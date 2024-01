Influenza: otthoni gyógymódok

Az influenzát többféle vírus okozhatja és a tünetek komoly szenvedést tudnak okozni, a lázon át a köhögésen keresztül, a torokfájástól az orrfolyásig, ráadásul izomfájdalmak és hidegrázás, jelentős fáradtság is jelentkezhet. A természetes és otthoni gyógymódok segíthetnek enyhíteni az influenza tüneteit, és lerövidíteni az influenza időtartamát.

Bár sok, vény nélkül kapható tüneti gyógyszer – mint például fájdalomcsillapító és orrcsepp – könnyen enyhíthet az influenzavírus okozta panaszokon, ha a kezelés rögtön a megbetegedést követően elkezdődik, enyhe és közepes súlyosságú influenza esetén számos otthoni gyógymód is segíthet a panaszok enyhítésében. Ebben a cikkben áttekintjük a természetes gyógymódokat, és arról is olvashat, hogy miért segíthetnek.

Igyon sok folyadékot! Az influenza könnyen kiszáradást okozhat, különösen akkor, ha lázzal vagy hányással, esetleg hasmenéssel jár, tehát biztosítsunk szervezetünk számára bőségesen folyadékot, de akkor is kiszáradhat, ha nem eszik vagy iszik rendesen. A csapvíz is megteszi, a különféle gyümölcslevek is jók, ugyanígy az ásványvíz, valamint a különféle sportitalok, gyógyteák. A mézzel ízesített gyógyteák, csillapíthatják a torokfájás okozta kellemetlen érzést. Abban az esetben, ha hányinger kerülgeti, érdemesebb apró hörpintésekkel inni a folyadékot, mert a nagy kortyoknak hányás lehet a vége. Tartózkodjon a koffeintartalmú italoktól, ugyanis a koffein vízhajtó hatású! A megfelelő folyadékfogyasztás segít nedvesen tartani az orr, a száj és a torok nyálkahártyáját. Továbbá segít a szervezetnek megszabadulni a felgyülemlett váladéktól. Tudni fogja, hogy elegendő vizet és folyadékot iszik, ha: rendszeresen kell vizelnie

vizelete színe majdnem átlátszó vagy halványsárga Ha vizelete már mélysárgától borostyánsárgáig terjed, az annak a jele lehet, hogy kiszáradt. Igyon gyógyteát Számos gyógynövény természetes antivirális és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. A csillagánizs egy csillag alakú fűszer, amelyből hagyományosan az oszeltamivirt vonták ki. Az oszeltamivir-foszfát (ismertebb nevén Tamiflu) egy vényköteles gyógyszer, amelyet az influenza utáni gyógyulás felgyorsítására vagy az influenza megbetegedésének megelőzésére használnak. Vírusellenes tulajdonságai hatásosak bizonyos influenzavírusok ellen. Más gyógynövények és zöld leveles teák szintén csíraellenes és antioxidáns hatásúak. A gyógytea segíthet a szervezetnek leküzdeni az influenzavírust, illetve a forró gyógynövényital megnyugtatja a torkát és az orrmelléküregeket is. Készíthet influenza elleni gyógyteát csillagánizsból és más gyógynövényekből, például: zöld vagy fekete tea

kurkuma

friss vagy szárított gyömbér, vagy gyömbérpaszta

friss fokhagyma

szegfűszeg Édesítse a gyógyteákat tiszta mézzel. Kutatások igazolják, hogy a méz, a méhpempő és más méhészeti termékek természetes antivirális és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek. Sok filteres gyógytea is kapható szárított összetevőkből. Friss és szárított fűszernövényeket és fűszereket adhat az ételekhez is, hogy hasonló előnyöket érjen el. Kerülje az alkoholfogyasztást!

Ha influenzás, ne fogyasszon alkoholt, mert az amellett, hogy vízhajtó hatású, még bódít is, nfluenza miatt pedig már eleve gyengeség, levertség és álmosság léphet fel. Ne dohányozzon! Hasznos az is, ha lehetőleg kerüli a dohányzást és a dohányzók közelségét, mert az tovább irritálhatja az orrot, a torkot és a tüdőt.

Pihenjen sokat!

Fontos, hogy pihenjen és többet aludjon, mint szokott, ha influenzás. Az alvás erősítheti az immunrendszert. Ez pedig segít a szervezetnek leküzdeni az influenzavírust. Tegye prioritássá az alvást, hogy mielőbb talpra álljon.

