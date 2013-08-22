A patellofemorális fájdalom vagy patellofemorális szindróma a térd elülső részén jelentkező fájdalom egyik gyakori oka. Hátterében az áll, hogy a térdkalács (patella) nekidörzsölődik a combcsontnak, és ez irritációt, valamint a porcok kopását okozza túlterhelés vagy sérülés következtében.

A térdkalács stabil csúszását a térd hajlítása és nyújtása közben a rajta gördülő izmok erejének egyensúlya biztosítja. Ha nem megfelelő az izomegyensúly, a térdkalács kijön ebből a vályúból és már csak az izmok tartják a helyén. Mindez pattanó hanggal és fájdalommal is jár.

Hirdetés

Tünetek

Elülső tompa térdfájdalom térdelés, guggolás, hosszas ülés utáni felálláskor, lépcsőzéskor.

Veszélyezetetett sportolók

Futók, teniszezők, távolugrók, labdarúgók, röplabdázók, kosárlabdázók.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Erős fájdalom esetén és/vagy ha nem múlik a panasz néhány nap alatt, akkor igen. Államilag támogatott ellátás igénybevételéhez először háziorvosát keresse fel, aki beutalót ad a megfelelő szakrendelésre. Magánellátás keretében ortopéd szakorvoshoz érdemes fordulni sérülésből, illetve túlterhelésből eredő patellofemorális szindrómával. (Amennyiben nem sportoláshoz kötődik a panasza, reumatológu szakembert érdemesebb felkeresni.) A sporthoz való visszatérésben sportorvos tud segíteni.

Kezelés

Akut szakaszban néhány napig pihentetés szükséges. Porcerősítő szerekkel lehet kezdeni a terápiát kúraszerűen. Jégmasszázs, injekciókúra, gyógytorna, elektro-, lágylézer-terápia. Kineziológiai szalagok alkalmazása is hasznos lehet. Ha a konzervatív kezelés nem használ, és igazolható a feszes tok, akkor ennek átmetszésével megszüntethető a kiváltó mechanikai ok. Ezt a bemetszést artoszkóposan is el lehet végezni.

Mennyi időt kell kihagyni?

6-12 hetet.

Megelőzés

Kerülni kell a túlterhelést, a betonon való futást, illetve meg kell emelni a bicikli ülését, hogy kevésbé kelljen hajlítani a térdet tekerés közben. Fontos az edzések és versenyek előtti bemelegítés, a levezetés részeként a nyújtás, valamint az izomerősítés és a megfelelő sportcipő viselése.

Bővebben A térdfájás lehetséges okai

(WEBBeteg)