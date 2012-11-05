Sportsérülések: SI ízületi blokk

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A SI-ízület (articulatio iliosacralis: keresztcsont-csípőcsonti ízület, azaz sacroiliakális ízület) blokkja olyan mozgáskorlátozottság, melyet hirtelen mozdulat, fokozott izomterhelés, nehezebb súly hirtelen emelése, belső szervi zavar, tartós ülőmunka okoz.

Oka és tünetei

Lényege, hogy az érintett ízületet mozgás közben olyan erőbehatás éri, ami leblokkolja a mozgását, így nem tud visszatérni alaphelyzetébe, ezáltal erős ízület-izom-szalagfeszültség keletkezik, ami jelentős fájdalommal jár.

Veszélyeztetett sportolók

Kerékpározók, teniszezők, fallabdajátékosok, súlyemelők és (nem utolsósorban) ülő munkát végzők.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen, először háziorvosát érdemes felkeresni, aki beutalót ad a megfelelő szakrendelésre. Ha magánegészségügyi ellátást venne inkább igénybe, akkor hirtelen kialakuló panasz, sérülés esetén ortopéd, régebb óta fennálló tünetek mellett reumatológus szakorvoshoz javasolt fordulni. Neurológus szakorvos mielőbbi felkeresése abban az esetben indokolt, ha a panaszok mögött idegrendszeri betegség gyanúja merül fel, ezt vetik fel, ha jelen vannak egyéb tünetek is, mint pl. zsibbadás.

Kezelése

Segíthet masszás, melegen tartás, lazítás, pihentetés.

Nagyon erős fájdalom esetén fizioterápia, elektroterápia, fájdalomcsillapító injekció kúra jelenthet megoldást.

Mennyi időt kell kihagyni?

Az esetek többségében néhány nap alatt jelentős javulás tapasztalható.

Megelőzés

Hátizom fejlesztése, erősítése, gyógytorna-gyakorlatok, rendszeres masszázs.

(WEBBeteg)

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22/7 SI ízületi blokk
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