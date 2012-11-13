Sportsérülések: futótérd
A futótérd a futás okozta túlterheléses térdfájdalmat jelenti, az elnevezés két elváltozást takar. A térdet érő ismétlődő terhelés következtében gyulladás alakul ki az ízületben vagy a környező szövetekben, amely erős fájdalmat okozhat.
- A patellofemorális stressz-szindróma olyan elváltozás, melynek során a térdízület mozgásakor a térdkalács (patella) erőteljesen a combcsont (femur) végéhez dörzsölődik.
- Az iliotibiális szalag szindróma pedig a comb külső oldalán futó szalag súrlódása miatt kialakuló gyulladással jár.
Okok
Rossz cipő, túlterhelés, lejtőn futás, nem megfelelő ülés-pedál távolság.
Tünetek
A futóknál a fájdalom sokszor hirtelen jelentkezik és futás közben alakul ki. Közvetlenül a térd külső ízületi vonala fölött lép fel, égető fájdalom és nyomásérzékenység formájában. Néhány esetben a fájdalom és nyomásérzékenység helye nem egyértelmű, nehezen megállapítható. A kellemetlen érzés legtöbbször egy hosszabb táv megtétele után jelentkezik először.
Veszélyeztetett sportolók
Futók és kerékpárosok.
Orvoshoz kell-e fordulni?
Igen. A problémával ortopéd szakorvoshoz és/vagy sportorvoshoz érdemes fordulni. Ha államilag támogatott ellátást szeretne igénybe venni, akkor előbb háziorvosát keresse fel, ő adja a szükséges beutalókat. Magánorvosi ellátás nem igényel beutalót.
Kezelés
Akut stádiumban:
- az edzésterhelés szüneteltetése,
- az érintett végtag tehermentesítése,
- felpolcolás,
- jegelés,
- fájdalomcsillapító, elektromos kezelések,
- szükség esetén fájdalomcsillapító-, gyulladáscsökkentő injekció.
A tünetek enyhülése után a leghatékonyabb gyógymód a speciális személyre szabott gyógytorna:
- az iliotibilis szalag nyújtása,
- a négyfejű combizom vastus lateralisának nyújtása,
- a csípő abduktorainak erősítése,
- medencekorrekcióval a terhelési viszonyok rendezése.
Mennyi időt kell kihagyni?
3-4 hetet.
Megelőzés
- Rizikófaktorok kiküszöbölése,
- jó edzőcipő használata, megfelelő futóterep,
- edzés előtti bemelegítés, edzés utáni levezetés,
- az edzéstervbe megfelelő mennyiségű és minőségű nyújtás (stretching) beiktatása,
- megfelelő mennyiségű pihenőidő rendszeres beiktatása.
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