A diéta nem ajánlott, a leves igen

A gondos szülők már generációk óta tápláló levesekkel etetik gyermekeiket megfázás vagy influenza esetén. Vajon használ? Valószínűleg igen. Egy tanulmány szerint, a leves segít enyhíteni a felső légúti megbetegedések okozta tüneteket, egyben pótolja az elvesztett folyadékot és ásványi anyagokat.

A meleg csirke- vagy marhacsontleves vagy zöldségekből készült erőleves fogyasztása jó módja annak, hogy hidratált maradjon. Segít fellazítani és megszüntetni az orr- és arcüregdugulást.

A csontleves fehérjében és ásványi anyagokban, például nátriumban és káliumban is gazdag. A húsleves fogyasztása jó módja annak, hogy pótolja ezeket a tápanyagokat, amíg influenzás. Ráadásul a bevitt fehérje fontos az immunsejtek újjáépítésében is.

Készíthet saját erőlevest, vagy vásárolhat kész fajtákat is, de mindenképpen keressen olyanokat, amelyekben kevés a nátrium (só). A húsleves egy részét lefagyaszthatja későbbi felhasználás céljából.

A téli, járványos időszakban a megfelelő mennyiségű (és persze minőségű) táplálékkal ellátott szervezet jóval ellenállóbb a megbetegedésekkel szemben, és ha már a betegség jeleit mutatja, gyorsabban átvészelheti megfelelő étrenddel. Tehát érdemes a diétázást betegség alatt kerülni.

Az influenzával kapcsolatos leggyakoribb tévhitek Szakértők szerint az influenzával kapcsolatos tévhitek elleni harc legalább olyan nehéz, mint a vírus legyőzése. Mivel az influenza veszélyes, akár még halálos is lehet, fontos hogy mindannyian tudjuk, mik a leggyakoribb tévhitek. Válaszok a gyakran ismételt kérdésekre: Hogyan lehet gyorsan meggyógyulni a influenzából? A pihenés, a hidratálás és az otthoni gyógymódok – mint például a gyömbértea, a párásító használata és az illóolajok párologtatása – segíthetnek a tünetek enyhítésében.

Milyen természetes gyógymódok vannak influenza vagy megfázás ellen? Természetes gyógymódok, amelyek segíthetnek enyhíteni az influenza tüneteit: a méz, a gyömbér, az echinacea, a bodza és a probiotikumok fogyasztása.

Meg tudok gyógyulni az influenzából 24 óra alatt? Ez sajnos nem lehetséges. Általában 3-7 napon belül elmúlik pihenéssel és otthoni vagy vény nélkül kapható gyógymódok együttes alkalmazásával.

Párologtasson!

Az influenzavírus tovább él száraz beltéri levegőn. Ez megkönnyítheti a vírus terjedését. A hidegebb külső hőmérséklet általában alacsonyabb páratartalommal rendelkezik társul. A beltéri levegő kiszáradhat a fűtés és a légkondicionálás miatt. A párásító használata az otthoni és munkahelyi páratartalom növelésére segíthet csökkenteni az influenzavírusok terjedését a levegőben. Fontos, hogy ezt gyakran tisztítsuk meg, így elkerülhetjük a penész és más szennyezők benne való megtelepedését és így azok által okozott bajt.

A nedves levegő belélegzése továbbá segít a bedugult orron és a száraz torok okozta fájdalmon. Ha nincs párásítója, megoldás lehet az is, ha naponta többször beáll a gőzölgő zuhany alá, vagy csak megnyitja a csapot és üldögél egy kicsit a gőzben, mélyeket lélegezve.

Inhaláljon!

Egy meleg edényből gőzt belélegezve megnyugtathatja az orrát, az orrmelléküregeket, a torkát és a tüdőt. A gőzinhaláció vagy gőzterápia vízgőzt használ a váladék fellazítására.

A meleg, nedves levegő enyhítheti az orrnyálkahártya és a tüdő gyulladását is. A gőz belélegzése segíthet a száraz köhögés, az irritált orr és a mellkasi szorítás enyhítésében.

A víz melegítésének módjai inhaláláshoz:

egy fazékban a tűzhelyen

mikróban használható tálban vagy bögrében a mikrohullámú sütőben

egy párologtatóban

Kerülje a forrásban lévő víz gőzét! Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a gőz hőmérsékletét, mielőtt belélegzi! Tartsa elég távol arcát és kezét, hogy elkerülje a leforrázást vagy megégést! Adjon hozzá néhány csepp illóolajat vagy gyógyhatású bedörzsölőt a vízhez a vírusellenes és antioxidáns hatás növelése érdekében.

