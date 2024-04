Életmódváltás már a fogantatás előtt

Az önmegfigyelésen túl törekedni kell az esetleges ártalmas, a magzatot vagy az anyai szervezetet károsító tényezők kiküszöbölésére. Sőt, a leendő apáknak is ki kell venniük a részüket a felkészülésből!

A káros szokások elhagyása

Az életmódváltás legfontosabb része a dohányzásnak és a rendszeres alkoholfogyasztásnak az elhagyása. A káros anyagok hónapokig az anya szervezetében maradnak, így mindenképpen szükséges jóval a tervezett fogantatás előtt felhagyni ezekkel a káros szokásokkal. A legtöbb orvos legalább 3-6 hónappal a tervezett fogantatás előtt javasolja ezt, hogy a káros anyagok teljesen kiürüljenek a szervezetől a várandósság idejére. A kávéfogyasztást érdemes legfeljebb napi egy-két csészére korlátozni, ez segítheti a teherbe esést és csökkenti a vetélés esélyét.

Ha ezt az időtávot nem sikerül tartani, akkor sem késő abbahagyni ezeket a káros szokásokat, ugyanis ezzel is jelentősen csökkenthető az ártalmas anyagok szervezetben kialakult koncentrációja. Alkoholt különösen akkor nem szabad fogyasztani, ha fennáll a terhesség lehetősége. Az ovuláció és a következő menstruáció közötti időszakban ezért mindenképp kerülni kell a kis mennyiségű alkohol elfogyasztását is, míg a menstruáció idején megivott egy pohár ital még nem jelent veszélyt a leendő magzatra.

A dohányzás, alkohol elhagyása a leendő apákra ugyanúgy vonatkozik, mivel ezek a káros szokások károsítják a spermiumok életképességét. Hasonló okból nem javasolt a férfiak számára a túl szoros alsónemű és nadrág viselése, valamint az ülőfürdő sem. A herék hőmérsékletének emelése ugyanis szintén károsítja a hímivarsejteket.

Egészséges táplálkozás, testsúlykontroll

Fontos a megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás és ezzel összefüggésben az optimális testsúly elérése is. Mind a kórosan alacsony testsúly, mind a túlsúly kedvezőtlenül befolyásolhatja a teherbeesést és a terhesség kiviselését is. Sőt, a várandósság alatti alultápláltság a megszületendő gyermek egész életére hatással van, ugyanis a magzati korban fejlődnek ki az alapvető szervek.

Az étrend tartalmazzon nagy mennyiségben teljes kiőrlésű gabonákat, színes gyümölcsöket és zöldségeket. Minél több friss, feldolgozatlan élelmiszert kell fogyasztani. Az így összeállított táplálkozással biztosítható a megfelelő vitaminellátottság és az olyan - várandósság idején különösen fontos - nyomelemek, mint a vas. Mivel a vitamin- és vasraktárak feltöltése nem váltható ki egy-egy étkezéssel, minderre gondolni kell néhány hónappal a várható fogantatás előtt.

A fogamzást megelőző 1-3 hónapban tanácsos terhességi vitamin, vagy a patikákban szintén vény nélkül kapható folsav szedése is. Az anyai szervezet megfelelő folsavellátottsága segít a magzati velőcsőzáródási rendellenességének a megelőzésében.

Gyógyszerszedés, betegségek

A fejlődő magzatra potenciálisan veszélyes gyógyszerek szedésének felfüggesztése is indokolt jóval a tervezett fogantatás előtt. Erről bizonyos vény nélkül kapható gyógyszerek esetében a leendő anya egyedül is dönthet, ám az orvosi javallatra szedett gyógyszerek esetében egyeztessen kezelőorvosával. Bizonyos esetekben ugyanis a betegség rosszabbodása nagyobb kockázatot jelent a magzatra, mint a gyógyszer esetleges mellékhatása. Az is lehet, hogy orvosa más, a leendő babára veszélytelen gyógyszerrel tudja kiváltani az eddig szedett készítményt.

A hormonális fogamzásgátlók szedését a tévhittel ellentétben nem kell hónapokkal a várandósság előtt felfüggeszteni, mivel nem tartalmaznak a leendő babára nézve ártalmas hatóanyagokat.

Keresse fel nőgyógyászát!

Kevesen gondolnak rá, de alapvető fontosságú lenne, hogy a teherbeesés előtt minden nő vegyen részt egy általános nőgyógyászati vizsgálaton. A vizsgálat során az orvos ellenőrzi a nemi szervek állapotát, elvégzi a méhnyakrákszűrést és szükség esetén a hüvelyváladék tenyésztéses vizsgálatát. Mindenképpen jobb az esetlegesen fennálló nőgyógyászati fertőzéseket még a fogantatás előtt kezelni.

Elvégezhető néhány további szűrővizsgálat, amellyel szintén sok, a terhesség alatt felmerülő kellemetlenség és aggodalom előzhető meg. A rubeola (azaz rózsahimlő) valamint a varicella (bárányhimlő) vírusa súlyosan károsíthatja a magzatot, amennyiben az anya a terhesség alatt fertőződik ezekkel a vírusokkal. A korábban lezajlott fertőzés véd az újabb megbetegedéstől. Az, hogy a kismama átesett-e ezeken a betegségeken korábban, egyszerű vérvizsgálattal ellenőrizhető. Amennyiben nem, rendelkezésre állnak a szükséges védőoltások, amelyeket szintén a terhesség előtt kell beadatni. Az influenza vakcina és a koronavírus elleni védőoltás terhesség második és harmadik trimeszterében biztonságosan beadható.

Fontos tanácsok Hagyjon fel a dohányzással, alkoholfogyasztással!

Táplálkozzon kiegyensúlyozottan, kontrollálja testsúlyát!

Mozogjon rendszeresen, erősítse szervezetét!

Vizsgáltassa meg magát nőgyógyászával!

Fogyasszon fokozott mennyiségben vitaminokat, folsavat!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos