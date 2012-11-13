A futótérd a futás okozta túlterheléses térdfájdalmat jelenti, az elnevezés két elváltozást takar. A térdet érő ismétlődő terhelés következtében gyulladás alakul ki az ízületben vagy a környező szövetekben, amely erős fájdalmat okozhat.

A patellofemorális stressz-szindróma olyan elváltozás, melynek során a térdízület mozgásakor a térdkalács (patella) erőteljesen a combcsont (femur) végéhez dörzsölődik. Az iliotibiális szalag szindróma pedig a comb külső oldalán futó szalag súrlódása miatt kialakuló gyulladással jár.

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Okok

Rossz cipő, túlterhelés, lejtőn futás, nem megfelelő ülés-pedál távolság.

Tünetek

A futóknál a fájdalom sokszor hirtelen jelentkezik és futás közben alakul ki. Közvetlenül a térd külső ízületi vonala fölött lép fel, égető fájdalom és nyomásérzékenység formájában. Néhány esetben a fájdalom és nyomásérzékenység helye nem egyértelmű, nehezen megállapítható. A kellemetlen érzés legtöbbször egy hosszabb táv megtétele után jelentkezik először.

Veszélyeztetett sportolók

Futók és kerékpárosok.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen. A problémával ortopéd szakorvoshoz és/vagy sportorvoshoz érdemes fordulni. Ha államilag támogatott ellátást szeretne igénybe venni, akkor előbb háziorvosát keresse fel, ő adja a szükséges beutalókat. Magánorvosi ellátás nem igényel beutalót.

Kezelés

Akut stádiumban:

az edzésterhelés szüneteltetése,

az érintett végtag tehermentesítése,

felpolcolás,

jegelés,

fájdalomcsillapító, elektromos kezelések,

szükség esetén fájdalomcsillapító-, gyulladáscsökkentő injekció.

A tünetek enyhülése után a leghatékonyabb gyógymód a speciális személyre szabott gyógytorna:

az iliotibilis szalag nyújtása,

a négyfejű combizom vastus lateralisának nyújtása,

a csípő abduktorainak erősítése,

medencekorrekcióval a terhelési viszonyok rendezése.

Mennyi időt kell kihagyni?

3-4 hetet.

Megelőzés

Rizikófaktorok kiküszöbölése,

jó edzőcipő használata, megfelelő futóterep,

edzés előtti bemelegítés, edzés utáni levezetés,

az edzéstervbe megfelelő mennyiségű és minőségű nyújtás (stretching) beiktatása,

megfelelő mennyiségű pihenőidő rendszeres beiktatása.

(WEBBeteg)