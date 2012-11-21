Sportsérülések: vállficam
Vállficamról akkor beszélünk, ha a felkarcsont feje kiugrik a lapockacsont ízvápájából. Cikkünkben a sérülés okairól, tüneteiről olvashat és megtudhatja, mely sportolók a leginkább veszélyeztetettek.
Okok
Amikor egy sportoló elesik, védekezésként felemeli a karját és kifordítja, hogy védje a testét. A ficam akkor jön létre, ha esés közben ütés éri az ilyen helyzetben lévő kart. Az ízület ficamodhat a váll külső élére való direkt ráeséskor, ütközés során, illetve csavaró mozdulat által.
Tünetek
Erős fájdalom, mozgáskorlátozottság, a váll körvonala csapott, kézzsibbadás is előfordulhat.
Veszélyeztetett sportolók
Elsősorban a küzdősportot űzők, kerékpárosok, kézilabdázók, jégkorongozók.
Orvoshoz kell-e fordulni?
Igen. A beteg azonalli orvosi beavatkozásra szorul! Erős fájdalom, mozgásképtelenség esetén mentőt (112) kell hívni! Ha a beteg szállítható, akkor azonnal a legközelebbi kórház traumatolgiai osztályára vagy sürgősségi betegellátó osztályára kell vinni.
Ha a váll helyretétele megtörtént, illetve amennyiben műtétre volt szükség és a beteg túl van azon, az utógondozás traumatológus vagy ortopéd szakorvos felügyeletével történik, a sporthoz való visszatérésben pedig sportorvos tud támogatást nyújtani.
Kezelés
Helyretétel után rögzítés, majd fizikoterápia, gyógytorna. Sokszor műtéti kezelést igényel.
Mennyi időt kell kihagyni?
Ha nem kell műteni, 4-8 hét, ellenkező esetben 4-5 hónap lehet a sportszünet.
Megelőzés
Védőfelszerelések használata; helyes eséstompító technikák gyakorlása.
(WEBBeteg)
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