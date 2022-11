Vegetáriánus és vegán táplálkozás - hogyan válasszunk multivitamint?

A vegetáriánus és vegán életmód egyre elterjedtebb az egész világon. Ez nemcsak egy táplálkozási hóbort, hanem életszemlélet, filozófia, sokak számára a vallásuk része. Azonban a mai napig gyakran összekeverjük a két fogalmat, ezért fontos, hogy először tisztázzuk, mit is jelentenek.

A vegetáriánus életmódot folytatók egyik alapvető ismérve, hogy nem esznek húst. A vegetáriánusok azonban táplálkozási szokásaik szerint több alcsoportba sorolhatók. Ezek az alábbiak:

ovo-lakto-vegetáriánusok: tojást és tejtermékeket fogyasztanak, de húst nem;

ovo-vegetáriánusok: tojást fogyasztanak, de tejtermékeket és húst nem;

lakto-vegetáriánusok: tojást és húst nem esznek, de tejtermékeket igen;

peszketáriánusok: nem esznek húst, de halat igen;

pollotáriusok: alapvetően növényi eredetű élelmiszereket fogyasztanak, de a megfelelő fehérjebevitel érdekében alkalmanként esznek baromfihúst;

flexitáriánusok: csak időnként és nagyon jó minőségű húst, főként szárnyasokat és halat fogyasztanak. A vörös húsokat mellőzik.

A vegánokat szigorú vegetáriánusoknak is nevezik, mivel ők semmit sem fogyasztanak, ami valamilyen módon állati eredetű, így a mellőzött élelmiszerek közé tartozik a hús, tojás, tejtermékek, hal és a méz is. A táplálkozás mellett minden más fogyasztási cikk esetén is kerülik az állati eredetű vagy állatokon tesztelt termékeket.

Természetesen vegetáriánusnak vagy vegánnak lenni nemcsak egy eltérő, szokatlan táplálkozási módot jelent, hanem kihat az egyén egész látásmódjára, és életének minden területére. Ennek megfelelően azt is befolyásolhatja, hogy milyen gyógyszereket vagy étrend-kiegészítőket, pl. multivitaminokat alkalmaznak.

Szempontok multivitamin választása során

Ha valaki vegetáriánus vagy vegán, akkor csakúgy, mint más termékeknél, a megfelelő multivitamin-készítmény kiválasztásakor is számos szempontot kell figyelembe vennie.

Az egyik kulcsfontosságú szempont az adott készítményben található vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő mennyisége. Habár a növényi eredetű élelmiszerek gondos összeválogatásával és változatos fogyasztásával a legtöbb tápanyag közel megfelelő mennyiségben bevihető, egyes tápanyagok, mint például a fehérjék, omega-3-zsírsavak, vas, cink, kalcium, illetve a D- és B 12 -vitamin csak kis mennyiségben fordulnak elő növényi élelmiszerekben, vagy ezekből nehezebben szívódnak fel a bélből. Ezek azonban nélkülözhetetlen tápanyagok az emberi szervezet számára, hiszen számos alapvető funkció, pl. izomműködés, vérképzés, csontok épsége, agyműködés és keringés fontos elemei, így rendszeres pótlásuk kiemelkedően fontos. A peszketáriánusok és az ovo-lakto-vegetáriánusok ebből a szempontból előnyösebb helyzetben vannak, hiszen ők a hal, tojás és tejtermékek révén a fent említett tápanyagokhoz nagyrészt természetes úton is hozzájutnak. A többi csoport tagjainak azonban fontos szempont lehet, hogy olyan készítményt válasszanak, ami a fent említett tápanyagokat a megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazza.

Különösen a vegánok esetében fontos kiemelni a vas és a B 12 -vitamin rendszeres pótlásának fontosságát a vérszegénység elkerülése érdekében, hiszen ezeket általában főként állati eredetű táplálékból szerezzük, ebből szívódnak fel megfelelő mértékben, illetve a vas raktározódása a szervezetben egy elég lassú és hosszadalmas folyamat, így nagyon fontos a megfelelő mennyiségű rendszeres bevitel. Emellett az érrendszer, az izomműködés, és a csontok szilárdságának támogatása érdekében a vegánoknak fokozottan kell figyelniük a megfelelő kalciumpótlásra is.

A főbb összetevők mellett azonban mind a vegetáriánusoknak, mind a vegánoknak figyelmet kell fordítaniuk az adott készítmény segédanyagaira is. A zselatinkapszulák helyett pl. a zselatin állati eredete miatt más alternatívára lehet szükség. Erre jó megoldást nyújthatnak a keményítőt, karragént vagy hidroxi-propil-metilcellulózt tartalmazó készítmények.

Számos gyógyszer és étrend-kiegészítő tartalmaz laktózt töltőanyagként, ami szintén egy fontos szempont, hiszen a laktóz állati eredetű.

Az összetevőket olvasva azonban nem mondható ki egy készítményről sem egyértelműen, hogy az vegán-e vagy sem, és egy fogyasztótól sem várható el, hogy minden egyes összetevő eredetét ismerje. Az is előfordulhat, hogy valami bár természetes formájában állati eredetű, de szintetikus formában is alkalmazzák (pl. magnézium-sztearát). Emellett az is megtörténhet, hogy bár vegánnak készült, de olyan gyártósoron készítették az adott készítményt, ahol nem vegán összetevőket tartalmazó készítmények is készülnek, így nyomokban tartalmazhat állati eredetű összetevőket.

Mindezek miatt sokszor csak egy gyártó által kiállított igazolással lehetne maradéktalanul igazolni, hogy egy készítmény alkalmas-e a vegetáriánus vagy vegán életmódban való alkalmazásra. Jelenleg azonban ilyen igazolásokat nem mellékelnek a vegánnak titulált készítmények mellé, és nincsen olyan európai szabályozás sem, amely garantálná, hogy egy készítmény teljesen vegán. Mindenesetre napjainkban számos készítmény elérhető már, így gondos odafigyeléssel a vegetáriánus és vegán életmódot folytatók is kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb és táplálkozási szokásaikhoz legjobban illő vitaminkészítményt.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész

