Amit a B1-vitaminról tudni kell - Hiánytünetek és vitaminforrások
A B1-vitamin a B-vitaminok családjába tartozik, melyek közös jellemzője, hogy létfontosságú enzimek működéséhez szükségesek, melyek a sejtek anyagcseréjében vesznek részt. A B1-vitamin vízoldékony, vagyis a szervezet nem tudja nagy mennyiségben elraktározni, pótlására emiatt folyamatosan szükség van.
A B1-vitamin (tiamin) szénhidrátok energiává alakításában résztvevő enzimekhez szükséges. Megnő az igény rá, ha az energia elsősorban szénhidrátból származik.
A B1-vitamin nélkülözhetetlen az idegrendszer, az izmok és a szívizom egészséges működéséhez. Hiányának leggyakoribb oka a krónikus alkoholizmus, mivel a nagy mennyiségű alkohol lebontása megnöveli a B1-vitamin-igényt, valamint a hiányos táplálkozás miatt csökken a bevitt mennyiség, sőt az alkohol még gátolja is a B1-vitamin felvételét.
Nőhet az igény a B1-vitaminra az anyagcsere fokozódásakor, gyomor-bélrendszeri zavarok esetén, valamint terhességben. Az idegrendszer és a szív különösen érzékeny a B1-vitaminhiányra, ugyanis ezekben a sejtekben nagyon gyors az anyagcsere.
A B1-vitamin hiányának tünetei
Hiánya esetén először étvágytalanság és gyomor-bélmozgás lassulása, megszűnése jelentkezik. Hiánya túlzott izgatottságot, depressziót, álmatlanságot, a hangok iránti túlzott érzékenységet okoz.
Súlyos hiány esetén a beriberi nevű betegség fejlődik ki, mely ödémával, szív-érrendszeri tünetekkel és szívelégtelenséggel járó súlyos idegrendszeri károsodás.
1929-ben Nobel-díjjal jutalmazták azt az orvost, aki felfedezte, hogy a hántolt főtt rizs fogyasztása vezet a beriberi kialakulásához, és kutatásai nyomán rájött, hogy a hántolatlan rizs héjában lévő értékes anyag megelőzheti ezt a bajt. Ezek a megfigyelések vezettek a tiamin felfedezéséhez.
Mekkora mennyiségben van rá szükségünk?
Sok élelmiszerben megtalálható a B1-vitamin, többek között élesztőben, sertéshúsban, gabonapehelyben, karfiolban, burgonyában, narancsban és tojásban, így kiegyensúlyozott táplálkozás mellett ritkán alakul ki vitaminhiány. A napi szükséglet körülbelül 2 mg, de ettől nagyobb mennyiségben fogyasztva sem okoz semmilyen túladagolási tünetet.
Mivel a szervezetnek elsősorban a szénhidrátbevitel összefüggésében van szüksége a B1-vitaminra, nagyobb szénhidrátfelvételhez nagyobb vitaminbevitelnek kellene társulnia. Időskorban rosszabb a B1-vitamin felszívódási aránya, és a rendszeres alkoholfogyasztás is jelentősen növeli a szükségletét. B1-vitamin fokozott fogyasztásánál a bevitt C-vitamin mennyiségét is növelni kell.
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Tudta?
|Vízben oldódó vitamin, így nem lehet túladagolni.
Javasolt napi bevitel (mg):
- 0-6 hónap 0,3;
- 7-12 hónap 0,5;
- 1-3 év 0,7;
- 4-6 év 0,9;
- 7-10 év 1,2;
- 11-14 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);
- 15-18 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);
- 19-30 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);
- 31-60 év 1,2 (nő) 1,3 (ffi);
- 60 év felett 1,1 (nő) 1,3 (ffi);
- Terhesség 1,5;
- Szoptatás 1,6;
- Nehéz fizikai munka 2;
- Stressz 1,4;
- Dohányzás 1,4;
- Alkoholfogyasztás 1,8;
- Menopauza 1,2.
Milyen táplálékokban található meg?
Az emberi szervezet számára a legjobb B1-vitamin-forrás a gabonafélék héja, az élesztő, a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a dió- és mogyorófélék, a húsok (főleg a sertéshús) és a máj.
Az B1-vitamin (tiamin formában) jellemző mennyisége 100 g élelmiszerben:
- gabonafélék, hüvelyesek és őrleményeik, kenyerek, péksütemények, száraztészták: 30-800 mikrogramm;
- zöldség, gyümölcs: 15-300 mikrogramm;
- dió, olajos magvak: 100-2020 mikrogramm (felső érték a napraforgó);
- vaj, margarinféleségek, olaj, szalonna: 0-30 mikrogramm;
- húsok, húsipari termékek, máj, szív, vese: 80-800 mikrogramm;
- halak: 20-100 mikrogramm;
- tej: 50-180 mikrogramm;
- tojás: 50-150 mikrogramm.
A tiamin szintetikus származéka, a benfotiamin is forgalomban van, mely zsíroldékonyabb, ezért több tud belőle felszívódni, hasznosulni és raktározódni.
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Forrás: WEBBeteg összeállítás
Szerzők: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész és Bak Marianna, biológus
További felhasznált irodalom: Vitamine-Lexikon.de