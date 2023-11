Az étkezési élesztő hatásai szervezetünkre

Az élesztő szó kapcsán elsőre általában a boltokban kapható sütőélesztőre gondolunk, amelyből friss kenyeret, pogácsát vagy kalácsot tudunk készíteni odahaza. Az élesztő valójában a gombák közé sorolt, különböző egysejtű mikroorganizmusokat foglalja magába. A belőle előállított étkezési élesztő fogyasztása jótékony hatással rendelkezhet. Miért érdemes fogyasztani, és kiknek kell kerülni?

Miben különbözik a klasszikus élesztő az étkezési élesztőtől?

Míg a klasszikus élesztőt erjesztésre vagy kelesztésre használjuk, addig az étkezési élesztőt étrend-kiegészítőként vagy ételek ízesítésére, fűszerként alkalmazhatjuk közvetlenül az ételekhez adva. Íze édes-sós, egyeseket a sajt, másokat a dió ízére emlékeztet. A vegetáriánusok és vegánok étrendjében fontos szerepe lehet fehérjeforrásként, de a húsféléket fogyasztó emberek is változatosabbá tehetnek egy-egy fogást étkezési élesztő felhasználásával. Jól illik mártásokhoz, krémekhez, tésztasalátába, levesekhez, salátaöntetekhez, köretek ízesítéséhez, de turmixba vagy joghurtba is keverhetjük. Az étkezési élesztő sárga pehely, granulátum vagy por formájában kapható.

Az étkezési élesztő előállítása

Az étkezési élesztő előállítása során a Saccharomyces cerevisiae nevű élesztőgomba törzset cukros táptalajon több napon keresztül felszaporítják, ezután a víztartalmat szárítással csökkentik, és a száraz élesztőt felmelegítik 40 °C hőmérsékletre. Így a kíméletes eljárásnak köszönhetően megmarad az élesztő tápértéke és az íze, végül finom pehely formátum keletkezik, ugyanakkor az élesztő elveszíti aktivitását, kelesztő hatását, azaz inaktívvá válik.

Az étkezési élesztő összetétele

Az élesztő remek fehérjeforrás, hiszen közel 50% fehérjetartalommal rendelkezik, amely könnyen szívódik fel és jól hasznosul. A fehérjéken belül 9 esszenciális aminosav is megtalálható benne, amelyet a szervezetünk nem képes előállítani. Magas a rosttartalma, ami az egészséges bélműködéshez nélkülözhetetlen. Zsírtartalma elenyésző, de szénhidrátokban gazdag. Emellett egy igazi vitaminbomba is: gazdag forrása a B-vitamin családba tartozó vitaminoknak, emellett D- és K-vitamint is tartalmaz, ugyanakkor nincs benne A-, B 12 -, C- és E-vitamin. Az ásványi anyagok közül nagy mennyiségben található meg az étkezési élesztőben króm, vas, szelén, nátrium, kalcium, magnézium, cink, foszfor, réz, mangán. Utólagosan hozzáadott B 12 -vitaminnal dúsított élesztőpehely is elérhető az üzletekben.

Milyen hatással van szervezetünkre?

Fogyasztásával még a vegánok is elkerülhetik a fehérjehiányos állapotot. Krómtartalma segíthet a vércukorszint egészséges értéken belül tartásában. Összetételénél fogva fogyasztása erősítheti az immunrendszert, fokozhatja az izomerőt és az állóképességet, elősegítheti a sebgyógyulást, lerövidítheti a gyógyulási időt pl. műtétet követően. Megszépítheti a bőrt, a körmöket és a hajat. Jó hatással lehet különböző emésztési problémák esetén. Segíthet csökkenteni a koleszterinszintet.

Szedése előtt érdemes kikérnünk háziorvosunk véleményét. Ha fogyasztása esetén bármilyen kellemetlenséget, mellékhatást tapasztal, abba kell hagyni a szedését. Nem ajánlott naponta 2-3 evőkanálnál többet elfogyasztani. Szedése nincs hatással a Candida gomba szervezeten belüli elszaporodására, ugyanakkor a betegség fennállása esetén fogyasztását kerülni ajánlott. Gyulladásos bélbetegségben szenvedők, valamint migrénes fejfájással küzdők számára nem javasolt.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember