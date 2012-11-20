Sportsérülések: nyáktömlőgyulladás (bursitis)

Nyáktömlőgyulladásról akkor beszélünk, ha a térdkalács előtt vagy alatt a nyáktömlőben sérülés vagy gyulladás hatására bevérzés alakul ki vagy folyadék gyűlik fel.

A nyáktömlőgyulladás okai

Sérülés vagy hosszú távú hibás terhelés, például monoton mozgás idézheti elő, a gennyes változatát bakteriális fertőzés okozza. Elsősorban a könyök vagy a térdízület területén fordul elő.

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A nyáktömlőgyulladás tünetei

Kezdetben enyhék a tünetek. Eleinte mozgásra jelentkező enyhe fájdalom, a gyulladt nyáktömlő területén dörzsölő érzés jelentkezhet. Később, ha az érintett terület terhelése folytatódik, fokozódik a fájdalom és helyileg duzzanat, melegség lép fel. A tömlő a feszülésétől függően fájdalmas lehet. Veszélyes formája a gennyes gyulladás, ilyenkor láz és bőrpír lép fel.

Veszélyeztetett sportolók

Teniszezők, futók, kerékpárosok, küzdősportot űzők.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen, ha nyáktömlőgyulladásra utaló panaszokat észlel, javasolt orvoshoz fordulni.

Ha gennyes gyulladásra utaló tüneteket tapasztal (láz, helyi bőrpír a fájdalmas területen) – mivel az mielőbbi kezelést igénylő állapot –, a legközelebbi sürgősségi osztályt javasolt felkeresni.

Ha ilyen tünetek nincsenek, csak duzzanat, feszülő érzés és enyhe fájdalom jelentkezik a könyök vagy térd területén, és tb-finanszírozott ellátásban szeretne részesülni, illetve ha bizonytalan a tünetek okát illetően, érdemes először háziorvosához fordulni. Ő tudja továbbirányítani a megfelelő szakrendelésre, és amennyiben szükséges, beutalóval is ellátni.

Ha inkább magánegészségügyi ellátást venne igénybe, akkor baleset, traumás sérülés következtében jelentkező panaszok esetén célszerű ortopéd/ortopéd sebész szakorvost felkeresni, túlterhelésből eredő vagy hosszabb ideje fennálló panaszokkal pedig inkább reumatológushoz célszerű fordulni. De mindkét szakterület orvosai foglalkoznak ezzel a betegséggel.

A nyáktömlőgyulladás kezelése

Mindkét típus esetén pihentetni kell az érintett területet.

Ha sérülés, trauma okozza a bursitist, akkor pihenéssel, a csont gipszsínnel való rögzítésével, a végtag nyugalomba helyezésével, jegelésével, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító szerek, esetleg helyileg alkalmazott szteroidinjekciókkal teljes javulás érhető el. Erősebb fájdalom esetén ritkán a felgyülemlett folyadék lecsapolására is szükség lehet.

Abban az esetben, ha fertőzés következtében alakul ki a gyulladás, antibiotikumok adásából, és a feszítő érzést keltő, kórokozókkal teli folyadékgyülem leszívásából áll a terápia. A csapolást szükség esetén ismételni is lehet.

Mennyi időt kell kihagyni az edzésben?

A betegség típusától és a fájdalom mértékétől függően általában 3-6 hetet.

Megelőzés

Fontos a hibás terhelés megszüntetése. A megfelelő mozgásformák elsajátítása és gyakorlása. Szivacsos térdvédő és könyökvédő használata is hasznos lehet.

(WEBBeteg)