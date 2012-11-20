Sportsérülések: nyáktömlőgyulladás (bursitis)

WEBBeteg
frissítve:

Nyáktömlőgyulladásról akkor beszélünk, ha a térdkalács előtt vagy alatt a nyáktömlőben sérülés vagy gyulladás hatására bevérzés alakul ki vagy folyadék gyűlik fel.

A nyáktömlőgyulladás okai

Sérülés vagy hosszú távú hibás terhelés, például monoton mozgás idézheti elő, a gennyes változatát bakteriális fertőzés okozza. Elsősorban a könyök vagy a térdízület területén fordul elő.

A nyáktömlőgyulladás tünetei

Kezdetben enyhék a tünetek. Eleinte mozgásra jelentkező enyhe fájdalom, a gyulladt nyáktömlő területén dörzsölő érzés jelentkezhet. Később, ha az érintett terület terhelése folytatódik, fokozódik a fájdalom és helyileg duzzanat, melegség lép fel. A tömlő a feszülésétől függően fájdalmas lehet. Veszélyes formája a gennyes gyulladás, ilyenkor láz és bőrpír lép fel.

Veszélyeztetett sportolók

Teniszezők, futók, kerékpárosok, küzdősportot űzők.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen, ha nyáktömlőgyulladásra utaló panaszokat észlel, javasolt orvoshoz fordulni.

Ha gennyes gyulladásra utaló tüneteket tapasztal (láz, helyi bőrpír a fájdalmas területen) – mivel az mielőbbi kezelést igénylő állapot –, a legközelebbi sürgősségi osztályt javasolt felkeresni.

Ha ilyen tünetek nincsenek, csak duzzanat, feszülő érzés és enyhe fájdalom jelentkezik a könyök vagy térd területén, és tb-finanszírozott ellátásban szeretne részesülni, illetve ha bizonytalan a tünetek okát illetően, érdemes először háziorvosához fordulni. Ő tudja továbbirányítani a megfelelő szakrendelésre, és amennyiben szükséges, beutalóval is ellátni.

Ha inkább magánegészségügyi ellátást venne igénybe, akkor baleset, traumás sérülés következtében jelentkező panaszok esetén célszerű ortopéd/ortopéd sebész szakorvost felkeresni, túlterhelésből eredő vagy hosszabb ideje fennálló panaszokkal pedig inkább reumatológushoz célszerű fordulni. De mindkét szakterület orvosai foglalkoznak ezzel a betegséggel.

A nyáktömlőgyulladás kezelése

Mindkét típus esetén pihentetni kell az érintett területet.

Ha sérülés, trauma okozza a bursitist, akkor pihenéssel, a csont gipszsínnel való rögzítésével, a végtag nyugalomba helyezésével, jegelésével, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító szerek, esetleg helyileg alkalmazott szteroidinjekciókkal teljes javulás érhető el. Erősebb fájdalom esetén ritkán a felgyülemlett folyadék lecsapolására is szükség lehet.

Abban az esetben, ha fertőzés következtében alakul ki a gyulladás, antibiotikumok adásából, és a feszítő érzést keltő, kórokozókkal teli folyadékgyülem leszívásából áll a terápia. A csapolást szükség esetén ismételni is lehet.

Mennyi időt kell kihagyni az edzésben?

A betegség típusától és a fájdalom mértékétől függően általában 3-6 hetet.

Megelőzés

Fontos a hibás terhelés megszüntetése. A megfelelő mozgásformák elsajátítása és gyakorlása. Szivacsos térdvédő és könyökvédő használata is hasznos lehet.

(WEBBeteg)

Sportsérülések

22/1 A leggyakoribb sportsérülések
22/2 Az Achilles-ín gyulladása
22/3 A külső bokaszalag szakadása
22/4 Fáradásos törés (stressztörés)
22/5 Sarokcsontsarkantyú
22/6 Golfkönyök
22/7 SI ízületi blokk
22/8 Kiment hüvelykujj
22/9 Csonttörés
22/10 Porcsérülések
22/11 Izomgörcs
22/12 Térdszalagsérülések
22/13 Futó térd
22/14 Körülírt porchiány
22/15 Izom(rost)szakadás
22/16 Elülső térdfájdalom
22/17 Sípcsontfájdalom
22/18 Nyáktömlő gyulladás (bursitis)
22/19 Vállficam
22/20 Úszóváll (rotator tendinitis)
22/21 Teniszkönyök
22/22 Izomhúzódás

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Puskás Réka

Dr. Puskás Réka

Reumatológus, manuálterapeuta

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Sztancsik Ilona

Dr. Sztancsik Ilona

Kardiológus, Sportorvos, Aneszteziológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Felkelés műtét után
Felkelés műtét után

Mire figyeljen a beteg, hogyan segíthethetünk?
Lágylézer-terápia
Lágylézer-terápia

7+1 dolog, amit nem tudtál róla. (x)
Az edzés előtti bemelegítés jelentősége
Az edzés előtti bemelegítés jelentősége WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
A bursitis (nyáktömlőgyulladás) tünetei és kezelése
A bursitis (nyáktömlőgyulladás) tünetei és kezelése WEBBeteg - Dr. Soltész Annamária, általános orvos
Sérülések az úszósportban
Sérülések az úszósportban WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
A leggyakoribb sportsérülések: mit kell tudni róluk?
A leggyakoribb sportsérülések: mit kell tudni róluk? WEBBeteg
Sportsérülések: golfkönyök
Sportsérülések: golfkönyök WEBBeteg
A gyógymasszázs szerepe sportolóknál WEBBeteg - Farkas Lehel, gyógymasszőr