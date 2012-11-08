A csonttörés a csont folytonosságának megszakadása. Milyen típusai vannak és hogyan kezelhető?

Okok és típusok

Direkt erőbehatásra a sérülés típusát a hatóerő nagysága szabja meg. Direkt erőbehatás következtében a törés lehet:

védekezési (ekkor egyszerű törés alakul ki),

összenyomatásos (súlyos lágyrészsérülés jön létre),

darabos törés (a csontból egy darab kihasad),

szegmenttörés (ugyanaz a csont két különböző helyen törik, így három nagy törött darab keletkezik),

romtörés (a törésvonal zúzott, súlyosan összeroncsolódott csontrészlet jön létre).

A törések a lágyrészek és a bőr sérülésének függvényében lehetnek zártak vagy nyíltak.

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Az indirekt hatásra létrejövő töréseket öt kategóriába sorolhatjuk:

hajlító erő hatására a törés harántirányú vagy rövid, ferde lesz,

a csavarás spirális futású felszínt alakít ki a csonton

a nyíróerő hatására a csonton csipkés törési végek alakulnak ki,

a kompressziós törés a szivacsos csonton hoz létre elváltozást

szakításos behatásra az izom, az ín vagy a szalag tapadása válik le, ezáltal a csontvégek között húzás érvényesül.

Tünetek

Duzzanat, pirosság, erős fájdalom, főleg mozgatáskor, de az is előfordulhat, hogy a mozgás korlátozott vagy a sérült képtelen mozgatni az érintett végtagot. Gyakran hallható a törés bekövetkeztekor reccsenés, roppanás. Az érintett testrész deformált alakot ölthet, természetellenes pozíciót vehet fel.

Veszélyeztetett sportolók

Csonttörés szempontjából a legveszélyeztetettebbek azok, akik olyan sportot űznek, amelyben az esések kockázata nagyobb (pl. országúti és hegyikerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, gyorskorcsolya, lovassportok, síelés, motorsport), illetve a kontaktsportolók (labdarúgók, kézilabdázók, kosárlabdázók, rögbizők, küzdősportot űzők, jégkorongozók), de számos sportág hordozhatja magában a törés veszélyét.

Orvoshoz kell-e fordulni?

Igen. Ha ujj vagy lábujj zárt törésről van szó, és a sérült biztonságosan szállítható, akkor sürgősen a területileg illetékes baleseti sebészeti osztályra kell őt vinni. Minden más esetben azonnal mentőt (112) kell hívni a sérülthöz!

Kezelés

A nyílt törés azonnali műtétet igényel.

A zárt törések kezelése egyszerű esetben konzervatív, amely hosszabb-rövidebb ideig tartó gipszrögzítés viselését jelenti. Bonyolultabb esetben a törtvégek elmozdulásakor a sérült végtag helyretétele válik szükségessé a gipsz felhelyezése előtt. operáció válhat szükségessé gipszrögzítésre nem gyógyuló esetekben, fedetten nem helyre tehető elmozdulással járó törések fennálltakor, valamint ér- és idegsérüléseknél is.



Mennyi időt kell kihagyni?

Ez függ a törés helyétől, típusától. Zárt, gipszrögzítéssel kezelhető törésnél 1-3 hónap, műtétet igénylő sérülésnél akár 1,5 év kihagyás is szükségessé válhat.

Megelőzés

Védőruházat viselése, az izmok erősítése, kellő mennyiségű vitamin, kalcium bevitele, helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás.

(WEBBeteg)