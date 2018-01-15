A tea hatásai az orvos szemével

A tea - amellett, hogy igen népszerű ital és egyes kultúrák szerves hozzátartozója - az egészségre is számos jótékony hatással bír. A teának az antioxidáns hatása mellett fertőtlenítő, antibakteriális hatása is van a benne található katekinek jelenlétének köszönhetően.

Antioxidánsok a teában

A tea legfőbb, az egészség szempontjából pozitív hatásokat kiváltó összetevője a számos antioxidáns tulajdonságú vegyület, melyek közül kiemelkedő a polifenol szerkezetű, flavonoid vegyületek koncentrációja. Egy liter hagyományosan elkészített tea közel 1 gramm polifenolt tartalmaz. A közvélekedéssel ellentétben, a fekete teában csak kevéssel található kisebb mennyiség ezen értékes anyagokból, mint a zöld teában.

Az antioxidánsok az emberi szervezet általános egészségvédő molekuláinak tekinthetők, hiszen hatásosan gátolják a szabad gyökök káros hatásait, melyek – daganatos vagy szív- és érrendszeri betegségek mellett – számos más kórállapot kialakításáért is felelősek. Az antioxidánsokat nagy mennyiségben tartalmazó tea csökkenti az oxidatív károsodások következtében kialakuló betegségek előfordulását, úgymint a kardiovaszkuláris betegségekét, rosszindulatú daganatokét, ízületi gyulladásokét, Alzheimer-kórét.

A teában kevés nátrium található (a fokozott nátriumbevitel magas vérnyomás kialakulásához vezet), emellett nagy mennyiségben tartalmaz káliumot, kalciumot és fluort. Ennek alapján a teafogyasztás csökkentheti a csontritkulás mértékét vagy megakadályozhatja annak kialakulását. Ma már hazánkban is egyre több fajta tea kapható, melyek eltérő színét a teacserje leveleinek más-más feldolgozási módja eredményezi.

Kutatások a tea hatásairól

A teafogyasztás mind állatkísérletekben, mind betegek bevonásával végzett kutatásokban gátolta a rákmegelőző állapotok valódi rosszindulatú daganattá való kialakulásának folyamatát.

Egy vizsgálat szerint azon személyek között, akik napi 3,75 dl teánál többet fogyasztottak, alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris betegségek előfordulása.

Egy másik kutatás során a tea és az ivóvíz hatásait hasonlították össze. Ennek során azt vizsgálták, hogy a tea, illetve a víz fogyasztása hogyan befolyásolja az erekben a vér áramlását, amely közvetve utalhat a szív- és érrendszeri betegségek, a trombózisok kialakulásának veszélyére. A nem szabályos áramlás az erek belső felületének a szabálytalanságát jelzi, amely plakkok jelenlétét feltételezi. A plakkok szűkítik az erek, így a koszorúserek belső átmérőjét, emellett vérrögök kialakulására prediszponálnak.

Tudta a teáról? A gyógynövényteák a szó szoros értelmében vett teát, vagyis a teacserje levelét nem tartalmazzák, így gyógyhatásuknak semmi köze a tea gyógyhatásaihoz.

Mind a rövid, mind a hosszú távú eredmények szignifikáns különbséget mutattak: a teafogyasztók körében a megfelelő vizsgálatokkal az erek tágabbnak mutatkoztak, a véráramlás szabályosabb volt.

Számos egyéb vizsgálat hozott hasonló eredményeket. Ezek alapján megállapítható, hogy a teafogyasztás csökkenti a kardiovaszkuláris betegségek, a magas vérnyomás kialakulását. Átfogó, összegző, több kutatás eredményeit magában foglaló elemzések szerint a szívinfarktus előfordulása 11 százalékkal alacsonyabb azon személyek körében, akik naponta legalább 3-szor fogyasztanak teát. Leírták a teafogyasztás koleszterinszintet csökkentő hatását is.

Antibakteriális hatás

A teának az antioxidáns hatás mellett fertőtlenítő, antibakteriális hatása is van a benne található katekinek jelenlétének köszönhetően. Ennek eredménye, hogy a szájüregben gátolja a fogszuvasodást okozó baktériumok elszaporodását, így a csíraszám visszaszorításával csökken a fogszuvasodás előfordulása, valamint annak mértéke is. Emellett a katekinek védelmet nyújthatnak az emésztőrendszeri fertőzések egy része ellen.

Néhány dolgot mindenképpen éremes tudni a teafogyasztás kapcsán

A tea nem elhanyagolható élénkítő hatással is rendelkezik, jelentős koffein- és teofillintartalma miatt. Az arra érzékenyek ezért kerüljék a tea késő délutáni, esti fogyasztását, mert alvászavarokhoz, nyugtalansághoz vezethet. Ebből a szempontból a zöld tea fogyasztása előnyösebb, mivel abban kevesebb koffein található, illetve a felszívódás egyenletesebb, kiegyensúlyozottabb, hosszabb ideig tart.

Ritkán a teék befolyásolja egy-egy hatóanyag felszívódását (pl. daganatos betegség kezelése kapcsán), ezért mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával.

A teákban lévő tannin nevű vegyület rontja a vas felszívódását.

Azt pedig nem érdemes elfelejteni, hogy ha a teát nagy mennyiségű cukorral fogyasztjuk, akkor az hízást, cukorbetegséget eredményez, ugyanígy a nagy mennyiségű méz fogyasztása is, melynek előnyös tulajdonságai forró vízben egyébként sem érvényesülnek igazán.

