A tea hatásai az orvos szemével

Dr. Kónya Judit
szerző: Dr. Kónya Judit, családorvos - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, táplálkozási tanácsadó frissítve:

A tea - amellett, hogy igen népszerű ital és egyes kultúrák szerves hozzátartozója - az egészségre is számos jótékony hatással bír. A teának az antioxidáns hatása mellett fertőtlenítő, antibakteriális hatása is van a benne található katekinek jelenlétének köszönhetően.

Antioxidánsok a teában

A tea legfőbb, az egészség szempontjából pozitív hatásokat kiváltó összetevője a számos antioxidáns tulajdonságú vegyület, melyek közül kiemelkedő a polifenol szerkezetű, flavonoid vegyületek koncentrációja. Egy liter hagyományosan elkészített tea közel 1 gramm polifenolt tartalmaz. A közvélekedéssel ellentétben, a fekete teában csak kevéssel található kisebb mennyiség ezen értékes anyagokból, mint a zöld teában.

Az antioxidánsok az emberi szervezet általános egészségvédő molekuláinak tekinthetők, hiszen hatásosan gátolják a szabad gyökök káros hatásait, melyek – daganatos vagy szív- és érrendszeri betegségek mellett – számos más kórállapot kialakításáért is felelősek. Az antioxidánsokat nagy mennyiségben tartalmazó tea csökkenti az oxidatív károsodások következtében kialakuló betegségek előfordulását, úgymint a kardiovaszkuláris betegségekét, rosszindulatú daganatokét, ízületi gyulladásokét, Alzheimer-kórét.

A teában kevés nátrium található (a fokozott nátriumbevitel magas vérnyomás kialakulásához vezet), emellett nagy mennyiségben tartalmaz káliumot, kalciumot és fluort. Ennek alapján a teafogyasztás csökkentheti a csontritkulás mértékét vagy megakadályozhatja annak kialakulását. Ma már hazánkban is egyre több fajta tea kapható, melyek eltérő színét a teacserje leveleinek más-más feldolgozási módja eredményezi.

Kutatások a tea hatásairól

A teafogyasztás mind állatkísérletekben, mind betegek bevonásával végzett kutatásokban gátolta a rákmegelőző állapotok valódi rosszindulatú daganattá való kialakulásának folyamatát.

Egy vizsgálat szerint azon személyek között, akik napi 3,75 dl teánál többet fogyasztottak, alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris betegségek előfordulása.

Egy másik kutatás során a tea és az ivóvíz hatásait hasonlították össze. Ennek során azt vizsgálták, hogy a tea, illetve a víz fogyasztása hogyan befolyásolja az erekben a vér áramlását, amely közvetve utalhat a szív- és érrendszeri betegségek, a trombózisok kialakulásának veszélyére. A nem szabályos áramlás az erek belső felületének a szabálytalanságát jelzi, amely plakkok jelenlétét feltételezi. A plakkok szűkítik az erek, így a koszorúserek belső átmérőjét, emellett vérrögök kialakulására prediszponálnak.

Tudta a teáról?
A gyógynövényteák a szó szoros értelmében vett teát, vagyis a teacserje levelét nem tartalmazzák, így gyógyhatásuknak semmi köze a tea gyógyhatásaihoz.

Mind a rövid, mind a hosszú távú eredmények szignifikáns különbséget mutattak: a teafogyasztók körében a megfelelő vizsgálatokkal az erek tágabbnak mutatkoztak, a véráramlás szabályosabb volt.

Számos egyéb vizsgálat hozott hasonló eredményeket. Ezek alapján megállapítható, hogy a teafogyasztás csökkenti a kardiovaszkuláris betegségek, a magas vérnyomás kialakulását. Átfogó, összegző, több kutatás eredményeit magában foglaló elemzések szerint a szívinfarktus előfordulása 11 százalékkal alacsonyabb azon személyek körében, akik naponta legalább 3-szor fogyasztanak teát. Leírták a teafogyasztás koleszterinszintet csökkentő hatását is.

Antibakteriális hatás

A teának az antioxidáns hatás mellett fertőtlenítő, antibakteriális hatása is van a benne található katekinek jelenlétének köszönhetően. Ennek eredménye, hogy a szájüregben gátolja a fogszuvasodást okozó baktériumok elszaporodását, így a csíraszám visszaszorításával csökken a fogszuvasodás előfordulása, valamint annak mértéke is. Emellett a katekinek védelmet nyújthatnak az emésztőrendszeri fertőzések egy része ellen.

Néhány dolgot mindenképpen éremes tudni a teafogyasztás kapcsán

A tea nem elhanyagolható élénkítő hatással is rendelkezik, jelentős koffein- és teofillintartalma miatt. Az arra érzékenyek ezért kerüljék a tea késő délutáni, esti fogyasztását, mert alvászavarokhoz, nyugtalansághoz vezethet. Ebből a szempontból a zöld tea fogyasztása előnyösebb, mivel abban kevesebb koffein található, illetve a felszívódás egyenletesebb, kiegyensúlyozottabb, hosszabb ideig tart.

Ritkán a teék befolyásolja egy-egy hatóanyag felszívódását (pl. daganatos betegség kezelése kapcsán), ezért mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával.

A teákban lévő tannin nevű vegyület rontja a vas felszívódását.

Azt pedig nem érdemes elfelejteni, hogy ha a teát nagy mennyiségű cukorral fogyasztjuk, akkor az hízást, cukorbetegséget eredményez, ugyanígy a nagy mennyiségű méz fogyasztása is, melynek előnyös tulajdonságai forró vízben egyébként sem érvényesülnek igazán.

Dr. Kónya Judit, családorvosDr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, táplálkozási tanácsadóForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, táplálkozási tanácsadó

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Varga Dóra

Varga Dóra

Dietetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Ösztrogénmentes fogamzásgátlás
Ösztrogénmentes fogamzásgátlás

A mini tabletták.
Pulzuskontroll
Pulzuskontroll

Megfelelő intenzitás a hatékonyabb sportolásért.
Homoktövis - Mit érdemes tudnunk róla?
Homoktövis - Mit érdemes tudnunk róla? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Sütőtök, a narancsszínű vitaminbomba
Sütőtök, a narancsszínű vitaminbomba WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Hogyan hatnak az antioxidánsok? Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
C-vitamin - Milyen szerepet tölt be szervezetünkben?
C-vitamin - Milyen szerepet tölt be szervezetünkben? WEBBeteg - Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész
Táplálkozzon okosan - Ételek és az agyműködés
Táplálkozzon okosan - Ételek és az agyműködés WEBBeteg - Cs. K., fordító
A tea csökkenti a stroke kialakulásának esélyét
A tea csökkenti a stroke kialakulásának esélyét WEBBeteg - Cs. K., fordító