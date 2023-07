Flavonoidok szerepe a táplálkozásban

A flavonoidok különféle vegyületek, melyek természetes formában megtalálhatók számos zöldségben és gyümölcsben. Több mint 8000 flavonoid szerkezetű vegyületet azonosítottak, amelyek közül sok felelős a virágok, gyümölcsök és levelek vonzó színéért.

Mik azok a flavonoidok és milyen élelmiszerekben találhatóak meg?

A flavonoidok étrendileg 6 jelentős főcsoportba oszthatók: antocianidinek, flavan-3-olok, flavonolok, flavonok, flavononok és izoflavonok. A növényekben ezek a vegyületek védelmet nyújtanak az ultraibolya sugárzás, a kórokozók és a növényevők ellen. A flavonoidokkal kapcsolatban rengeteg kutatás születik, melyek igazolják, hogy védő hatást fejthetnek ki különféle betegségek ellen, emellett antibakteriális, vírusellenes, antioxidáns és gyulladásgátló hatással is rendelkeznek. Fő étrendi forrásaik a bogyós gyümölcsök, vörösbor, tea, kakaó, alma, szőlő, hagyma, kelkáposzta, brokkoli, petrezselyem, zeller, kakukkfű, csípős paprika, citrusfélék és a hüvelyesek.

Milyen pozitív hatásokkal rendelkezhetnek a flavonoidok?

Szív- és érrendszeri megbetegedések tekintetében

Az étrendi flavonoidok kedvező kapcsolatot mutatnak fogyasztásuk és a szív- és érrendszeri betegségek csökkentése között. Számos tanulmány kimutatta, hogy akik flavonoidban gazdag étrendet követnek, azoknak 18%-kal alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek által bekövetkezett halálozáskockázatuk. A flavonoidok legalább öt típusa kimutathatóan segít a magas vérnyomás csökkentésében, a kávéban, teában és szójában található flavonoidok pedig csökkenthetik a stroke és a szívroham kialakulásának kockázatát. A teában található flavonoidok fogyasztása kifejezetten csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kvercetin és származékai megakadályozhatják a trombózist és csökkentik a stroke esélyét. A szívre és érrendszerre gyakorolt pozitív hatású flavonoidokban gazdag még a brazil dió, a tengeri homoktövis, a kakaó (étcsokoládé) és a tea.

A 2-es típusú cukorbetegség vonatkozásában

A cukorbetegséggel kapcsolatban is hasonlóan biztató eredmények születnek. Kutatók azt találták, hogy az áfonyában található flavonoidok csökkentik a vércukorszintet és növelik az állatok inzulinérzékenységét. Az antocianinok szabályozzák az elhízást, következésképpen a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében is segíthetnek. A chrysin egy természetes flavon, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik, például antidiabetikus, allergiaellenes, rákellenes és daganatellenes hatással. Számos flavonoid hatékony a cukorbetegség kezelésében azáltal, hogy növeli az inzulinszekréciót, javítja a hiperglikémia állapotát, csökkenti az inzulinrezisztenciát és növeli a vázizmok glükózfelvételét egérmodellben. A flavonolban gazdag csokoládé egészséges alanyokban fokozza az inzulinérzékenységet és csökkenti az inzulinrezisztenciát. A hagyma húsa és héja kvercetinszármazékokban gazdag, mely fokozza a glükózfelvételt.

Daganatos megbetegedések összefüggésében

A flavonoidok gátolják a sejtnövekedést és rákellenes szerekként hathatnak. Különböző flavonoidok más-más daganat megelőzésében, kezelésében bizonyultak alkalmasnak. Az almában található flavonoidok például a kutatások szerint csökkentik a vastag- és végbélrák kockázatát. Tanulmányok kimutatták, hogy napi egy alma elfogyasztása akár 50%-kal is csökkenti a rák esélyét. A bogyós gyümölcsökben található flavonoidok megelőző hatást fejtenek ki a nyelőcsőrákra. A kakaópolifenolok rákellenes hatásúak, valamint gyulladásgátló és antioxidáns tulajdonsággal bírnak. A licsiből kivont flavonoidok emlőrákellenes aktivitást mutattak, a szója izoflavonjai pedig a prosztatarák ellen aktívak. Jól látható tehát, hogy a flavonoidoknak a daganatos betegségek széles körére van pozitív hatásuk. Úgy tűnik ráadásul, hogy a flavonoidok nem csak a rákos megbetegedések megelőzésében vehetnek részt. Számos klinikai vizsgálat zajlik eredményesen a flavonoidok szerepéről a rák gyógyításával kapcsolatban is, ám itt még további eredményekre van szükség.

Idegrendszerrel kapcsolatban

A flavonoidok képesek lehetnek megelőzni az életkorral összefüggő neurodegeneratív betegségeket, különösen a demenciát, a Parkinson-kórt és az Alzheimer-kórt. A nagy mennyiségű flavonoidot tartalmazó élelmiszerek emellett ellensúlyozzák az életkorral összefüggő kognitív zavarokat is. Két szempontból előnyösek; először is szabályozzák a sejtapoptózis (sejthalál) által okozott neuronális jelkaszkádot, másodszor pedig jótékony hatást fejtenek ki a perifériás és központi idegrendszerre. Ezenkívül a flavonoidok fokozhatják az agy véráramlását is.

Építsük be a flavonoidokat étrendünkbe!

Érdemes tehát a flavonoidokban gazdag növényi alapanyagokból mindennap választani, hozzájárulva ezzel az egészségünk megtartásához, számos betegség megelőzéséhez.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Mázi-Fülöp Nóra, dietetikus