Növelje a cinkbevitelt

Az ásványi cink fontos az immunrendszer számára. Ez az anyag segít a szervezetnek baktériumok elleni fehérvérsejtek előállításában (az influenzát nem baktériumok, hanem vírusok okozzák, de ha nem kezelik megfelelően és nem pihen kellően a beteg, akkor bakteriális felülfertőzés alakulhat ki). A kutatások azt mutatják, hogy a cink segíthet enyhíteni a megfázás és az influenza tüneteit. A cink segít a szervezetnek az influenzavírus elleni küzdelemben, és lelassíthatja annak szaporodását is!

Az influenzaszezonban cinkkiegészítőt vagy cinket tartalmazó multivitamint is szedhet. Általában sok cinkhez juthat a kiegyensúlyozott napi étrendből is. A magas cinktartalmú élelmiszerek a következők:

vörös húsok

kagylófélék

lencse

csicseriborsó

bab

diófélék

magvak (pl. mák, tök-, napraforgó-, lenmag stb.)

zabpehely

tejtermékek (sajtok közül különösen az ementáli)

tojás

Öblögetés és orröblítés sós vízzel

A sós vizes gargalizálás hatékonyan távolítja el a torokban lerakódott nyálkát, mely főként hosszú ideig tartó fekvés esetén gyűlik össze, hasznos még füldugulás esetén is, mivel kitisztítja a fület és a szájüreget összekötő csatornát (Eustach-kürt).

Hogy könnyítsen a bedugult orron, valamint hogy csökkentse a váladék lerakódást, mossa ki az orrát! Az orvosok is szokták javasolni az orr átmosását. Az orrkancsó, vagy orröblítő egy kis mosókészülék, mely beszerezhető drogériákban, patikákban, vagy megteszi egy kiürült orrcseppes üvegecske is. A módszer egyszerű, az egyik orrlyukba bejuttatja a sós vizet, míg a másikon kifújja. Lehet előre csomagolt orröblítőket, pl. Clinsin is venni, vagy otthon is elkészítheti só és langyos víz keverékéből.

Mellkasbedörzsölők, helyi kenőcsök

A kámfort, eukaliptuszolajat és mentolt tartalmazó kenőcsök, mint például a Wick VapoRub, vagy a gyermekeknek való BabyLuuf vagy KinderLuuf csökkenthetik az éjszakai köhögést.

Lefekvés előtt is segíthet a légutakat megnyitni, és javítani az orrdugulás tünetein, az alvásminőségen és a köhögésen.

Használja legfeljebb 3-szor 24 óránként. A WickVapoRub nem alkalmas 2 év alatti gyermekek számára.

Alkalmazzon illóolajokat

Bizonyos típusú illóolajok segíthetnek bizonyos vírusok és baktériumok elleni védekezésben. Egy tanulmány kimutatta, hogy a teafaolaj segít leküzdeni az influenzavírust azáltal, hogy lassítja vagy leállítja a vírus szaporodását. A tanulmány szerint a teafaolaj akkor működik a legjobban, ha a fertőzést követő két órán belül felhasználják. Ez azt mutatja, hogy segíthet megakadályozni az influenzavírus elszaporodását.

A gyakorlatban néhány csepp teafaolajat adhat például a folyékony kézmosószappanhoz, amikor kezet mos. Egyes kereskedelemben gyártott szájvizek például összetevőként is tartalmazzák.

Más növényi és gyógynövényes illóolajok is működhetnek természetes antibiotikumként és vírusellenes szerként. Ilyenek a:

fahéjolaj

borsmentaolaj

eukaliptuszolaj

muskátliolaj

citromolaj

kakukkfűolaj

oregánóolaj

Az illóolajokat csak az utasításoknak megfelelően használja. Ne nyeljen le illóolajokat, sokuk mérgező. A legtöbb illóolaj használható a bőrön, miután összekeverték olyan olajokkal, hordozóolajokkal, mint a mandula- vagy az olívaolaj, vagy a frakcionált kókuszolaj.

Az illóolajok diffúzorral történő levegőbe juttatása bizonyos vírusok és baktériumok ellen is segíthet. Ne feledje, hogy az aromaterápia hatással van a gyermekekre, a terhes és szoptató nőkre, valamint a háziállatokra is, így környezetükben csak olyanokat használjon, ami számukra is biztonságos!

Gyömbér, méz, fokhagyma - a nagymamák kedvenc szuperhármasa

A gyömbér antioxidáns, antimikrobiális és gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Használata előnyös többek között az izomfájdalom csökkentésére és az émelygés kezelésére.

