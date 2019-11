Influenza elleni védőoltás: kinek érdemes beadatni?

Hazánkban minden évben október elejétől számítunk az influenzás megbetegedések szezonális előfordulására. Amennyiben mindenképp el akarjuk kerülni a megbetegedést, nincs más teendőnk, mint beadatni az influenza elleni védőoltást. A vakcina beadatása különösen ajánlott az időseknek, a krónikus betegeknek és a munkakörükből kifolyólag sok emberrel érintkezőknek, illetve a gyermekközösségek tagjainak.

Az oltás beadatásának legalkalmasabb pillanata kora őszre tehető. A védettség kialakulásához ugyanis 2-3 hétre van szükség, valamint ebben az időpontban tervezhetőbb a beavatkozás, hiszen ekkor még kisebb a valószínűsége, hogy egyéb vírusos megbetegedés hátráltatja az oltás beadását.

Mivel a védettség kialakulásához az említett 2-3 hét szükséges, azt sem lehet kizárni, hogy az egyén azelőtt betegszik meg, hogy a védettség kialakulna.

Háziorvosunktól térítésmentesen vehetjük igénybe a vakcinát. Az oltást évenként ismételni kell.

Miért hasznos a védőoltás?

Az influenza a közönséges náthához hasonlóan vírusos betegség, de lefolyása enyhébb esetben is sokkal megterhelőbb, lehetséges szövődményei súlyosabbak. Az átvészelés során a beteg általában általános rosszullétet, közérzetet tapasztal, a magas láz, fejfájás, gyengeségérzet és heves izomfájdalom az influenza típusos velejárói, nem ritkák az emésztőszervrendszeri tünetek sem (hányás, hasmenés).

Az influenzavírus sajátossága, hogy néhány évente megváltozik, így immunrendszerünknek újra és újra meg kell birkóznia vele. Az egyik legfontosabb nyereség a lehetséges, akár életet veszélyeztető szövődmények (arcüreggyulladás, hörghurut, tüdőgyulladás) elkerülése.

Gyermekek influenza elleni oltása A gyermekkori influenza jelentőségét hosszú időn keresztül alulbecsülték. Újabb felmérések szerint egy-egy járványban a felnőttek 10%-os megbetegedésével szemben, a gyermekek, főleg az 1 éven aluliak, akár 30%-os arányban is megbetegedhetnek.



Kinek érdemes beadatnia az oltást?

Minden 60 év fölötti személynek, mivel az életkor előrehaladtával gyengül az immunrendszer.

Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akiknek van valamilyen alapbetegségük: szív- és érrendszeri betegségek (például magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívkoszorúér-betegség), krónikus tüdőbetegség, COPD, asztma, krónikus neurológiai betegség (pl. szklerózis multiplex), anyagcserezavar (pl. diabétesz, máj- és vesebetegségek). Ajánlott beadatni a védőoltást HIV-fertőzötteknek, leukémiás betegeknek és szervátültetésen átesett pácienseknek.

Kórházi dolgozóknak, idősek otthonában dolgozó ápolóknak, orvosoknak.

Kismamáknak is javasolt az oltás, illetve azoknak, akik babát terveznek.

Azoknak az embereknek, akik rendszeresen nagyobb közösségekkel érintkeznek, és emiatt nagyobb veszélynek vannak kitéve, valamint megfertőzhetnek másokat: tanárok, buszsofőrök, áruházi dolgozók, egészségügyi dolgozók.

Célszerű továbbá beadatni az oltást akkor is, ha külföldre utazik. (Az ázsiai országokból ismert madárinfluenza-vírussal szemben az oltás nem nyújt védettséget, mégis ajánlott beadatni, ha ezekbe az országokba utazunk.)

Természetesen bárki beadathatja magának, illetve 6 hónapos kor feletti gyermekének a védőoltást, ha annak nincs orvosi ellenjavallata.

Mi a teendő, ha jelentkeznek az influenza tünetei, de nem adattuk be a védőoltást?

