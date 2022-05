Homoktövis - Mit érdemes tudnunk róla?

A homoktövis (Hippophae rhamnoides) narancssárga bogyótermése elsősorban kiemelkedően magas C-vitamin-tartalmáról ismert, azonban számos egyéb vitamin, ásványi anyag, illetve többféle omega-zsírsav is található benne. A belőle készült termékek bizonyos egészségügyi panaszok esetén természetes támogatást jelenthetnek.

Mivel napjainkban különböző formában történő fogyasztása, illetve alkalmazása nagy népszerűségnek örvend, érdemes tudni, mit várhatunk ezekkel kapcsolatban és mit nem. Lássuk a tudományos vizsgálatokkal alátámasztott tényeket.

Milyen tápanyagok találhatóak benne?

A homoktövis termése a legtöbb bogyós gyümölcshöz hasonlóan 80%-ban vízből áll. A gyümölcs ugyan fanyar és nagyon savanyú – amíg meg nem csípi a dér –, mégis közel annyi cukrot tartalmaz (főleg fruktóz és glükóz formájában), mint az eper; 100 gramm friss gyümölcsben kereken 5 gramm cukor található, energiatartalma pedig 94 kcal. Savanyú ízét különféle gyümölcssavak adják, elsősorban az almasav.

100 g friss homoktövisbogyó tápanyag-összetétele:

1,4 g fehérje

5,2 g szénhidrát

3 g élelmi rost

7 g zsír

Más gyümölcsökkel összehasonlítva a 7 grammnyi olaj-, illetve zsírtartalma rendkívül magasnak számít. A málna és az eper például csupán 0,3 g-ot tartalmaz.

A homoktövisbogyóban lévő egészséges zsírsavakról bővebben

A gyümölcs zsírtartalma nagyrészt a kis magjaiban koncentrálódik, melyek 20%-ban zsírokból és olajokból állnak1, de a gyümölcshús is tartalmaz olajat kb. 5%-ban.

Egy, Angliában, a Nyugat-Ontarioi Egyetemen végzett tanulmány2 kimutatta, hogy a magok zsírsavösszetétele eltér a gyümülcshúsétól. A magokban a többszörösen telítetetlen zsírsavak vannak többségben. A homoktövismag olaja 35%-ban linolsavat (az omeg-6-zsírsavak közé tartozik) és alfa-linolénsavat (az omega-3-zsírsavakhoz tartozik) tartalmaz, benne az omega-6-és omega-3-szírsavak aránya 1:1.

A gyümölcshúsból nyert olajban ezzel szemben az egyszeresen telítetlen zsírsavak dominálnak, amelyek közül a palmitolajsav (palmitoleinsav) átlagosan 40%-ot tesz ki. Az egyelőre még kevéssé ismert palmitolajsavat omega-7-zsírsavnak is szokás nevezni. A homoktövis gyümülcshúsából nyert olaj ennek a zsírsavnak az egyik legjobb növényi forrása.

Az omega-7-zsírsav gátolja a gyulladásos folyamatokat, növeli a sejtek inzulinérzékenységét, ezzel tehát az inzulinrezisztencia ellenében hat, és ezáltal hozzájárul számos civilizációs betegség – mint a 2-es típusú cukorbetegség, az érelmeszesedés és a szívinfarktus – megelőzéséhez.

A legújabb kutatások szerint az omega-7-zsírsav hormonszerű hatással rendelkezik és megakadályozhatja, hogy a zsírok nem megfelelő helyen – pl. a májban – rakódjanak le, ezáltal csökkentve a zsírmáj kialakulásának kockázatát.3

Mindezek mellett a homoktövisben lévő zsírsavak a bogyóban szintén megtalálható zsírban oldódó vitaminok (K és E) szervezetben való felszívódását, eredményes hasznosulását is lehetővé teszik.

Milyen vitaminokat tartalmaz a homoktövis termése?

A homoktövis elsősorban rendkívül magas C-vitamin-tartalmáról ismert, de csaknem az összes vitamin megtalálható benne.

100 g friss homoktövisbogyó tartalmaz (zárójelben a napi ajánlott beviteli értéket (RDA) is megadjuk):

450 mg C-vitamint (RDA 450%-a): antioxidáns, fontos a szem, az idegrendszer, a bőr és az immunrendszer számára, és hozzájárul az érelmeszesedés kialakulásának megelőzéséhez.

