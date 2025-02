Influenzaszezon: vírus a lakásban

Járványos időszakokban az egyik legfontosabb tanács, hogy kerüljük a közösséget, megbetegedés esetén pedig maradjunk otthon. Éppen ezért különösen fontos a vírus terjedése és a beteg gyógyulása szempontjából is ott otthoni levegő minősége. Milyen az ideális lakás az influenzaszezon átvészelésére?

Fertőzésmegelőzés a lakásban

Az influenzavírus főként cseppfertőzés útján, nyálcseppekkel terjed, amelyek tüsszögés, köhögés során jutnak a levegőbe. A tüsszentéssel kis légörvények jönnek létre, amelyek a fertőzőanyagot nagyjából kétméteres távolságra képesek eljuttatni. A levegőben szálló cseppek idővel leülepednek a tárgyak felületére. Ezeket megérintve, majd szánkhoz, szemünkhöz, orrunkhoz nyúlva a vírust a megfelelő helyre juttatjuk.

A fertőtlenítés és a továbbfertőződés megelőzése érdekében:

„El a kezekkel az orrtól és a szájtól”. Az influenzavírus továbbadható nem csak belélegzés útján, hanem a nyálkahártyák érintésével is.

A kézzel gyakran érintett felületeket (kilincsek, kapcsolók, csapok, billentyűzet, kapaszkodók, korlátok) naponta le kell mosni. Az influenzavírusok papíron és ruhán 8-12 órán megőrzik fertőzőképességüket, míg kilincseken, asztallapon 24-48 órán át, viszont nedves felületeken akár 72 órán át is fennmaradnak.

Ne feledkezzünk el a rendszeres kézmosásról az otthon töltött idő alatt sem.

A használt zsebkendőket az ágy mellé készített zárt szeméttartóba helyezze használat után, ezzel is megakadályozva a vírus terjedését.

Célszerű a padló napi egyszeri felmosása. Erre a célra a közönséges háztartási tisztítószerek is megfelelnek.

Ha megoldható, a beteg tartózkodjon külön szobában, távol a családtagoktól, kerülve az érintkezést. Mindemellett biztosítsunk a betegnek zavartalan, zajmentes környezetet – a mély alvás gyorsítja a gyógyulást.

A beteg szobájában fontos rendszeresen szellőztetni, óránként legalább 5-10 percig, de a lakás egészében érdemes naponta többször.

Légtisztítók A speciális légtisztító készülékek elektrolizált víz segítségével képes kiiktatni a levegőben jelenlévő vírusokat azáltal, hogy elroncsolják a vírusok fehérjeburkát és felületi kötődési pontjait. E készülék a légköri allergének eltávolításában is hatékonynak bizonyult.

Az influenzás beteg ápolásához megfelelő otthoni környezet

Az influenza gyakori tünete a fejfájás, ami a magas láz, orrdugulás miatt alakul ki. Azonban a fejfájást a levegőtlen szoba is okozhatja, mivel a szokásosnál több otthon töltött idő az oxigén gyorsabb felhasználását eredményezi, a lakásba bezárkózott beteg oxigénhiányos környezetben. A beteg szobájában ezért is fontos a rendszeres szellőztetés.

Ügyeljen arra is, hogy ne fűtse túl a betegszobát. Nem kell attól tartani, hogy a beteg megfázik, éjjelente a 20°C körüli hőmérséklet jobb közérzetet ad. Ha köhög, illetve nehézlégzése van, még alacsonyabb hőmérsékletet állítson be. Túlfűtés helyett vegyen melegebb pizsamát, zoknit.

A takaró könnyű legyen. Szükséges lehet az ágynemű gyakori átszellőztetésére, illetve cseréjére, ha a beteg erősen izzad.

Az influenza egyik kellemetlen tünete az orr kiszáradása, esetleg kisebesedése, amit a száraz beltéri levegő is fokozhat. Az influenzás betegek számára az 50-60 százalék körüli relatív páratartalom a megfelelő a lakásban, az ajánott rendszeres szellőztetés miatt ennél gyakran szárazabb a levegő. A betegszoba párásítása vizes lepedők kiteregetésével, párologtatókkal oldható meg.

