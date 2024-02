Izomhúzódás - Hogy kerülhető el? Mit tegyünk, ha mégis bekövetkezik?

Egy elvétett mozdulatnak vagy a túlterhelésnek könnyen lehet éles fájdalommal járó izomhúzódás, rándulás a következménye. Hogyan előzhető meg, és mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj?

Mi okozhat izomhúzódást?

Az izomhúzódás a leggyakoribb sportsérülések egyike. Rossz mozdulat, hirtelen irányváltás, ugrás következménye lehet. Gyakori a futballban, a kézilabdában, a baseballban és a jégkorongozóknál.

De előfordulhat maratoni futóknál is, esetükben azonban nem akut sérülésről van szó, hanem a folyamatos túlterhelésből adódhat.

A nem megfelelő lábbeli viselete is nagyban hozzájárul az ilyen típusú sérülések kialakulásához.

Felelőssé tehető továbbá az izomhúzódásért a bemelegítés hiánya és az alacsony környezeti hőmérséklet. Ezért is nagyon fontos minden edzés előtt bemelegíteni, különösen hideg időben.

Hirdetés

Honnan lehet tudni, hogy valóban izomhúzódás történt?

Izomhúzódás leggyakrabban a lábszár-, a comb-, a hát-, a felkar- vagy a has izmaiban következik be. Függetlenül attól, hogy mely izomcsoport érintett, a sérülés mindig ugyanolyan tüneteket produkál: nagyjából olyan érzés, mintha jeges fuvallat suhanna át az izmon, amely hirtelen megkeményedik, a sérült terület nyomásra éles fájdalommal reagál. Ilyen esetben a mozgást azonnal meg kell szakítani, további erőletetés még súlyosabb sérülés; izomszakadás kockázatát jelentené.

Elsősegély izomhúzódás esetén

Mivel az izomhúzódásnak nagyon súlyos következményei lehetnek, nagyon gyorsan és óvatosan kell cselekednünk! Az elsősegély öt alapvető lépésből áll:

A mozgás azonnali beszüntetése

Pihentetés : Nem szabad sportolni, sem semmilyen módon erőltetni a sérült izmot. A sérült izomcsoportot, testrészt haladéktalanul nyugalomba kell helyezni.

: Nem szabad sportolni, sem semmilyen módon erőltetni a sérült izmot. A sérült izomcsoportot, testrészt haladéktalanul nyugalomba kell helyezni. Jegelés : Az érintett területet jéggel, folyó hideg vízzel vagy hideg borogatással kell hűteni. A hidegnek izomlazító, vérzéscsillapító és duzzanatlohasztó hatása van. A hűtés 20 percig tartson! A hideg semelyik módszernél sem érheti közvetlenül az érintett testfelületet. Ecélból a hűtés megkezdése előtt helyezzen textil zsebkendőt a sérült területre! Figyelem! : Nyílt seb esetén a hűtés és jegelés minden formájának alkalmazása tilos !

: Az érintett területet jéggel, folyó hideg vízzel vagy hideg borogatással kell hűteni. A hidegnek izomlazító, vérzéscsillapító és duzzanatlohasztó hatása van. A hűtés 20 percig tartson! A hideg semelyik módszernél sem érheti közvetlenül az érintett testfelületet. Ecélból a hűtés megkezdése előtt helyezzen textil zsebkendőt a sérült területre! : Nyílt seb esetén a hűtés és jegelés minden formájának alkalmazása ! Kompresszió : (az elasztikus anyagból készült kompressziós (szorító) harisnyák, zoknik, kötések, stb. megfelelnek erre a célra) Hideg borogatást helyezzen a kötés köré. Így megakadályozható a vérömleny kialakulása.

: (az elasztikus anyagból készült kompressziós (szorító) harisnyák, zoknik, kötések, stb. megfelelnek erre a célra) Hideg borogatást helyezzen a kötés köré. Így megakadályozható a vérömleny kialakulása. A sérült testrészt helyezze magasra!: Fekvő helyzetben tegyen párnákat az érintett testrész alá, hogy az magasra kerüljön, így nem alakul ki fájdalmas duzzanat.

A végtagot érintő légyrészsérülések azonnali ellátásánál segíthet, ha megjegyezzük a PRICE-terápiát, mely az alábbi angol szavak rövidítéséből tevődik össze: P=Protection=védelem, rögzítés, tehermentesítés, R=Rest=pihenés, I=Ice=jegelés, hűtés, C=Compression=kompresszió, E=Elevation=felpolcolás.

Három nappal a sérülést követően már lehet meleg borogatást alkalmazni, amely gyorsítja a gyógyulást. Kímélő mozgás, például séta, megengedett. Eközben is legyen felhelyezve a meleg borogatás. A jó vérellátású szövetek gyorsabban regenerálódnak. A teljes gyógyulás érdekében azonban megerőltető mozgás néhány hétig nem végezhető.

Házi praktikák az izomhúzódás kezelésére

Segítheti a gyógyulást:

az árnikát tartalmazó kenőccsel vagy oldattal történő finom masszázs

az érintett terület gyümölcsecetbe áztatott zsebkendővel való óvatos bedörzsölése

iszappakolás

mézes-majorannás pakolás, illetve

a körömvirágkenőcs enyhíti a fájdalmat.

Mikor forduljon orvoshoz?

Feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha a fájdalom rövid időn belül nem enyhül, továbbá, ha izomgyengeség lép fel, illetve ha az izomműködés, ezáltal a mozgás korlátozódik! Az orvosnak be kell számolni a sérülés, baleset pontos körülményeiről. Szükség lehet ultrahangvizsgálatra, amely megállapítja, hogy valóban izomhúzódásról van-e szó, és nem történt-e izomszakadás, nincs-e belső vérzés, pontosan hol helyezkedik el, és milyen mértékű a sérülés.

Megelőzés

A leghatékonyabb megelőzés az edzések előtti alapos bemelegítés, nyújtó gyakorlatok végzése. Az edzés befejeztével is szükséges a levezetés lazító, nyújtó gyakorlatokkal. A bemelegedett izmot ne tegye ki hidegnek! Edzés után jót tesz a meleg zuhany, mely ellazítja az izmokat. Nagyon fontos, hogy az izmok elegendő magnéziumhoz jussanak. Magnézium hiányában az izmok nem tudnak elernyedni, görcsök alakulhatnak ki. Mivel nyáron a verejtékkel magnéziumot is veszítünk, az izomsérülések gyakrabban következnek be a meleg hónapokban.

Ha gyakran szenved izomhúzódást, rándulást, ajánlott kivizsgáltatni, nincs-e valamilyen krónikus betegség a háttérben. Az izomhúzódás összefügghet krónikus fertőzésekkel, mint például a foggyökerek gyulladásával, mandula- vagy orrmelléküreg-gyulladással. Ezek a betegségek nagyon gyakran összefüggésbe hozhatók az izomsérülésekkel.

Tovább Hogyan kezelhető az izomhúzódás?

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: gesund.co.at