1500 µg béta-karotint (RDA 75%-a): harcol a szabad gyökök ellen, az A-vitamin előanyaga, szükséges a látás, a bőr és a nyálkahártyák egészségének megőrzéséhez.

210 µg B 2 -vitamint (RDA 13%-a): nélkülözhetetlen a sejtek működéséhez, a növekedéshez és fejlődéshez.

5,6 µg B 12 -vitaimint (RDA 186%-a): szükséges a sejtosztódáshoz, a vérképzéshez és az idegrendszer normál működéséhez, és támogatja a koncentráló-, valamint az emlékezőképességet.

10 µg K-vitamint (RDA 14,3%-a): a véralvadás folyamatában és a csontanyagcserében játszik szerepet, és az érelmeszesedés ellenében hat.

0,5 mg E-vitamint (RDA 4%-a): gyulladásgátló, neuroprotektív (idegsejteket védő) és antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik, támogatja az immunrendszert és csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

A megadott tápanyagadatok átlagértékek. A bogyók vitamin- és ásványianyag-tartalma fajtától, termőhelytől, a termesztés körülményeitől, a betakarítás időpontjától és a feldolgozástól is függően ingadozhat.

Hirdetés

A homoktövis mint B 12 -vitamin-forrás

Ha növényi eredetű B 12 -vitaminról hallunk, nem árt, ha óvatosan kezeljük az állítást, hiszen a B 12 -vitamin olyan vitamin, ami növényi élelmiszerekben szinte egyáltalán nem található meg. Ha viszont igen, akkor az a növényben lévő előanyagából keletkezik mirkoorganizmusok közreműködésével, mint például a savanyú káposztában a savanyítás folyamata során.

Minőségbiztosítási eljárás során találtak már olyan homoktövisterméket, amely egyáltalán nem tartalmazott B 12 -vitamint.

Egy 2017-es német tanulmány4 azt találta, hogy 100 g szárított homoktövisbogyó 37 µg B 12 -vitamint tartalmaz, ami napi 4 µg-nyi szükségletünket figyelembe véve jelentős mennyiségnek számít. A német kutatók ezenfelül azt is kimutatták, hogy a bogyókban túlnyomó részt aktív B 12 -vitamin található, és csak alig van jelen az inaktív forma. Egész pontosan a vizsgált homoktövisbogyók több mint 98%-ban bioaktív B 12 -vitamint tartalmaztak.

Néhány homoktövisből készült termék tehát valóban tartalmazhat B 12 -vitamint, azonban ne vegyük készpénznek, hogy mindegyikben lényeges B 12 -vitamin-mennyiség van, és főleg ne alapozzuk B 12 -vitamin-szükségletünk fedezését az ilyen termékek fogyasztására.

Amennyiben tehát Ön azzal a céllal kíván homoktövisből előállított terméket fogyasztani, hogy szervezete B 12 -vitamin-szükségletét fedezze, kizárólag olyan terméket válasszon, amiről a gyártó hivatalosan igazolja nem csupán azt, hogy B 12 -vitamint tartalmaz, hanem azt is, hogy a termékben aktív B 12 -vitamin található, és ennek pontos mennyiségét fel is tünteti a termék címkéjén.

Milyen ásványi anyagok vannak a homoktövisben?

A homoktövisben több mint 10-féle ásványi anyag (makro-, illetve nyomelem) található, ezek közül a legfontosabbak 100 g termésre vonatkoztatott mennyiségben a következők:

200 µg réz (RDA 13,3%-a): a vörösvértestek képzéséhez szükséges és a fertőző betegségekkel szembeni védekezőképességet támogató nyomelem.

30 mg magnézium (RDA 10%-a): szüksége van rá a sejteknek, a szívnek és az izomzatnak, gyulladásgátló hatású, segít megelőzni a cukorbetegséget és legalább 300 enzimatikus folyamatban vesz részt.

133 mg kálium (RDA 6,7%-a): a sejtek közötti jelátviteli folyamatokban vesz részt, és a magas vérnyomás ellenében hat.

42 mg kalcium (RDA 4,2%-a): esszenciális a csontok és a fogak ásványosításában, szükséges a szív és az izmok megfelelő működéséhez, és számos egyéb feladata is van szervezetünkben.