A túlzott párásítás ugyanakkor hosszabb távon penészgombák megtelepedéséhez vezethet, ezért csak rövid ideig, a páratartalom ellenőrzése mellett, és gyakori szellőztetéssel együtt alkalmazzuk abban az időszakban, mikor az influenza miatt kiszáradt, sérült nyálkahártya miatt ez nélkülözhetetlen.

Párásítás helyett használhat sóoldatos orrspray-t, ez az influenza második-harmadik napjától enyhíti a kellemetlen érzést. Érdemes az orrlyukak környékét bekenni lanolinnal, mert ez védi a bőrfelületet a felmaródástól.

Allergiás, asztmás betegek és az influenza Az influenzajárvány idején allergiások és asztmások fokozott kockázatnak vannak kitéve. Gyakori a tünetek együttes megjelenése, egymást erősítő hatása, a betegségek kölcsönös triggerként szerepelnek. Influenza esetén a nehézlégzés nem csak akkor jelentkezik, ha a beteg mozog, hanem fekvő helyzetben is. Ha az influenzás beteg eleve asztmás, a köhögés nehézlégzéssel párosul, ekkor feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Az erősen illatosított zsebkendőket az asztmások ne használják, ez is irritációt válthat ki. A kamillás papírzsebkendő használata során még a levegőbe jutó rostok belélegzése is tüneteket eredményezhet az arra érzékenyeknél. Fontos, hogy amennyiben tojásfehérje ételallergiája van, influenzaoltás előtt közölje orvosával.

Kockázatot jelenthet a rosszul tárolt gyümölcsök penészesedése

Influenzaszezonban ajánlatos otthon nagyobb zöldség- és gyümölcskészletet felhalmozni, egyrészt azért, hogy a vitaminforrás mindig kéznél legyen, másrészt így nem kell naponta vásárolni, s ezzel elkerülhető tömeggel járó fertőzésveszély. A felhalmozott gyümölcsöt száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk, és három-négy naponta válogassuk át, figyelve a penészesedésre.

A láthatatlan gombaspórák a téli hónapokban gyakran jelentenek környezetegészségügyi problémát: már kis mennyiségben is tüneteket váltanak ki a penészgomba-allergiásoknál, de nagy koncentrációban az egyébként egészséges emberek számára is ártalmas. Számos penészgomba nem csupán légúti allergiás reakciók kiváltására, hanem mikotoxinok termelésére is képes, utóbbiak elfogyasztva okozhatnak mérgezéses tüneteket.

Amennyiben a tárolt almákon barnás, besüppedő foltok tűnnek fel, az legtöbbször a Penicillium expansum gomba fertőzésének korai tünete. Ezek a gyümölcsök ne érintkezzenek a többivel. A megbarnult részek mély kivágása után a gyümölcs megmaradt része fogyasztható.

A paprikán található szurokfekete foltokat is gyakran penészek okozzák (pl. Alternaria sp.) ezeket a foltokat is alaposan ki kell vágni. Ha rothadás a magházat és a paprika belső oldalát borítja, jobban tesszük, ha az egészet kidobjuk.

A vöröshagyma száraz héjai között poros, fekete elszíneződést találhatunk - ez legtöbbször az Aspergillus niger penésztelepe. A külső, száraz hagymahéjak eltávolítása során a spórák nagy mennyiségben szóródnak a helyiség levegőjébe, ezért tanácsos ezt a műveletet a kültérben elvégezni. Ezt követően folyóvízben alaposan meg kell mosni a hagymát.

A fokhagyma fogyasztása sokak szerint az influenza megelőzésének egyik fontos eszköze. Ha a héjától megtisztított fokhagymán barnás szélű, középen fehéres fekélyeket látunk, az fuzáriumos megbetegedésre utalhat. A fertőzött részeket ez esetben is távolítsuk el. A penészes zöldséget bekötött szemeteszsákban dobjuk ki.

Ritkán penészedik, és a C-vitamin pótlásra kiválóan alkalmas a citrom, a narancs és a savanyú káposzta.

Tanácsok

(Szakértő: Dr. Magyar Donát, aerobiológus - Budai Allergiaközpont)