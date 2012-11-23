Sportsérülések: teniszkönyök

A teniszkönyök jóval gyakoribb, mint a golfkönyök, az emberek körülbelül 2-3 százalékát érinti életük során. Férfiaknál gyakoribb.

A teniszkönyök tünetei

Ha teniszkönyöke van a betegnek, akkor a könyök, a kéz és az ujjak hátrafelé feszítésekor nagyon erős fájdalmat érez. Nehézséget okoz a tárgyak megfogása, a kézfogás, még egy üveg kinyitása is.

Hirtelen vagy fokozatosan kezdődő éles fájdalom lép fel a könyök külső oldalán, amely a feszítő izmokba sugárzik, terhelésre fokozódik. Nyugalmi fájdalom is előfordulhat.

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A teniszkönyök okai

Érdekesség, hogy elsősorban megerőltető sportot űzők között lép fel, a nehéz fizikai munkát végzőkön azonban csak igen ritkán.

A betegek kétharmadánál a domináns oldal érintett, tehát az a kar, amivel ismétlődő, erőteljes mozdulatot végez.

Veszélyeztetett sportolók

Teniszezők, tollaslabdázók, fallabdázók, rúdugrók.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Erős fájdalom, illetve mozgásnehezítettség esetén igen. Első körben háziorvosához érdemes fordulni, aki a megfelelő szakorvoshoz irányítja és beutalót is ad a szakrendelésre.

Ha magán egészségügyben szeretne ellátást kapni, akkor ortopéd szakorvost keressen fel. Ha baleset történt vagy hirtelen nagyobb megterhelésből adódott a sérülés, akkor traumatológushoz forduljon, ha a probléma régebb óta fennáll, akkor reumatológust is felkereshet. Ha műtétre van szükség, azt sebész végzi. A sportoláshoz való visszatérésben sportorvos tud támogatást nyújtani, illetve a fizioterápia is hasznos lehet.

A teniszkönyök kezelése

Sokféle hagyományos kezelési módszer használatos, így pihenés, speciális rögzítők, lokális kezelések (jegelés, gyulladáscsökkentő kenőcs, fizikoterápia), gyógytorna, erősítő gyakorlatok. Szteroidinjekció megfelelő dózisban adható. Műtét a konzervatív kezelés eredménytelensége esetén indokolt.

Mennyi időt kell kihagyni?

3-6 hónapot.

Megelőzés

A túlterhelés kerülése, a helyes sportági technika elsajátítása, az edzés előtti bemelegítés, majd a végén nyújtás, illetve a könyök környéki izmok erősítése gyógytornával eredményes a megelőzésben. Fontos, hogy kerülje a túledzést! Fájdalom jelentkezése esetén tartson pihenőt! Kineziológiai szalagok is segtíhetnek a meglőzésben kiegészítésként, de önmagukban nem elegendőek a probléma megelőzésére, hiszen nem szüntetik meg az okot.

(WEBBeteg)