Készítsen teát néhány szelet nyers gyömbérgyökér forrásban lévő vízben párolásával.

Amellett, hogy hidratál, csillapíthatja az izomfájdalmat, enyhítheti a torokfájást és csökkentheti a hányingert, ha van.

A méznek számos antibakteriális és antimikrobiális tulajdonsága van. A citromos teában való méz fogyasztása enyhítheti a torokfájást, és köhögéscsillapítóként is működhet.

Soha ne adjon mézet 12 hónaposnál fiatalabb gyermeknek, mert botulinum spórákat tartalmazhat. Bár általában ártalmatlanok az idősebb gyermekek és felnőttek számára, a csecsemők immunrendszere nem képes megküzdeni velük.

A fokhagyma allicin vegyületet tartalmaz, amely antimikrobiális és esetleg vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik.

A fokhagyma étrendjéhez való hozzáadása csökkentheti a megfázás tüneteinek súlyosságát. Egyes kutatások szerint ez még segíthet abban is, hogy elkerülje a betegséget.

Illatos virágkivonatok a gyógyuláshoz: Bíbor kasvirág (Echinacea), dél-afrikai muskátli és bodza

Az amerikai őslakosok régóta használják gyógyászati célokra az echinacea gyógynövény virágos hajtását és gyökerét. Hatóanyagai közé tartoznak a flavonoidok, olyan vegyületek, amelyek számos terápiás hatással bírnak a szervezetre. Például a flavonoidok erősíthetik az immunrendszert és csökkenthetik a gyulladást. Bizonyítékok szerint az echinacea segíthet megelőzni a megfázást, de nem valószínű, hogy lerövidíti azt. Egy 2020-as tanulmány azt sugallja, hogy az echinacea szedése segíthet a gyermekek megfázásos tüneteinek kezelésében.

A dél-afrikai muskátli (Pelargonium sidoides) hatékony a légutakat érintő vírusfertőzésben, mert speciális, vírusellenes, és a vírustámadás miatt legyengült immunrendszert támogató hatású gyógynövény.

Belsőleges oldatos cseppek formájában echinacea, vagy dél-afrikai muskátli (Kaloba) cseppeket patikában is beszerezhet.

Egyes tanulmányok pedig arra utalnak, hogy a bodza-kiegészítők segíthetnek enyhíteni a felső légúti fertőzések és az influenza tüneteit.

Támogassa az immunrendszerét

Az immunrendszer támogatása hosszú távon megóvhat más betegségektől és a súlyosabb tünetektől. Legalább 7 órá éjszakai alvás, változatos és tápláló étrend követése, rendszeres testmozgás, az influenza elleni védőoltásra vonatkozó irányelvek követése a téli időszakban különösen hasznos lehet.

Mikor forduljon mégis orvoshoz?

Az influenza miatt legtöbb esetben valószínűleg nem kell orvoshoz fordulnia. Maradjon otthon, és ne vigye be a munkahelyére vagy az iskolába a fertőzést. Vegye fel évente az influenza elleni védőoltást. Igyon sok folyadékot és pihenjen. Az otthoni gyógymódok segíthetnek csökkenteni a tüneteket, így kényelmesebben érezheti magát, és könnyebben pihenhet influenza közben – a pihenés pedig nagy hatással van a gyorsabb gyógyulásra.

Az influenza azonban néha egészségügyi szövődményekhez vezethet. A veszélyeztetteknél akár tüdőgyulladás, hörghurut, arcüreggyulladás, más fülfertőzés, legrosszabb esetben agyvelőgyulladás is felléphet.

Hogyan lesz a megfázásból, influenzából tüdőgyulladás?

Tájékoztassa kezelőorvosát, ha láza magasabb, mint 38 °C. Ezenkívül sürgős orvosi ellátást kell kérnie, ha tünetei egy-két hét után nem enyhülnek.

Keresse fel orvosát, ha az alábbi tünetek közül bármelyiket észleli:

légzési nehézség

mellkasi fájdalom

38°C-nál magasabb láz

hidegrázás vagy izzadás

furcsa színű köpet vagy orrváladék

vér a köpetben vagy az orrváladékban

erős köhögés

Szerző: WEBBeteg összeállítás - Nánási László

Aktualizálta: Dr. Szabó Zsuzsanna

Felhasznált irodalom: 10 Natural Remedies for Flu Symptoms (Healthline), Cold and Flu Home Remedies (Healthline)