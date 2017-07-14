Poszttrombotikus szindróma: a trombózis hosszú távú szövődményei

Nem megfelelően kezelt, elhanyagolt mélyvénás trombózisok után néhány éven belül kialakulhat az úgynevezett posztrombotikus szindróma, ami lábduzzanat, krónikus lábszárfájdalom, nehezen gyógyuló sebek, előrehaladott esetben fertőzések és lábszárfekély formájában jelentkezhet.

A poszttrombotikus szindróma tünetei

Lábszárfekély a mélyvénás trombózis szövődményeként is létrejöhet, az úgynevezett poszttrombotikus szindróma (PTS) keretein belül. Az állapot akkor alakul ki, amikor a trombózis nem megfelelő ideig van utókezelve, hiszen a meghibásodott vénabillentyűk továbbra is ott maradnak.

A trombotikus esemény hatására a vénás keringés tovább romlik, krónikus vénás elégtelenség alakul ki, melynek következtében a salakanyagok nehezebben tudnak elszállítódni az alsó végtagokból. Mindemellett pangás alakul ki, így a sejtek és a szövetek kevesebb oxigénhez jutnak, ami gyulladásokhoz, később pedig fekély kialakulásához vezethet.

A lábszárfekély igen fájdalmas és veszélyes betegség, hiszen szövethiányos képlete miatt növekedésnek indulhat, elfertőződhet és begyulladhat, valamint olyan problémákat okozhat, mint pl. az orbánc. Igen nehezen és lassan gyógyul, vagy egyáltalán nem mutat gyógyhajlamot. Az esetek többségében a krónikus vénás keringési rendellenesség következménye, így a cukorbetegség mellett súlyos visszértágulatok és mélyvénás trombózis szövődményeként lép fel a leggyakrabban.

A lábszárfekély a PTS legsúlyosabb hosszú távú szövődménye, ennek kockázatát már korábban fellépő tünetek is jelzik. Ezek a panaszok a vénás elégtelenség tünetei:

gyakori vagy állandósuló lábfájdalom

nehézláb-érzés, feszülés

lábdagadás

bőrviszketés és pigmentációs zavarok

Amennyiben ezeket a tüneteket tapasztalja, mindenképp jelezze kezelőorvosának.

Hogyan előzhetőek meg a szövődmények?

A mélyvénás trombózis legnagyobb veszélye az, hogy utána még nagyobb eséllyel kialakul egy újabb trombózis. Ennek elkerülése érdekében szakszerű utánkövetés és kezelés szükséges, ami a probléma ismétlődését és a lábszárfekély megjelenését is megelőzi. Megfelelő terápia nélkül a poszttrombotikus szindróma 8-10 éven belül kialakul, amin már csak igen nehezen lehet segíteni, így a hangsúly a prevención van.

Két szakasza van a kezelésnek: akut és tartós

Az akut szakaszban kórházi ellátás szükséges vérhígítók és egyéb gyógyszerek megfelelő arányú alkalmazásával, szigorú ágynyugalom mellett. A kórházi ellátás után történik a megfelelő gyógyszeres terápia megtervezése, beállítása szoros szakorvosi kontroll mellett, személyre szabottan.

A kezelés akut szakaszának elhagyásával, az életmódprogramban való részvétellel jelentősen csökkentheti a trombózis kialakulásának veszélyét, megelőzheti a súlyos szövődményeket. Kifejezetten ajánlott ilyenkor az alsó végtag izmainak mozgása, az izompumpa ugyanis javítja a keringést az alsó végtagokban.

A gyógyszeres kezelés részeként személyre szabott antikoaguláns kezelés szükséges. Amennyiben a véralvadásgátló kezelés kumarinszármazékokkal történik, akkor az INR rendszeres ellenőrzése is elkerülhetetlen, amely értékének 2-3 közt kell lennie. Amennyiben a mélyvénás trombózis után a beteg életének kb. 80 százalékát képes INR 2-3-on belül leélni és tartósan él így, a PTS kialakulása elkerülhető. Kialakult fekély esetén is javítja a kezelés kilátásait a megfelelő kezelés.

Mindezeken kívül fontos, hogy a beteg odafigyeljen életmódjára, rendszeresen mozogjon, napi 2-3 litert igyon és hordjon kompressziós harisnyát a vénás keringés fokozása érdekében.

Trombózis és Hematológiai Központ - Prof. dr. Blaskó György, véralvadási szakértő, belgyógyász, klinikai farmakológus