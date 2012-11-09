Sportolók körében gyakoriak a térdet érintő sérülések. Ezek közül a porcok sérüléseivel foglalkozunk cikkünkben.

A térdben két típusú porc található. Az egyik a félhold alakú porc (meniscus), melynek feladata, hogy nagyobb felületen feküdjön fel a combcsont gömbölyű ízfeje, mely által csökken a csont ízfelszínét érő nyomás és a terhelés jobban eloszlik. A másik az üvegporc (hyalin porc), mely a legtöbb ízfelszínt borítja, nagy nyomószilárdságú, állaga rugalmas.

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Okok

A legtöbb térdízületi porcot érintő sérülés hobbisportolás közben alakul ki. Túlterhelés, helytelen terhelés, nem megfelelő eszközhasználat, túlsúly a leggyakoribb okok, de baleset során is bekövetkezhet (pl. ütközés).

Tünetek

A sérülés után legtöbbször a sérült oldali ízületi rés erősen fájdalmassá válik (duzzanat nem feltétlenül, esetleg később alakul ki). Ha a sérült porc beakad, akkor az ízületet teljesen kinyújtani nem lehet. Sokszor a sérülés után a porcdarabka ismét „kiakad", és csak hosszabb idő után kezd „akadozni". Krónikus esetben terhelési, mozgási és rotációs fájdalmak jelentkezhetnek. A mozgó porcrészlet vagy ciszta tapintható lehet.

Veszélyeztetett sportolók

Hosszútávon sportolók; monoton, ismétlődő mozgást igénylő sportot űzők; nehézatléták, kézi- és kosárlabdázók, labdarúgók, síelők.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen. Baleset, újonnan szerzett sérülés esetén a traumatológiát kell felkeresni. Amennyiben a térd hirtelen megduzzad és/vagy nem terhelhető és/vagy nem mozgatható, akkor mielőbb a sürgősségi betegellátó osztályt, illetve tramatológiai ügyeletet.

Ha a térdpanaszok régebb óta fennállnak (pl. túlterhelésből adódóan), ortopédus vagy reumatológus szakorvos segíthet, hozzájuk beutalót háziorvos tud adni, így első körben őt érdemes felkeresni. De beutaló nélkül, magánellátás keretében is fordulhat az említett szakorvosokhoz.

Kezelés

Fizikális vizsgálat mellett röntgen, esetleg MR-felvétel után műtét (a porcdarab eltávolítása vagy visszavarrása). A meniscus-sérülés ellátása manapság artroszkóppal történik, hagyományos vágás legtöbbször nem szükséges. Biztos diagnózis esetén minden esetben műtét javasolt, mivel a leszakadt porcdarab gyorsan porckopást idézhet elő. Műtét után rögzítés nem indokolt (kivétel visszavarrás), illetve tehermentesítés sem szükséges.

Porckopás esetén gyógytorna, fizikoterápia, porcerősítő készítmények, szükség esetén fájdalomcsillapító gyógyszerek segíthetnek.

Mennyi időt kell kihagyni?

Olyan nem lesz, mint volt, minimum 2-3 hét az „ideális". Visszavarrás esetén 2-3 hónap szükséges. A korai visszatérés és rehabilitáció hiánya tartós fájdalmakhoz vezethet.

Megelőzés

Túlterhelés kerülése, instabilitás vagy tengelyeltérés korrekciója, egyenletes terhelés.

(WEBBeteg)