb néha több!

Mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy ezekhez a vegyületekhez nagyrészt táplálkozás révén is hozzájutunk, így általában a változatos étrend követését kellene preferálni a különböző vitaminkészítmények szedése helyett. Vannak azonban olyan élethelyzetek (pl. valamilyen betegség, gyenge immunrendszer, életkori sajátosságok), amikor szükségessé válhat egy vagy több vitamin és ásványi anyag pótlása. Ilyen esetekben érdemes mindig egy orvos vagy gyógyszerész segítségét kérni annak érdekében, hogy a megfelelő készítményt válasszuk (vagy épp ne válasszunk semmit), illetve hogy elkerüljük az esetleges túladagolásokat vagy a nem megfelelő kombinációk alkalmazását. Összegezve: mindenből csak annyit és akkor szedjünk, amennyire és amikor szükségünk van!

