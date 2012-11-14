A körülírt porchiány általában valamilyen csavaró mozgás mellett fennálló nagy erejű ütés, ütközés következménye, melyek aztán a porcot, sőt az alatta lévő csontot is károsítják.

Körülírt porchiányról akkor beszélünk, ha porchiány csak egy kisebb, behatárolt területen alakul ki, az ízület porcborításának többi része ép marad.

Tünetek

Valamely sérülést követően az adott ízület megduzzadhat, és csak hosszas idő (akár hetek, hónapok) után apad le, s a későbbiekben akár terheléstől függetlenül is újra megduzzadhat. Az ízület elakadásának érzése is gyakori.

Bármely ízületben létrejöhet, azonban leggyakrabban a térd, a csípő, a boka, illetve a könyökízület érintett.

Veszélyeztetett sportolók

Kontaktsportot űzők, labdarúgók, kézilabdázók.

Minden, az ízület stabilitását gyengítő korábbi sérülés (pl. keresztszalag-szakadás) hajlamosító tényzőnek számít.

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Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen. Baleset esetén, friss sérüléssel traumatológust érdemes felkeresni. Ha a panszok már régebb óta állnak fenn, akkor ortopéd szakorvoshoz javasolt fordulni. Ők magánellátás keretében közvetlenül felkereshetők, de ha államilag finanszírozott ellátásban szeretne részesülni, először háziorvosát keresse fel, aki kiállítja a szükséges beutalót a megfelelő szakrendelésre.

A sportoláshoz való visszatérésben sportorvos tud segíteni.

Kezelés

A konzervatív kezelés négy legfontosabb módszere a jegelés, pihentetés, pólyázás és felpolcolás. Gyulladáscsökkentők, porcerősítők szedése javasolt.

Mindezek ellenére a legtöbb esetben a panaszok nem szűnnek meg, az ízület normál terhelhetősége, egészséges funkciója nem áll helyre, ezért műtétre (általában artroszkópiára) van szükség a folyamat megállapítására, precíz kezelésére. Porc-, illetve csont- és porcérintettség esetén a választandó műtéti kezelés függ a műtét során talált szituációtól, a sérülés kiterjedésétől, annak esetlegesen mindkét oldalon való megjelenésétől (tükör-sérülés – vagyis az ízületi felszín érintkező két oldala egyaránt érintett).

Esetenként a helyéről nem elmozdult csontos-porcos darab visszarögzítése is szóba jöhet, de ez csak ritkán alkalmazható módszer. Az általában választható porcpótlási technikák a csontvelő-stimuláláson alapuló technikák (pl. mikrofraktúra), a csontos-porcos hengerrel való pótlás (pl. mozaikplasztika), a porcsejtbeültetés (porcsejt-implantáció, autológ chondrocyta implantatio), vagy éppen a cadaver donorból származó csont-porc minta (graft) beültetés (allograft implantatio).

A rehabilitáció fontos része a gyógytorna.

Mennyi időt kell kihagyni?

3-9 hónapot.

Megelőzés

Rendszeres koordinációs- és izomerősítő gyakorlatokkal sokat tehet a megelőzés érdekében. Kerülje a kemény talajon történő sportot!

Minden sérülés megfelelő kezelése és rehabilitációja szükséges, hogy elkerülhetők legyenek a porcot érintő szövődmények, komplikációk.

(WEBBeteg)