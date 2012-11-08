Sportsérülések: csonttörés
A csonttörés a csont folytonosságának megszakadása. Milyen típusai vannak és hogyan kezelhető?
Okok és típusok
Direkt erőbehatásra a sérülés típusát a hatóerő nagysága szabja meg. Direkt erőbehatás következtében a törés lehet:
- védekezési (ekkor egyszerű törés alakul ki),
- összenyomatásos (súlyos lágyrészsérülés jön létre),
- darabos törés (a csontból egy darab kihasad),
- szegmenttörés (ugyanaz a csont két különböző helyen törik, így három nagy törött darab keletkezik),
- romtörés (a törésvonal zúzott, súlyosan összeroncsolódott csontrészlet jön létre).
A törések a lágyrészek és a bőr sérülésének függvényében lehetnek zártak vagy nyíltak.
Az indirekt hatásra létrejövő töréseket öt kategóriába sorolhatjuk:
- hajlító erő hatására a törés harántirányú vagy rövid, ferde lesz,
- a csavarás spirális futású felszínt alakít ki a csonton
- a nyíróerő hatására a csonton csipkés törési végek alakulnak ki,
- a kompressziós törés a szivacsos csonton hoz létre elváltozást
- szakításos behatásra az izom, az ín vagy a szalag tapadása válik le, ezáltal a csontvégek között húzás érvényesül.
Tünetek
Duzzanat, pirosság, erős fájdalom, főleg mozgatáskor, de az is előfordulhat, hogy a mozgás korlátozott vagy a sérült képtelen mozgatni az érintett végtagot. Gyakran hallható a törés bekövetkeztekor reccsenés, roppanás. Az érintett testrész deformált alakot ölthet, természetellenes pozíciót vehet fel.
Veszélyeztetett sportolók
Csonttörés szempontjából a legveszélyeztetettebbek azok, akik olyan sportot űznek, amelyben az esések kockázata nagyobb (pl. országúti és hegyikerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, gyorskorcsolya, lovassportok, síelés, motorsport), illetve a kontaktsportolók (labdarúgók, kézilabdázók, kosárlabdázók, rögbizők, küzdősportot űzők, jégkorongozók), de számos sportág hordozhatja magában a törés veszélyét.
Orvoshoz kell-e fordulni?
Igen. Ha ujj vagy lábujj zárt törésről van szó, és a sérült biztonságosan szállítható, akkor sürgősen a területileg illetékes baleseti sebészeti osztályra kell őt vinni. Minden más esetben azonnal mentőt (112) kell hívni a sérülthöz!
Kezelés
- A nyílt törés azonnali műtétet igényel.
- A zárt törések kezelése
- egyszerű esetben konzervatív, amely hosszabb-rövidebb ideig tartó gipszrögzítés viselését jelenti. Bonyolultabb esetben a törtvégek elmozdulásakor a sérült végtag helyretétele válik szükségessé a gipsz felhelyezése előtt.
- operáció válhat szükségessé gipszrögzítésre nem gyógyuló esetekben, fedetten nem helyre tehető elmozdulással járó törések fennálltakor, valamint ér- és idegsérüléseknél is.
Mennyi időt kell kihagyni?
Ez függ a törés helyétől, típusától. Zárt, gipszrögzítéssel kezelhető törésnél 1-3 hónap, műtétet igénylő sérülésnél akár 1,5 év kihagyás is szükségessé válhat.
Megelőzés
Védőruházat viselése, az izmok erősítése, kellő mennyiségű vitamin, kalcium bevitele, helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás.
(WEBBeteg)
|
Sportsérülések
|
22/1 A leggyakoribb sportsérülések