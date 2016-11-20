Amit a B1-vitaminról tudni kell - Hiánytünetek és vitaminforrások

Dr. Kovács Anikó
szerző: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész; Bak Marianna, biológus - WEBBeteg
frissítve:

A B1-vitamin a B-vitaminok családjába tartozik, melyek közös jellemzője, hogy létfontosságú enzimek működéséhez szükségesek, melyek a sejtek anyagcseréjében vesznek részt. A B1-vitamin vízoldékony, vagyis a szervezet nem tudja nagy mennyiségben elraktározni, pótlására emiatt folyamatosan szükség van.

A B1-vitamin (tiamin) szénhidrátok energiává alakításában résztvevő enzimekhez szükséges. Megnő az igény rá, ha az energia elsősorban szénhidrátból származik.

A B1-vitamin nélkülözhetetlen az idegrendszer, az izmok és a szívizom egészséges működéséhez. Hiányának leggyakoribb oka a krónikus alkoholizmus, mivel a nagy mennyiségű alkohol lebontása megnöveli a B1-vitamin-igényt, valamint a hiányos táplálkozás miatt csökken a bevitt mennyiség, sőt az alkohol még gátolja is a B1-vitamin felvételét.

Nőhet az igény a B1-vitaminra az anyagcsere fokozódásakor, gyomor-bélrendszeri zavarok esetén, valamint terhességben. Az idegrendszer és a szív különösen érzékeny a B1-vitaminhiányra, ugyanis ezekben a sejtekben nagyon gyors az anyagcsere.

A B1-vitamin hiányának tünetei

Hiánya esetén először étvágytalanság és gyomor-bélmozgás lassulása, megszűnése jelentkezik. Hiánya túlzott izgatottságot, depressziót, álmatlanságot, a hangok iránti túlzott érzékenységet okoz.

Súlyos hiány esetén a beriberi nevű betegség fejlődik ki, mely ödémával, szív-érrendszeri tünetekkel és szívelégtelenséggel járó súlyos idegrendszeri károsodás.

1929-ben Nobel-díjjal jutalmazták azt az orvost, aki felfedezte, hogy a hántolt főtt rizs fogyasztása vezet a beriberi kialakulásához, és kutatásai nyomán rájött, hogy a hántolatlan rizs héjában lévő értékes anyag megelőzheti ezt a bajt. Ezek a megfigyelések vezettek a tiamin felfedezéséhez.

Mekkora mennyiségben van rá szükségünk?

Sok élelmiszerben megtalálható a B1-vitamin, többek között élesztőben, sertéshúsban, gabonapehelyben, karfiolban, burgonyában, narancsban és tojásban, így kiegyensúlyozott táplálkozás mellett ritkán alakul ki vitaminhiány. A napi szükséglet körülbelül 2 mg, de ettől nagyobb mennyiségben fogyasztva sem okoz semmilyen túladagolási tünetet.

Mivel a szervezetnek elsősorban a szénhidrátbevitel összefüggésében van szüksége a B1-vitaminra, nagyobb szénhidrátfelvételhez nagyobb vitaminbevitelnek kellene társulnia. Időskorban rosszabb a B1-vitamin felszívódási aránya, és a rendszeres alkoholfogyasztás is jelentősen növeli a szükségletét. B1-vitamin fokozott fogyasztásánál a bevitt C-vitamin mennyiségét is növelni kell.

Tudta?
Vízben oldódó vitamin, így nem lehet túladagolni.

Javasolt napi bevitel (mg):

  • 0-6 hónap 0,3;
  • 7-12 hónap 0,5;
  • 1-3 év 0,7;
  • 4-6 év 0,9;
  • 7-10 év 1,2;
  • 11-14 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);
  • 15-18 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);
  • 19-30 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);
  • 31-60 év 1,2 (nő) 1,3 (ffi);
  • 60 év felett 1,1 (nő) 1,3 (ffi);
  • Terhesség 1,5;
  • Szoptatás 1,6;
  • Nehéz fizikai munka 2;
  • Stressz 1,4;
  • Dohányzás 1,4;
  • Alkoholfogyasztás 1,8;
  • Menopauza 1,2.

Milyen táplálékokban található meg?

Az emberi szervezet számára a legjobb B1-vitamin-forrás a gabonafélék héja, az élesztő, a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a dió- és mogyorófélék, a húsok (főleg a sertéshús) és a máj.

Az B1-vitamin (tiamin formában) jellemző mennyisége 100 g élelmiszerben:

  • gabonafélék, hüvelyesek és őrleményeik, kenyerek, péksütemények, száraztészták: 30-800 mikrogramm;
  • zöldség, gyümölcs: 15-300 mikrogramm;
  • dió, olajos magvak: 100-2020 mikrogramm (felső érték a napraforgó);
  • vaj, margarinféleségek, olaj, szalonna: 0-30 mikrogramm;
  • húsok, húsipari termékek, máj, szív, vese: 80-800 mikrogramm;
  • halak: 20-100 mikrogramm;
  • tej: 50-180 mikrogramm;
  • tojás: 50-150 mikrogramm.

A tiamin szintetikus származéka, a benfotiamin is forgalomban van, mely zsíroldékonyabb, ezért több tud belőle felszívódni, hasznosulni és raktározódni.

Kapcsolódó További B-vitaminok, és a hiányállapotok tünetei

B-vitamin teszt
Teszt a B-vitaminok hiányának kockázatáról: A B-vitamin teszt kitöltése

Forrás: WEBBeteg összeállítás
Szerzők: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész és Bak Marianna, biológus
További felhasznált irodalom: Vitamine-Lexikon.de

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia

Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia

Szakgyógyszerész

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Rosta Melinda

Rosta Melinda

Dietetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

B1-vitamin
B1-vitamin

Mekkora mennyiségben van rá szükségünk?
Fülzúgás
Fülzúgás

Mi a teendő nyaki gerinc eredetű fülzúgás esetén?
B15-vitamin (pangámsav) - Fontos vitamin vagy mítosz?
B15-vitamin (pangámsav) - Fontos vitamin vagy mítosz? WEBBeteg - Dr. Sztankovics Dániel, biológus
B13-vitamin (orotsav) - Mit érdemes tudni róla? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
A B-vitaminok és hiánytüneteik
A B-vitaminok és hiánytüneteik WEBBeteg összeállítás
B2-vitamin (riboflavin) - Miért fontos és miben található?
B2-vitamin (riboflavin) - Miért fontos és miben található? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
B12-vitamin hiánya által okozott memóriazavarok
B12-vitamin hiánya által okozott memóriazavarok WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
B12-vitamin (kobalamin)
B12-vitamin (kobalamin) WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító