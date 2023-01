Aromaterápia - Gyakorlati tudnivalók

Bizonyított tény, hogyha kellemes illatok veszik körül az embert, jobban érzi magát, és a betegségekkel kapcsolatos panaszai is enyhülhetnek. A kellemes illatok hozzájárulhatnak a komfortérzet javulásához.

Így nem meglepő, hogy az aromaterápia, az illatok alkalmazásán alapuló terápia reneszánszát éli az utóbbi 2 évtizedben. A gond az, hogy nem vagyunk tisztában a módszer értékeivel és korlátaival. És felmerül az a kérdés is, hogy van-e valós gyógyhatása is?

A növények illóolaj-tartalma alacsony, nagyon ritka, ha 1 kg-nyi drogból 5, esetleg 7%-nyi illóolajat lehet előállítani. Ez is az oka a gyakorta előforduló hamisításnak, a valódi illóolajat tartalmazó készítmény zsebkendőre cseppentve nem hagy zsíros foltot, szemben azzal, amihez olyan zsíros olajokat kevertek, mint például a napraforgó- vagy az olívaolaj. De még, ha nem is hagy hátra zsíros foltot, az sem garancia rá, hogy valódi illóolajjal van dolgunk, ugyanis nem ez az egyetlen módja a hamisításnak. A drága citromolajat pl. gyakran keverik olcsóbb citronella olajjal, aminek természetesen más a hatása. Sőt, a hamisítás során alkalmazott anyagok között lehetnek olyanok is (pl. benzol, halogénezett vegyületek), amelyek az egészségre ártalmasak.

Mindig kizárólag 100%-os tiszataságú gyógyszerkönyvi minőségű illóolajokat vásároljunk!

Az aromaterápiában az illóolajokat inhalálják, vagy külsőleg masszírozásra, borogatásként vagy fürdőadalékként használják. Mivel az illóolajok többségénél belsőleges alkalmazásukkor történő hatásosságukról/esetleges nem kívánt hatásaikról klinikai vizsgálatok nem állnak kellő mennyiségben a rendelkezésünkre, ezért belsőleges alkalmazásuk akár súlyos következményekkel is járhat.

Az aromaterápia kiegészíthet más gyógymódokat, de önmagában nem várhatjuk tőle betegségek gyógyítását.

Sajnos egyre több olyan forgalmazó tűnik fel a piacon, aki nem létező hatásokat tulajdonít egyes illóolajoknak. A probléma az, hogy a vásárlók és a betegek elfordulhatnak a bizonyítékokon alapuló orvoslás kínálta, valóban hatásos megoldásoktól és kétes minőségű termékek használatával veszélyeztetik az egészségüket.

De hogyan is zajlik egy aromaterápiás kezelés?

A páciens részletes kikérdezése után történik a megfelelő illóolaj kiválasztása.

Majd a kiválasztott illóolaj, amelyet ha párologtatással, belégzéssel alkalmaznak, illékony anyagai az orrnyálkahártya váladékában oldódva bekötődnek a szaglóhám receptoraihoz, majd a keletkező ingerület eljut az agykéreghez és tudatosul.

Leggyakrabban bőrbe történő masszírozással szokták alkalmazni, ahonnan az illóolaj felszívódva, illetve belélegezve szintén bejut a keringésbe (külsőleges alkalmazáskor az illóolajat fel kell hígítani valamilyen semleges olajjal, mint pl. avokádó-, földimogyoró-olaj, mert töményen csípné és irritálná a bőrt).

Egy kezelés körülbelül egy-két órát vesz igénybe.

A személyre szabott kezelés növeli a terapeuta iránti bizalmat, ez pszichés szempontból is kedvező.

Az illóolajos masszázs az emberek nagy részénél kellemes és nyugtató hatású, így a betegek a kezelés után jobb kedélyállapotról, csökkent idegfeszültségről, és más betegségeik tüneteinek mérséklődéséről számolnak be.

