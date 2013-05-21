A húzódás és szakadás nem közvetlen külső behatásra következik be. Rövid ideig tartó robbanásszerű mozgás vagy hirtelen megállás ill. lassítás, hirtelen gyorsulás vagy ezek kombinációja esetén az igénybevétel nagyobb, mint az izom teljesítő képessége.

Ez az izom-ín túlfeszülését, a szövetek szakadását eredményezi vérömleny és duzzanat kíséretében. Izom-ín egységben majdnem mindig az izom sérül először. A szakadások túlnyújtás, túlterhelés miatt gyakran az izmok felszíni részén vagy tapadásánál következnek be. A szakadás lehet részleges, vagy teljes.

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Okok

A húzódás és szakadás nem közvetlen külső behatásra következik be. Rövid ideig tartó robbanásszerű mozgás vagy hirtelen megállás ill. lassítás, hirtelen gyorsulás vagy ezek kombinációja esetén az igénybevétel nagyobb, mint az izom teljesítő képessége.

Tünetek

Fájdalom, mozgásnehezítettség vagy a sérült végtag mozgatásának teljes képtelensége, duzzanat, a végtag alakjának megváltozása, vérömleny is kialakulhat.

Veszélyeztetett sportolók

Mindenki.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen.

Kezelés: Lényege a fájdalom csökkentése, nyugalomba helyezés, kompresszió, jegelés, felpolcolás az első 24-48 órában, függetlenül a súlyosságtól. Később szükség szerint punkció, fizikoterápia, gyógyszeres kezelés (vérömleny felszívódást segítők, fájdalomcsillapítók, keringésjavítók), ritkán kórházi megfigyelés vagy ápolás.

Cél a teljes mozgásterjedelem helyreállítása.

Mennyi időt kell kihagyni?

Az edzést fokozatosan kell újra kezdeni, körülbelül a sérülést követő negyedik hét után.

Megelőzés

Rendszeres melegítés, nyújtás, túlterhelés kerülése.

(WEBbeteg)