A védőoltást kialakult influenzás megbetegedés esetén már nem lehet beadni. Már hazánkban is rendelkezésünkre áll azonban az influenza kezelésére ajánlott specifikus hatóanyagot (oseltamivir, zavamivir) tartalmazó gyógyszer. A hatóanyag blokkolja az influenzavírus egy fontos enzimét, megakadályozva a vírus szaporodását, terjedését. A gyógyszer alkalmazását az első tünetek jelentkezése után a lehető leghamarabb, legfeljebb 48 órán belül meg kell kezdeni, a kezelés enyhíti a tüneteket és segít a betegség gyorsabb leküzdésében.

Gyerekeknek is beadható a védőoltás?

A legfontosabb, hogy a szülők oltassák be magukat, hogy a kisbaba vagy a nagyobb gyermek ne kaphassa el tőlük a fertőzést. A kisgyermek környezetében élő felnőttek beoltása már biztosít bizonyos mértékű “nyáj” hatást és önmaguk mellett védik a környezetükben élőket.

Hat hónapos kor előtt nem alkalmazható az oltás, általában a 6-35 hónapos, valamint 3 és 12 éves kor közötti korú gyermekeket a számukra megfelelő mennyiségű oltóanyaggal kell oltani.

Várandósoknak és kismamáknak adható influenza elleni védőoltás?

Az influenza elleni oltás terhesség alatt sem ellenjavallt, azonban a legtöbb nőgyógyász tanácsa szerint mérlegelendő az oltás beadatása. Az influenza elleni vakcinák az eddigi ismereteink szerint a terhesség minden szakaszában alkalmazhatók. Bár a terhesség második és harmadik harmadára vonatkozóan több adat áll rendelkezésre, mint az első trimeszterre vonatkozóan, azonban a világszerte beadott influenza vakcinák alkalmazásából származó adatok nem utalnak arra, hogy a vakcinának ártalmas hatása lenne a terhességre vagy babára.

Fontos, hogy az oltás alkalmazható a szoptatás időszaka alatt is. Amennyiben a kismama mégis elutasítja a védőoltást, várandósan meg kell, hogy tegyen mindent azért, hogy kerülje a zsúfolt, közösségi helyeket és a potenciálisan vagy ismerten fertőzött egyéneket.

Lehetséges mellékhatások

A védőoltás általában a felnőttek és gyermekek számára is nagyon jól tolerálható. A tűszúrás helyén enyhébb reakció és izomfájdalom gyakran előfordul, hőemelkedés, levertség is jellemző, valamint gyomor-bélrendszeri panaszokról is ismerünk visszajelzéseket.

Az utóbbi évek számos tudománytalan forrásra hivatkozó oltásellenes megmozdulásai sajnos az influenza oltás ügyét sem kímélték, azonban nagyon fontos leszögezni, hogy sem az oltás vivőközegét alkotó vegyületekről, sem a hatóanyagot képviselő vírusrészletről nem állnak rendelkezésre tudományos adatok, melyek ezek szervezetre gyakorolt károsító hatását bizonyítanák. Nagyon vigyázzunk, meggyőződésünket milyen forrásokra alapozzuk, hiszen az oltás védő hatásából származó egyéni és populációs nyereségek felbecsülhetetlen értékűek.

Az antibiotikum nem segít! Az ÁNTSZ különösen fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az antibiotikumok csak a baktériumok okozta fertőzések ellen hatásosak, a vírusos megbetegedések, így többek között az influenza és a közönséges megfázás gyógyulását nem segítik. Az antibiotikumok felhasználásával kapcsolatban az egyik leggyakoribb probléma, hogy a korábbról megmaradt gyógyszerrel egy később jelentkező megbetegedést, például az influenzát próbálja meg valaki házilag kezelni. Az influenza azonban vírus, az antibiotikumra nem reagál. Az indokolatlan antibiotikum használat miatt az elmúlt években az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok jelentek meg, az egyik legnagyobb közegészségügyi kockázatot okozva a világon és ezen belül Európában is.

