Amit a B1-vitaminról tudni kell - Hiánytünetek és vitaminforrások

A B1-vitamin a B-vitaminok családjába tartozik, melyek közös jellemzője, hogy létfontosságú enzimek működéséhez szükségesek, melyek a sejtek anyagcseréjében vesznek részt. A B1-vitamin vízoldékony, vagyis a szervezet nem tudja nagy mennyiségben elraktározni, pótlására emiatt folyamatosan szükség van.

A B 1 -vitamin (tiamin) szénhidrátok energiává alakításában résztvevő enzimekhez szükséges. Megnő az igény rá, ha az energia elsősorban szénhidrátból származik.

A B 1 -vitamin nélkülözhetetlen az idegrendszer, az izmok és a szívizom egészséges működéséhez. Hiányának leggyakoribb oka a krónikus alkoholizmus, mivel a nagy mennyiségű alkohol lebontása megnöveli a B 1 -vitamin-igényt, valamint a hiányos táplálkozás miatt csökken a bevitt mennyiség, sőt az alkohol még gátolja is a B 1 -vitamin felvételét.

Nőhet az igény a B 1 -vitaminra az anyagcsere fokozódásakor, gyomor-bélrendszeri zavarok esetén, valamint terhességben. Az idegrendszer és a szív különösen érzékeny a B 1 -vitaminhiányra, ugyanis ezekben a sejtekben nagyon gyors az anyagcsere.

Hirdetés

A B 1 -vitamin hiányának tünetei

Hiánya esetén először étvágytalanság és gyomor-bélmozgás lassulása, megszűnése jelentkezik. Hiánya túlzott izgatottságot, depressziót, álmatlanságot, a hangok iránti túlzott érzékenységet okoz.

Súlyos hiány esetén a beriberi nevű betegség fejlődik ki, mely ödémával, szív-érrendszeri tünetekkel és szívelégtelenséggel járó súlyos idegrendszeri károsodás.

1929-ben Nobel-díjjal jutalmazták azt az orvost, aki felfedezte, hogy a hántolt főtt rizs fogyasztása vezet a beriberi kialakulásához, és kutatásai nyomán rájött, hogy a hántolatlan rizs héjában lévő értékes anyag megelőzheti ezt a bajt. Ezek a megfigyelések vezettek a tiamin felfedezéséhez.

Mekkora mennyiségben van rá szükségünk?

Sok élelmiszerben megtalálható a B 1 -vitamin, többek között élesztőben, sertéshúsban, gabonapehelyben, karfiolban, burgonyában, narancsban és tojásban, így kiegyensúlyozott táplálkozás mellett ritkán alakul ki vitaminhiány. A napi szükséglet körülbelül 2 mg, de ettől nagyobb mennyiségben fogyasztva sem okoz semmilyen túladagolási tünetet.

Mivel a szervezetnek elsősorban a szénhidrátbevitel összefüggésében van szüksége a B 1 -vitaminra, nagyobb szénhidrátfelvételhez nagyobb vitaminbevitelnek kellene társulnia. Időskorban rosszabb a B 1 -vitamin felszívódási aránya, és a rendszeres alkoholfogyasztás is jelentősen növeli a szükségletét. B 1 -vitamin fokozott fogyasztásánál a bevitt C-vitamin mennyiségét is növelni kell.

Tudta? Vízben oldódó vitamin, így nem lehet túladagolni.

Javasolt napi bevitel (mg):

0-6 hónap 0,3;

7-12 hónap 0,5;

1-3 év 0,7;

4-6 év 0,9;

7-10 év 1,2;

11-14 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);

15-18 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);

19-30 év 1,3 (nő) 1,4 (ffi);

31-60 év 1,2 (nő) 1,3 (ffi);

60 év felett 1,1 (nő) 1,3 (ffi);

Terhesség 1,5;

Szoptatás 1,6;

Nehéz fizikai munka 2;

Stressz 1,4;

Dohányzás 1,4;

Alkoholfogyasztás 1,8;

Menopauza 1,2.

Milyen táplálékokban található meg?

Az emberi szervezet számára a legjobb B 1 -vitamin-forrás a gabonafélék héja, az élesztő, a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a dió- és mogyorófélék, a húsok (főleg a sertéshús) és a máj.

Az B 1 -vitamin (tiamin formában) jellemző mennyisége 100 g élelmiszerben:

gabonafélék, hüvelyesek és őrleményeik, kenyerek, péksütemények, száraztészták: 30-800 mikrogramm;

zöldség, gyümölcs: 15-300 mikrogramm;

dió, olajos magvak: 100-2020 mikrogramm (felső érték a napraforgó);

vaj, margarinféleségek, olaj, szalonna: 0-30 mikrogramm;

húsok, húsipari termékek, máj, szív, vese: 80-800 mikrogramm;

halak: 20-100 mikrogramm;

tej: 50-180 mikrogramm;

tojás: 50-150 mikrogramm.

A tiamin szintetikus származéka, a benfotiamin is forgalomban van, mely zsíroldékonyabb, ezért több tud belőle felszívódni, hasznosulni és raktározódni.

Kapcsolódó További B-vitaminok, és a hiányállapotok tünetei

B-vitamin teszt Teszt a B-vitaminok hiányának kockázatáról: A B-vitamin teszt kitöltése

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzők: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész és Bak Marianna, biológus

További felhasznált irodalom: Vitamine-Lexikon.de