Sportsérülések: kiment hüvelykujj

Ha a hüvelykujj túlmozog természetes mozgástartományán (általában hátrafelé), legtöbbször esés vagy ütés következtében, károsodhat az alapízületnél a stabilizáló szalagrendszer. Jelenthet rándulást, szalagszakadást, ficamot.

Tünetek

Erős fájdalom mozgatáskor, leginkább, amikor hátrahajlik a hüvelykujj. Duzzanat és instabilitás a hüvelykujj alapjánál lévő ízületben, azaz a nyeregízületben.

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Veszélyeztetett sportolók

Gyakori sérülés síelőknél, kontakt (küzdő)sportoknál és egyes labdajátékok (kosárlabda, röplabda, kézilabda) esetén.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen. Mielőbb fel kell keresni a legközelebbi baleseti sebészetet friss sérüléssel látható deformitás, erős duzzanat, véraláfutás, erős fájdalom, a hüvelykujj mozgathatóságának korlátozottsága, fogásképtelenség vagy zsibbadás bámelyikének jelentkezése esetén.

Ha nincsenek jelen a fent felsorolt tünetek, tehát enyhébb panasz esetén, amennyiben tb-támogatott ellátásban szeretne részesülni, először háziorvosához érdemes fordulni, aki továbbírányítja a megfelelő szakrendelésre és beutalót is ad hozzá. Ha magánellátót keres, és a sérülés friss, traumatológus szakorvoshoz érdemes fordulni, ha a sérülés már rég történt, de még fennállnak tünetek, akkor ortopéd szakorvos segíthet.

Ha műtétre kerül sor, azt kézsebész szakorvos végzi.

Kezelés

A pontos diagnózis felállítása fizikális vizsgálat és röntgenfelvételek alapján történik. A sérülés mértéke dönti el a kezelési módszert. Konzervatív kezelésnél gipsz- vagy műanyagrögzítő szükséges 4 hétig, majd mobilizáló és erősítő tornagyakorlatok következnek. Ha műtétre van szükség, azt követően is rögzíteni kell az ízületet.

Mennyi időt kell kihagyni?

A legtöbb sportoló 4-6 hét múlva visszatérhet, de ez függ a sérülés súlyosságától.

Megelőzés

Jó tape-technika segít megelőzni a rásérülést. Fontosak a hüvelykujj környéki izmokat erősítő gyakorlatok, hogy megőrizzük a stabilitást és elkerüljük a további sérüléseket. A terület bemelegítésére is hangsúlyt kell fektetni minden egyes edzés és verseny előtt!

(WEBBeteg)