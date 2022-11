Probiotikumok - A barátságos baktériumok

A probiotikumok azok a baktériumok, melyek együtt élnek velünk, de nem okoznak megbetegedéseket. A barátságos baktériumok segítik az emésztést, védik a szervezetet bizonyos ellenséges baktériumok ellen, azaz erősítik az immunrendszert.

Ha a barátságos baktériumok vannak többen, egészen egyszerűen kiszorítják a betegséget okozókat, felélik a táplálékot, nem engednek életteret az ellenségeseknek. Ennek megfelelően a betegségek megelőzésére érdemes szervezetünkben felszaporítani a jótékony baktériumokat, probiotikumokat enni vagy szedni.

Milyen formában érdemes probiotikumot szedni?

Felmerül a kérdés, melyik módszer a hatékonyabb, ha probiotikumokat tartalmazó tejterméket, joghurtot fogyasztunk, vagy ha probiotikum tartalmú tablettát, kapszulát, esetleg oldatot szedünk. Természetesen mindkettő hatékony, egyik probiotikum nem jobb, vagy rosszabb. A különbség a baktériumok számában van. A joghurtban sok más egyéb anyag mellett, egységnyi mennyiségben, a baktériumok száma kevesebb lehet, mint az egy tablettában vagy kapszulában koncentráltan jelenlévő baktériumok száma.

Ugyancsak különbség lehet a baktérium fajtáiban. A leggyakoribb probiotikumok a laktobacilusok, ezeknek is több faja van. Ha gyorsan, hatékonyan, nagy mennyiségű probiotikumot akarunk bevinni a szervezetbe, érdemes a tablettás-kapszulás, esetleg oldatos módszert választani. Ezt természetesen tehetjük kúraszerűen, 3-6 hónapon keresztül, majd rövidebb-hosszabb szünet után újra kezdhetjük a kúrát. A probiotikumokat tartalmazó élelmiszereket is fogyaszthatjuk mindennap, és kúraszerűen is. Mivel a probiotikumok természetes társai, kísérői életünknek, így a folyamatos, mindennapos fogyasztás sem okoz semmiféle kárt a szervezetünkben.

Mikor és mennyi ideig szedhetünk probiotikumot?

Az őszi, tavaszi időszakban érdemes odafigyelni, mert ilyenkor szervezetünk fogékonyabb a fertőzéses eredetű megbetegedésekre, éppen ezért nem árt, ha fokozott probiotikum bevitelt alkalmazunk. Ez jelentheti azt, hogy a mindennap fogyasztott „szokásos” probiotikum bevitelünk mellé valamely tablettás, kapszulás, vagy oldat formájú terméket is elkezdjük szedni, kiegészítésként. A probiotikumok szedése, vagy táplálékkal történő bevitele az ellenálló képességünk erősítése mellett az általános közérzetünkön is sokat javíthat azáltal, hogy könnyíti az emésztést, megszüntet egy sor kellemetlen tünetet, mint például a puffadás, gyakori bélkorgás, rossz lehelet, fáradtság-, levertségérzet. A bélflóra termeli a szervezetünk számára elengedhetetlen anyagok, vitaminok egy részét. Minél több baktérium él a szervezetünkben, annál nagyobb a hasznosanyag-termelődés.

Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a baktériumok számára is fontos a megfelelő közeg, azaz tápanyagra van szükségük. A prebiotikumok a probiotikumok táplálékai. Éppen ezért a legjobb, ha szimbiotikumot választunk, amikor probiotikus kúrát kezdünk. A szimbiotikumok azok a készítmények, melyek prebiotikumokat és probiotikumokat is együttesen tartalmaznak.

Antibiotikum és probiotikum

Egy betegség utáni állapotban, esetleg épp antibiotikum-kúra után is sokat segíthetnek a probiotikumok. Az általános erősítés, közérzetjavítás mellett kifejezetten szükségesnek ítélhetünk egy probiotikus-kúrát. Az antibiotikumok ugyanis nem válogatnak, hanem valamennyi baktériumot elpusztítják a szervezetben, függetlenül attól, hogy azok szükségesek az emésztéshez, vagy betegséget okozók-e. Így az antibiotikumok szedése gyakorta okoz émelygést, hányást, hasmenést, vagyis általános emésztési panaszokat. Ezért érdemes már az antibiotikus kúra alatt gondoskodni a jótékony baktériumok visszatelepítéséről, de a kúra után néhány napig még folytatni kell a probiotikumok szedését, nem szabad azt az antibiotikum szedésével egy időben abbahagyni.

Ha a probiotikumszedést már az antibiotikus kúra alatt elkezdjük, akkor időben mindenképpen eltoltan szedjük a két - kicsit ellentétes hatású - készítményt. Ha az antibiotikumot reggel és este szedjük, akkor probiotikumot délben vegyünk be. Ettől az egy esettől eltekintve, a probiotikumok szedésének nincsen különösebb megkötése. Lehet naponta többször: reggel-délben-este, vagy naponta egyszer, vagy kétszer fogyasztani.