Antioxidánsok a homoktövisben

A szaloniki Arisztotelész Egyetem vizsgálata szerint a homoktövis antioxidánsokban az egyik leggazdagabb gyümölcs.5 Rendkívül magas vitamintartalma mellett számos másodlagos növényi anyagot (pl. karotinoidokat) is tartalmaz.

Az élénk színű bogyók 100 g-jában átlagosan 100 mg karotinoid található. Összehasonlításképpen: a sárgarépa – ami a karotinoidokban leggazdagabb élelmiszerek közé tartozik – pontosan fele ennyit tartalmaz.6 A karotinoidok közé tartozó béta-karotin az A-vitamin előanyaga. A homoktövisben emellett alfa-karotin és béta-kriptoxantin is található, melyek mind antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező vegyületek, és szerepük van a szívbetegségek, a stroke, a szembetegségek, a demencia és a daganatos betegségek megelőzésében.

A homoktövis szintén antioxidáns tulajdonsággal rendelkező flavonoidokat is tartalmaz, mint a rutin, a kvercetin és a kempferol. Különböző tanulmányok jutottak arra a megállapításra, hogy a flavonoidok javítják a vér folyékonyságát, csökkentik a vérrögképződés, ezáltal a szívinfarktus, stroke és trombózis, illetve a szív-érrendszeri halálozás rizikóját.10

Kétféle olaj egy növényből

A homoktövisbogyó, illetve a belőle készült ital elfogyasztásával is természetesen hozzájutunk a bennük lévő zsírsavakhoz, de ez csekély mennyiség. Ha tisztán az olajösszetevőkre van szükségünk, akkor tehát érdemes kifejezetten azt keresnünk.

A homoktövisolajat és a homoktövismagolajat is hidegsajtolással és centrifugálással nyerik ki. Két különböző termékről van tehát szó, aminek sok közös és számos eltérő vonása is van.

Mindkét olaj sok E-vitamint tartalmaz, 10 milliliterenként 20 mg-ot. Ez önmagában fedezi napi szükségletünk 140%-át.

A mag és a gyümölcshús azonban különböző zsírsavösszetétellel rendelkezik: a gyümölcshúsból sajtolt olaj rendkívül gazdag karotinoidokban, erről narancssárga színe is árulkodik. 10 milliliterjében kb. 30 mg karotinoid található, a magolajban ezzel szemben csupán kereken 2 mg.

A homoktövismagolaj citromsárga színű, kevésbé savanykás ízű, és a már említett szaloniki tanulmány5 szerint több K-vitamint, 10 milliliterenként 20 mg-ot tartalmaz, míg a gyümülcshúsból nyert olaj csupán 5 mg-ot, de még ez is az RDA 7000%-át teszi ki!

Az a homoktövisolaj, amit a gyümölcshúsból és a magból együttesen nyernek ki, mindkettő tulajdonságait egyesíti magában.

A homoktövistörköly-olajat ezzel szemben az első sajtolás utáni maradékból préselik, ezért kevésbé értékes, de kedvezőbb áron lehet hozzájutni.

Felhasználása

A frissen szedett bogyókat savanyú ízük miatt ritkán fogyasztják, kereskedelmi forgalomban ebben a formában nem is igazán találkozhatunk velük, inkább csak feldolgozott termékként: a bogyót többnyire szárítják vagy kipréselik a levét. Ezek tápanyag-összetétele általában nagyon jó, a minőségük viszont változó a gyártási folyamattól függően.

A fagyasztva szárítás (liofilizálás) során csak a nedvességet vonják ki a bogyókból, az értékes tápanyagok megmaradnak benne. Ellenben az 50 Celsius-fok körüli hőmérsékleten történő aszalás következtében a hőérzékeny vitaminok (amilyen a C és a B 12 is) szétesnek, továbbá ezen eljárás során sok esetben tartósítószereket (pl. kén-dioxidot) és cukrot is adnak a gyümölcsökhöz, ezért utóbbi eljárást nem érdemes alkalmazni.

A szárított homoktövis a friss bogyóhoz hasonlóan használható fel vagy teának elkészítve fogyasztható. A teához 2 evőkanál friss vagy 2 teáskanál szárított homoktövisbogyót 250 ml vízzel melegítsünk fel forrásig (de ne főzzük!), vegyük le a tűzhelyről, és lefedve hagyjuk állni 8 percen keresztül, majd szűrjük le, és ízlés szerint édesítsük, cukor helyett használjunk lehetőleg mézet, cukorbetegek pedig valamilyen természetes édesítőszert. Ha szeretjük, a leszűrt gyümölcsdarabokat is elfogyaszthatjuk.

