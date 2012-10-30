Sportsérülések: calcaneus sarkantyú (sarokcsontsarkantyú)

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Ha sarokcsontsarkantyú van jelen, a sarok talpi része nyomásérzékeny. Több okból is kialakulhat, de ezek mindegyike nem ismert pontosan. Cikkünkben a sportolással kapcsolatos tényezőkre fókuszálunk: Mivel erről a területről ered a talp laposina és a rövid talpizmok is, feltételezhető, hogy ezeknek a túlzott igénybevétele, megerőltetése okozhatja a panaszt, így a sprintelés, ugrálás.

A sarokcsonton kialakuló meszes lerakódást, csontkinövést nevezzük sarkantyúnak, ha a csont hátsó részén képződik, az a Haglund-sarok, ha a talpi felületén, az a calcaneus sarkantyú.

Sok esetben nem megfelelő lábbeli viselése okozza, de a legáltalánosabb orvosi nézet szerint az időben nem kezelt, illetve elhanyagolt lúdtalp áll leggyakrabban a hátterében, de a probléma olyanoknál is kialakulhat, akiknek nincs ilyen elváltozásuk.

Tünetek

A talp sarki részének érintésre és nyomásra való érzékenysége, illetve fájdalma, mely lépéskor jelentkezik, sokszor megnehezítve a normális járást.

Veszélyeztetett sportolók

Hosszútávfutók, triatlonisták, ugrósportokat űzők, röplabdázók.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen. Ha tb-finanszírozott ellátásban szeretne részesülni, akkor először háziorvosához forduljon, aki továbbirányítja Önt a megfelelő szakrendelésre és beutalót is ad hozzá. Ha magánellátást venne igénybe, akkor ortopéd vagy reumatológus szakorvost keressen fel. Továbbá szüksége lehet fizioterápiás kezelésre és gyógytornára is.

Kezelése

Olyan harántemelő talpbetét viselete javasolt, aminek a sarokrésze zselés anyaggal van kitöltve, ez tehermentesíti a fájdalmas területet.

Fájdalomcsillapítási cállal 15 perces hideg borogatás és/vagy gyulladáscsökkentő szerek alkalmazása ajánlott a legtöbb esetben, ez történhet helyileg, krémek vagy injekció formájában, de szájon át szedhető készítményekkel is. A kineziológiai szalagok is hasznosak lehetnek. Gyógytorna, illetve lökéshullám-terápia is sokat segíthet. A gyógyszeres kezelésre nem reagáló esetekben műtét is indokolt lehet, ezt otopéd sebész végzi.

Mennyi időt kell kihagyni?

Súlyosabb esetekben, illetve ha krónikus a panasz, hat hónap vagy annál több lehet a rehabilitáció ideje.

Megelőzés

Helyes futástechnika elsajátítása, a lábszár alsó részének rendszeres erősítése, nyújtása szükséges. Mindig jó minőségű sportcipőt viseljünk edzéshez, sportoláshoz. Érdemes kerülni a kemény talajt. Rugalmas, természetes talajon fussunk. Lúdtalp esetén viseljünk megfelelő talpbetétet! De a harántemelő zselés sarkú talpbetét akkor is hasznos lehet, ha nincs ilyen elváltozásunk.

(WEBBeteg)

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22/5 Sarokcsontsarkantyú
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