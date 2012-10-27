Sportsérülések: a külső bokaszalag szakadása, sérülése

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Gyakran elég egy apró, rossz mozdulat, hogy a külső bokaszalag megsérüljön. Futballban általában a fejelés utáni landolásnál, bokaficam fellépte miatt jön létre a sérülés. Felelős lehet az izmok csökkent reakcióképessége, fáradtsága vagy rossz koordinációs képessége. Külső bokaszalag esetében a húzódás is gyakori sérülés.

Tünetek

A külső bokaszalag sérülésekor a boka belső és külső oldalán kifejezetten erős fájdalom és duzzanat jelenik meg. Nyomásra fájdalom észlelhető a boka külső oldalán. Egy-két nap elteltével vérömleny jelenhet meg. A szakadás lehet részleges vagy teljes. Komplett szakadásnál megeshet, hogy a fájdalom gyorsan elmúlik, ami miatt a sérülés gyakran nem kap kellő figyelmet.

Veszélyeztetett sportolók

Futók, labdajátékokat űzők.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen, a külső bokaszalagot ért sérüléssel mielőbb orvoshoz kell fordulni. A sürgősségi betegellátó osztályt (SBO) vagy a helyi baleseti sebészeti ügyeletet kell felkeresni.

Ha a sérülés kezelése után rehabilitációra van szükség, ortopéd szakorvoshoz vagy ortopéd-traumatológushoz érdemes fordulni.

Ha biztonságosan és mielőbb vissza szeretne térni a sportoláshoz, akkor sportorvos segítségét is érdemes kérni.

Kezelés

A baleset bekövetkezte után, amint lehet, nyugalomba kell helyezni a lábat, jegelni (hűteni kell), bekötözni, illetve kissé meg kell emelni. Erős fájdalom esetén lehet gyulladáscsökkentő krémet alkalmazni. Az orvos mindenekelőtt röntgenvizsgálatot végez, meg kell bizonyosodnia, hogy nem törésről van-e szó.

Elsőként gipsszel, majd néhány nap elteltével speciális ortézissel (sín) látják el a sérült lábat. Bizonyos (súlyosabb) esetekben kerül sor operációs megoldásra. A gyógytorna nagy szerepet játszik a bokaízület rehabilitációjában.

Mennyi időt kell kihagyni?

2-8 hetet súlyosságtól függően.

Mit tehet a megelőzés érdekében?

Megelőzés a lábszár izmainak erősítésével, kötés felhelyezésével, az izmok koordinációjának fejlesztésével lehetséges.

(WEBBeteg)

Sportsérülések

22/1 A leggyakoribb sportsérülések
22/2 Az Achilles-ín-szakadás
22/3 A külső bokaszalag szakadása
22/4 Fáradásos törés (stressztörés)
22/5 Sarokcsontsarkantyú
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22/7 SI ízületi blokk
22/8 Kiment hüvelykujj
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22/19 Vállficam
22/20 Úszóváll (rotator tendinitis)
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