Manapság homoktövisléből is igen széles termékkínálattal találkozhatunk. Ha enyhe C-vitamin-hiány kezelésére keres gyógyírt, ezek közül válassza az első préselésből nyert, rostos (és nem szűrt!) (ezt nevezik homoktövisvelőnek), bio verziókat, amelyek hozzáadott cukrot, szintetikus vitaminadalékokat, színező- és tartósítószereket nem tartalmaznak. Az ilyen termékből, ha a minőséget a gyártó is garantálja, egy pohár (kb. 2 dl) hozzávetőleg 560 mg C-vitamint (RDA 560%-a) tartalmaz. A homoktövisvelő nem iható korlátlan mennyiségben, hanem kúraszerűen (kb. 1 hónapon át) legfeljebb napi 2-4 pohárral, több részletben. Mivel íze extrém savanyú, ezért fogyasztása vízzel vagy más gyümölcslével hígítva javasolt. Megfázásos panaszok esetén, vagy megelőző jelleggel immunrendszerünk erősítése céljából napi 1-3 evőkanállal a nap folyamán elosztva fogyaszthatunk belőle. Egy 2015-ös tanulmány7 szerint az említett kritériumoknak megfelelő homoktövisvelő segíti a szerveztet a szénhidrátok feldolgozásában, pozitív hatással van a hasnyálmirigyre, ezért fogyasztása cukorbetegek számára is előnyös, ám semmiképp sem helyettesíti az orvosa által elrendelt kezelést! Szénhidráttartalma ugyan csekély, de a bevitt szénhidrátmennyiség számításakor ezt is figyelembe kell venni!

A homoktövis kúraszerű fogyasztása ősszel ideális arra, hogy támogassa szervezetét a megfázásos megbetegedések kivédésében. Kúraszerű fogyasztása segítséget jelenthet a szervezet C-vitamin-ellátottságának optimailizálásában, továbbá megterhelő betegségekből való lábadozás időszakában. Ezenkívül antibakteriális és antivirális hatással is rendelkezik, és hatástalanítja a szabad gyököket. C-vitamin-hiány megelőzésében, illetve enyhe fokú C-vitamin-hiány kezelésében lehet szerepe és az immunrendszer egészséges működésének megőrzőséhez, erősítéséhez járulhat hozzá.

Hangsúlyozzuk, hogy a homoktövis nem csodaszer, így nem helyettesíti sem az orvosa által elrendelt gyógyszeres terápiát, sem a védőoltásokat! Az egészséges, változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás részeként azonban rendkívül értékes eleme lehet étrendünknek.

Ha csak folyadékszükségletünk fedezésének változatosabbá tételére keresünk egészséges italt, akkor is válasszuk az adalékanyag-mentes és bio verziókat, de a savanyú ízt kompenzálandó valószínűleg nem fogunk olyan termékkel találkozni, amely hozzáadott cukrot, mézet vagy egyéb édesítőszert ne tartalmazna. Biotermékekben is a homoktövislevet gyakran keverik más édes ízű gyümölcsök, zöldségek (pl. alma, répa) levével.

A friss és szárított bogyókat, valamint a homoktövislevet fel lehet használni müzlikhez, gyümölcssalátákhoz, turmixokhoz, szószokhoz, levesekhez. Íze jól harmonizál a fahéjjal, a vaníliával, de a kakukkfűvel, a kurkumával és a csilivel is.

Mindezek mellett a homoktövisből finom szirup, dzsem és lekvár is készíthető, de a hőkezelés hatására a vitaminok jelentős része elbomlik, illetve a használt édesítőtől függően különböző kalóriatartalommal kell számolni.

A homoktövisolajat kipróbálhatjuk saláták dresszingjeként. Soha ne hevítsük fel! Ételkészítéshez a magolajat semleges íze miatt nem használják.

