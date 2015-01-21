Milyen sérüléseket okozhatnak a téli sportok?

Síelés közben leggyakrabban ízületi sérülések (főleg térd) és fejsérülések fordulnak elő, melyek megfelelő védőfelszerelés és felkészülés hiányában súlyosak is lehetnek. Ezen sportsérülések azonnali orvosi ellátást igényelnek.

Fontos, hogy a síelők tisztában legyenek azzal, milyen súlyos sérülések veszélyének vannak kitéve, ha nem gondoskodnak a megfelelő biztonságról. A síbalesetek és azok következményei alapos felkészüléssel, az edzettségi állapotnak és a rutinnak megfelelő pálya választásával, a sípályán érvényes szabályok betartásával, valamint megfelelő védőfelszereléssel többnyire megelőzhetőek. Amennyiben mégis bekövetkezne a baleset, fontos tudni, milyen sérülések jellemzőek a téli sportokra és mi ilyenkor a tennivaló.

Hirdetés

Térdsérülések

A síelés vagy snowboardozás közben történő balesetek 25-40 százalékában térdsérülés következik be, mely nem csak nagyon fájdalmas, de általában mielőbbi kivizsgálást és sok esetben műtétet igényel. Tipikus sísérülés a keresztszalag- vagy oldalszalag-szakadás, enyhébb esetben húzódás, valamint a térdízületi porc (meniscus) sérülése.

A térdsérülések mindig hirtelen jelentkező, éles fájdalommal járnak. Kisebb húzódás esetén a fájdalom és az emiatt kialakuló mozgáskorlátozottság az egyetlen panasz. Ebben az esetben is azonnali pihentetés, jegelés szükséges, fájdalomcsillapító adható, gyógyulási ideje általában 2-4 hét.

Amennyiben a fájdalomhoz duzzanat társul, a térdízület instabillá válik, a sérült képtelen terhelni a lábát, akkor komolyabb szalag- vagy porcsérülés történhetett. A sérült ízületet pihentetni kell, tilos terhelni vagy erőltetni a moozgást, ezen kívül jegelés, kompresszió, felpolcolás segíthet enyhíteni a duzzanatot. Mindig orvoshoz kell fordulni, legtöbbször MR-vizsgálatot végeznek a sérülés feltérképezésére, leggyakrabban artroszkópos (ízületi tükrözés) műtéti eljárást igényel. Az ilyen jellegű sportbalesetekből való teljes felépülés több hónapot, súlyosabb esetekben akár egy teljes évet is igénybe vesz.

Részletesen Térdsérülések fajtái és kezelésük

Amennyiben síelés vagy snowboardozás alatt behajlítva tartja a térdeit, csökkenti az azokra nehezedő terhelést, illetve ha egyszerűen elesik, és nem próbál meg az ellen küzdeni, csökkenti a térdsérülés kockázatát.

Fejsérülés

A fejsérülés ugyancsak gyakori sportségülés, akár halálos is lehet. Legtöbbször nagy sebességgel történő lesiklás esetén történik, kisebb esést követően agyrázkódás, nagyobb baleset nyomán súlyos agyi sérülés is bekövetkezhet. Figyelni kell a többi síelőre vagy snowboardozóra, az esetleges jégtömbökre, a megfelelő sebességre. A védősisak nagyon sokat enyhít a fejet érő ütésen, rázkódáson, de ennek ellenére is bekövetkezhet sérülés.

Enyhébb agyrázkódás esetén is bekövetkezhet rövid emlékezetkiesés, szédülés, fejfájás, rosszullét. A síelést mindenképp abba kell hagyni és a beteg megfigyelése ajánlott. Súlyosabb sérülésre utal az eszméletvesztés, a zavart viselkedés, koordinációs probléma, erős fájdalom. Ebben az esetben sürgősségi ellátás szükséges.

Egyéb ízületi sérülések

Csuklósérülés: legtöbbször szalaghúzódás következik be, ami pihentetéssel és jegeléssel gyógyul, de röntgen indokolt a csuklótörés kizárására.

Vállsérülés: vállficam vagy rotátorköpeny-sérülés jellemző, a kart rögzíteni kell és mielőbbi orvosi ellátás szükséges. Mindkét sérülés gyógyulási ideje több hónap, a ficam gyors és szakszerű ellátása nélkül maradandó károsodás következhet be.

Bokasérülés: Bokarándulás és részleges szaladszakadás következhet be, a bokasérüléseket fájdalom és duzzanat jelzi. Pihentetés, jegelés, kompresszió és felpolcolás szükséges. Látható deformitás, súlyos fájdalom esetén, vagy ha az otthoni ápolással nem javul 1-2 napon belül, orvoshoz kell fordulni.

Lásd még Mi a teendő rándulás és ficam esetén?

Biztonsági óvintézkedések

Amennyiben lehetséges, sípartnerrel induljon a lejtőnek, s maradjanak látótávolságra egymástól.

Minden síeléssel töltött napot lassú sífutással kezdjen, hogy kellőképpen bemelegítse izmait.

Mindig maradjon a kijelölt pályán, kerülje a lavinaveszélyes helyeket (kevés növényzettel borított meredek hegyoldal)

Mindig megfelelően ellenőrzött, jó állapotban lévő, biztonságos felszerelést használjon!

Lesiklás előtt mindig ellenőrizze a kötést!

Ha úgy érzi, fárad, tartson pihenőt, hogy elkerülje a balesetek kockázatát!

Tovább Biztonsági tanácsok síelőknek

(WEBBeteg - CS. K., fordító)