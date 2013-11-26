Sportsérülések: golfkönyök

A golfkönyök (medialis epicondylitis) a csuklót a tenyér irányába hajlító izmok túlterhelésével jelentkező könyöktáji fájdalom. Legtöbbször tartós, monoton dobó, hajító mozdulatok váltják ki.

A golfkönyök tünetei

Fájdalom és nyomásérzékenység a könyök belső oldalán, nagyfokú fájdalom hajlító mozdulatok (kézfej behajlítása, markolás) esetén, alkargyengeség. Súlyos esetben a fájdalom nyugalomban is jelentkezik, minden kiesik a kezéből.

Veszélyeztetett sportolók

Golfozók, kézilabdázók, nehézatléták (diszkoszvetők, gerelyhajítók), tornászok, falmászók. Legnagyobb arányban a golfozók között jelentkezik, de az érintettek fele nem sportol, hanem hétköznapi tervékenységek, munka során alakul ki.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Enyhébb esetekben otthon is kezelhető, de sok esetben érdemes orvoshoz fordulni.

Otthoni kezelés: Akkor elegendő az otthoni kezelés, ha a fájdalom enyhe vagy közepes, nyugalomban nem jelentkezik, nem kisugárzó jellegű, nem társul zsibbadással, és 1-2 hétnél rövidebb ideig tart. Ebben az esetben elegendő:

  • Pihentetés: sport felfüggesztése, egyéb fizikai munka kerülése
  • A fájdalmas terület jegelése
  • Gyulladáscsökkentők: lokálisan ható gyulladáscsökkentő krém, vagy szisztémás hatású gyulladáscsökkentő tabletta (ibuprofen) - a gyógyszernek minősülő gyulladáscsökkentők hatékonyabbak, mint az inkább hűsítő hatású krémek
  • Speciális golfkönyök pánt (epicondylitis szalag) gyógyászati segédeszköz viselése, amely tehermentesíti az inakat
  • Nyújtó gyakorlatok óvatosan, a fájdalom enyhülését követően, csak a fájdalom jelentkezéséig szabad végezni.

Orvosi kezelés: Sportorvos vagy ortopéd szakorvos segíthet, ha a fájdalom erőteljes, ha romlik, ha két hét elteltével is fennáll, vagy gyakran visszatér, ha zsibbadás is társul hozzá, továbbá ha baleset, sérülés előzte meg és más probléma lehetősége is fennáll. Ebben az esetben:

  • Az érintett ín környékére beadott lidocain- (átmeneti érzéstelenítő) vagy szteroid-injekció (gyulladáscsökkentő) segít a fájdalom enyhítésében.
  • Fizikoterápia: ultrahangkezelés, lökéshullám-terápia segíthet, főleg krónikus, visszatérő esetekben.
  • Műtét: ritkán, 6-12 havi konzervatív kezelés teljes eredménytelensége esetén válhat szükségessé műtéti megoldás. Ilyenkor az inak megvastagodása, hegesedése nehezíti a tartós gyógyulást, a műtét a krónikus irritáció forrását szünteti meg.

Mennyi időt kell kihagyni?

Attól függően, hogy milyen súlyos az elváltozás és meg kell-e operálni, általában 1-6 hónap a gyógyulási idő, ezalatt tilos a golfkönyököt előidéző sport vagy más tevékenység folytatása.

  • Enyhe esetben 2-6 héttel kell számolni.
  • Középsúlyos esetben 1-3 hónap.
  • Súlyos, műtétet igényélő esetben 3-6 hónap.

A könnyített edzést akkor szabad elkezdeni, ha a kar a teljes mozgástartoményban panaszmentes, hétköznapi tevékenységek, markolás esetén nem jelentkezik fájdalom. Ha a könnyített sport vagy munka esetén nem jelentkezik fájdalom, a terhelés fokozatosan növelhető.

Golfkönyök megelőzése sportolóknak

A gyulladást okozó mozdulatok egy adott sportágban nem kerülhetőek el, de a fokozatos és célzott edzéssel megelőzhető a golfkönyök kialakulása.

  • Rendszeres bemelegítés, lazítás, nyújtás.
  • Az edzés intenzitása fokozatosan növekedjen és legyen ciklusos, elkerülve a hirtelen, tartós és ismétlődő terhelést.
  • Különböző edzésnapokon más izmok terhelésén legyen a hangsúly.
  • Regenerációs napok beiktatása.
  • Az adott sportágra jellemző technika tökéletesítése: a cél, hogy ne csak az alkar mozogjon, hibás mozdulatok felismerése.
  • Sporteszköz ergonómia: pl. megfelelő markolatvastagság

Fontos, hogy már enyhe tünetek esetén is tartsunk szünetet és átmenetileg csökkentsük a terhelést, a komoly gyulladással járó esetek jelentős része azért alakul ki, mert kezdődő panaszok után folytatódik az izmok túlerőltetése.

(WEBBeteg)

Dr. Puskás Réka