Probiotikumszedés speciális esetekben

Más gyógyszerekkel is együtt szedhető, mellékhatás, vagy kellemetlen kölcsönhatás fellépése nélkül. Ellenjavallat nem ismert. Nincsen olyan betegség, vagy egyéb állapot, mely indokolná a probiotikumok kerülését, fogyasztásuk elhagyását. Bár a laktobacilusok, a probiotikumok leggyakoribb képviselői természetes módon a tejtermékekben, aludttejben, joghurtokban fordulnak elő, mégis ajánlhatóak hasmenésre, emésztési panaszokra. Azoknak is, akik esetleg érzékenyek a tejre, tejtermékekre. Érdemes tudni, hogy tejre való érzékenységet nem a barátságos bacilusok okozzák.

A probiotikumoknak vannak egész szervezetre ható tablettás, kapszulás, oldatos formái, és vannak helyileg alkalmazható készítmények. A szájban nagyon sokféle bacilus, gomba, vírus lehet, oda akár a levegőből is bekerülhetnek. Ha kellő mennyiségű barátságos bacilus él a száj nyálkahártyáján, természetes módon tudják a fertőzéseket kivédeni. Különösen érvényes ez a műfogsort, műfogakat viselőkre. A műfogak alatt, illetve azok környékén igen könnyen megtelepszenek és elszaporodnak a különböző gombák. Éppen ezért létezik kifejezetten a szájhigiénét javító készítmény, melyet el kell szopogatni, hogy minél hosszabb ideig tartózkodjanak a probiotikus bacilusok a szájban, és ott megtelepedjenek, és természetesen az sem okoz gondot, ha a készítményt, lenyeljük.

Az emberi szervezet másik, fertőzésre igen hajlamos része a hüvely, illetve általában a nemi szervek. Amiért a hüvelyt ki szoktuk emelni, annak az az oka, hogy a hölgyeknek a fertőzések sokkal kellemetlenebb panaszokat okoznak. A férfiaknál egy-egy fertőzés szinte észrevétlenül, tünetmentesen is lezajlik. A hüvely természetes flóráját könnyű felborítani, akár egy nem megfelelő pH-jú szappannal, nem jól kiválasztott mosakodószerrel. Ha felborul az egyensúly, hamar elszaporodnak a gombák, amik igen súlyos tüneteket tudnak okozni. Az uszodai klóros víz, vagy éppen egy nem megfelelő tisztaságú víz, fehérnemű, törölköző is fertőzést okozhat. Ennek kivédésére alkalmasak a probiotikus hüvelykúpok, hüvelytabletták. A megfelelő területen megtelepedve megakadályozhatják szövődmények kialakulását.

Ismert, az elmúlt időkben talán kicsit túl sok szó is esett a candidiasisról, amely egy gombás megbetegedés, a Candida gomba túlszaporodása okozza. Hangsúlyozni kell a túlszaporodást, hiszen a candida nagyon elterjedt, nehezen elkerülhető gomba-faj, együtt él mindnyájunkkal. Egy egyensúlyban lévő flóra esetén nem okoz gondot, míg ha bármilyen okból módjuk van túlszaporodni, képesek kiszorítani a barátságos bacilusokat. A probiotikumok képesek megakadályozni a gombák elszaporodását is, természetes módon.

Gyerekek esetén bármilyen furcsa, azt tapasztalták, hogy javult a teljesítményük probiotikumok szedésével. A magyarázat nagyon egyszerű, a probiotikumok az emésztés elősegítésével fokozták a salakanyagok kiürülését, frissebbé, kevésbé fáradékonnyá tették a szervezetet. Így javulhat probiotikumok szedése alatt mind a szellemi, mind a fizikai teljesítőképesség. Ne felejtsük el, hogy megfeszített, stresszes helyzetekben csökken az ellenálló képesség, fogékonyabbá válunk a fertőzésekre, megbetegedésekre.

A probiotikumokat nem lehet túladagolni

Általánosságban elmondhatjuk, hogy ellenjavallat a probiotikumokkal szemben nincs. Túladagolni lehetetlen, a feleslegesen bevitt probiotikum egyszerűen kiürül a szervezetből. Bizonyos helyzetekben, időszakokban akár megelőzés céljából is, betegségek után pedig felerősítésre, roborálásra ajánlható gyakorlatilag mindenkinek, korra, és nemre való tekintet nélkül. Bátran tanácsolhatjuk, hogy mindenki azt a fajta probiotikumot válassza, ami számára a legkedvezőbb, legmegfelelőbb, akár élelmiszerben, akár egészségvédő termékben.

Orvos szerzőnk: Dr. Sánta Zsuzsanna, szakgyógyszerész