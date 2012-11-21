Vállficamról akkor beszélünk, ha a felkarcsont feje kiugrik a lapockacsont ízvápájából. Cikkünkben a sérülés okairól, tüneteiről olvashat és megtudhatja, mely sportolók a leginkább veszélyeztetettek.

Okok

Amikor egy sportoló elesik, védekezésként felemeli a karját és kifordítja, hogy védje a testét. A ficam akkor jön létre, ha esés közben ütés éri az ilyen helyzetben lévő kart. Az ízület ficamodhat a váll külső élére való direkt ráeséskor, ütközés során, illetve csavaró mozdulat által.

Hirdetés

Tünetek

Erős fájdalom, mozgáskorlátozottság, a váll körvonala csapott, kézzsibbadás is előfordulhat.

Veszélyeztetett sportolók

Elsősorban a küzdősportot űzők, kerékpárosok, kézilabdázók, jégkorongozók.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen. A beteg azonalli orvosi beavatkozásra szorul! Erős fájdalom, mozgásképtelenség esetén mentőt (112) kell hívni! Ha a beteg szállítható, akkor azonnal a legközelebbi kórház traumatolgiai osztályára vagy sürgősségi betegellátó osztályára kell vinni.

Ha a váll helyretétele megtörtént, illetve amennyiben műtétre volt szükség és a beteg túl van azon, az utógondozás traumatológus vagy ortopéd szakorvos felügyeletével történik, a sporthoz való visszatérésben pedig sportorvos tud támogatást nyújtani.

Kezelés

Helyretétel után rögzítés, majd fizikoterápia, gyógytorna. Sokszor műtéti kezelést igényel.

Mennyi időt kell kihagyni?

Ha nem kell műteni, 4-8 hét, ellenkező esetben 4-5 hónap lehet a sportszünet.

Megelőzés

Védőfelszerelések használata; helyes eséstompító technikák gyakorlása.

(WEBBeteg)