A lengyel Adam Mickiewicz Egyetem tudósai 200 bioaktív anyagot mutattak ki a homoktövis bogyójában8, melyek számos módon jótékony hatással vannak a bőrre. A zsírsavak, vitaminok és másodlagos növényi anyagok kiegyensúlyozott elegyét felsorakoztató homoktövisolaj jó szolgálatot tesz a száraz, hámló bőrnek, és késleltetheti a bőr öregedését. Az omega-6- és -7-szírsavak hozzájárulnak a bőr regenerációjához. A homoktövisolaj az epidermisz mélyebb rétegeibe hatolva fokozza a bőr vérkeringését, ezáltal növelve annak oxigénellátottságát. Az omega-6-zsírsavak közé tartozó gamma-linolénsav, valamint a fitoszterolok gyulladásgátló hatásúak és stabilizálják a bőr barrierfunkcióját.

A homoktövisolaj egy egészen speciális felhasználási területe a sugárterápia káros mellékhatásainak mérséklésében való alkalmazása: belsőleg megelőző jelleggel a káros sugárhatások csökkentése érdekében, külsőleg pedig a besugárzást követően a sebgyógyulás és a bőr regenerációjának elősegítésére használható.9

Már nem nyílt sebek esetében a sebgyógyulás elősegítése, enyhe égések kezelése, a bőr öregedésének késleltetése vagy olyan krónikus betegségek, mint a pikkelysömör vagy a neurodermitisz bőrtüneteinek enyhítése céljából vékony rétegben kell a bőrfelületre felvinni, kb. 3 cseppet naponta 2-3-szor az érintett területre finoman be kell masszírozni.

Felületi hámsérülések, enyhe égési sérülések kezelésénél 40-50 csepp homoktövisolajat cseppentsen egy mull-lapara, azt rögzítse a sérült területre és hagyja rajta 8-10 órán át. Nyílt sebek és az enyhénél súlyosabb fokú égési sérülések kezelésére a homoktövisolaj és más házi gyógymódok nem alkalmasak, azok orvosi kezelést igényelnek!

A homoktövismagolajat lehet keverni más olajjal, pl. orbáncfűolajjal 80:20%-ban a neurodermitiszes bőrszárazság enyhítésére, ám ilyenkor figyelembe kell venni a hozzáadott olajra vonatkozó előírásokat is, így pl. fontos tudni, hogy az orbáncfűolaj fényérzékenységet okoz, növeli a napégés veszélyét, ezért napozni, napon tartózkodni használata mellett nem szabad!

Számítson rá, hogy a gyümölcshúsból nyert olaj magas karotinoidtartalma miatt átmenetileg narancssárgára színezheti a bőrt.

Ma már számos testápoló és kézkrém stb. tartalmaz homoktövis-kivonatot, amelyek – ha a tünet mögött nem áll betegség – kiváló eredménnyel alkalmazhatóak a bőrszárazság okozta kellemetlen panaszok enyhítésére, megelőzésére.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Sanddorn: Köstlich, antioxidativ und heilsam (Centrum der Gesundheit)

1. Olas B, The beneficial health aspects of sea buckthorn (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) oil, Journal of Ethnopharmacology, 2018 Mar 1;213:183-190

2. Fatima T et al, Fatty acid composition of developing sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berry and the transcriptome of the mature seed, PLoS One, 2012;7(4):e34099

3. Frigolet ME et al, The Role of the Novel Lipokine Palmitoleic Acid in Health and Disease, Advances in Nutrition, 2017 Jan; 8(1): 173S–181S.

4. Nakos M et al, Isolation and analysis of vitamin B12 from plant samples, Food Chemistry, 2017 Feb 1;216:301-8

5. Efterpi Christaki, Hippophae Rhamnoides L. (Sea Buckthorn): a Potential Source of Nutraceuticals, Food and Public Health, May 2012 2(3):69-72

6. Mech-Nowak A et al, Content of carotenoids in roots of seventeen cultivars of Daucus carota L., Acta Biochimica Polonica., 2012;59(1):139-4116

7. Yang B, Xue Y et al., Effects of sea buckthorn (Hippopha rhamnoides) juice and L-quebrachitol on type 2 diabetes mellitus in db/db mice, Journal of Functional Foods, June 2015

8. Zielinska A et al, Abundance of active ingredients in sea-buckthorn oil, Lipids in Health and Disease, 2017 May 19;16(1):95

9. Shi J et al, Protective effects of seabuckthorn pulp and seed oils against radiation-induced acute intestinal injury, Journal of Radiation Research, 2017 Jan; 58(1): 24–32.

10. Olas B, Sea buckthorn as a source of important bioactive compounds in cardiovascular diseases, Food and Chemical Toxicology, 2016 Nov;97:199-204