Milyen típusú illóolajok hatásosságával és biztonságosságával kapcsolatban vannak klinikai vizsgálatok?

A legtöbb klinikai vizsgálat leginkább a szorongásos állapotokkal járó panaszok enyhítésére szolgáló illóolajokkal kapcsolatos, ezek közül is kiemelkedik a levendula. Hatásmódja hasonló egyes gyógyszerek hatásmechanizmusához. A levendulával rendelkezésre álló bizonyítékok szintjét egyetlen más olaj esetében sem közelítették meg. Az illóolajokkal kapcsolatos klinikai vizsgálatok sem nyúlnak vissza hosszú időre, ezért kevés a bizonyíték, a kellemes illattal összefüggő hatáson túl.

Fontos tudnivalók az illóolajokról!

A borsmenta és eukaliptusz illóolaj 4 éves kor alatt nem alkalmazható, mert egyes esetekben alkalmazásukkor légzésmegállás vagy légúti görcs alakulhat ki.

Minden citrusféle fényérzékenyítő hatású, ezért ezen olajok használatánál a kezelés után egy-két óráig kerüljük a napfényt és a szoláriumot, ellenkező esetben a bőrön foltosodást okozhat.

Mivel testünk legérzékenyebb bőrfelülete az arcunk és a szem környéke, ezért ezen a területen egyáltalán ne használjunk illóolajat!

Az illóolajokat nemcsak az aromaterápia, a masszázsszalonok vagy a parfümipar használja. A gyógyászatban külsőleg is alkalmazhatják őket fertőtlenítő és antimikrobiális hatásuk miatt (pl. teafaolaj). A teafaolaj-tartalmú készítmények külsőleg aknés bőr, bőrgombásodás, körömgomba kezelésére alkalmazhatóak.

A gyógyászatban is a helyi vérbőséget okozó hatást használják ki, így hígítva fájdalomcsillapításra is javallottak. Ilyenkor általában kenőcs, krém formájában oldják meg, hogy a készítmény illóolaj-tartalma ne okozzon bőrgyulladást.

Egyes illóolajok (kamilla, eukaliptusz, menta, fenyő) inhalálva, bőrön át alkalmazva, vagy szájon át bevéve (létezik kakukkfűolajat, erdeifenyő-olajat, eukaliptuszolajat tartalmazó gyógytermék) köptetőként használhatók, hiszen fokozzák a hörgőkben a kis viszkozitású nyák kiválasztását és a csillóshám aktivitásának fokozásával elősegítik a köpetürítést. Megfázáskor bedörzsölőként alkalmazott illóolaj-tartalmú kenőcsből a test meleg bőrfelülete elősegíti az eukaliptusz-, borsosmenta-, erdeifenyő-olajokból az aromás gőzök felszabadulását. Ez a légutakban letapadt nyákot feloldja, elfolyósítja, így lehetővé teszi annak könnyebb felköhögését. Az illóolajok enyhe görcsoldó hatásuk révén csökkentik a köhögési ingert és a légzés is könnyebbé válik.

Gyomor-bélrendszeri egyszerűbb panaszok esetén, mint pl. szélgörcs, enyhe hasi görcsök, melyek emésztéshez kapcsolódnak, nemcsak a tiszta illóolajok alkalmazhatók, hanem az illóolajban gazdag, jellemzően fűszernövényként használt növények is (pl. édeskömény, ánizs, kömény, borsosmenta). Több étvágyfokozó hatású növényből alkoholos ital (pl. köménypálinka, ánizslikőr, gin, mely utóbbinak borókabogyó-tartalma jó hatással van az emésztésre és segíti a gázok eltávozását a belekből) is készül. A legismertebb ezen fűszernövények, illetve olajaik közül talán a levendulaolaj, amely szorongáscsökkentő hatását elfogyasztva (gyógyszerként, vagy belsőlegesen 4 csepp kockacukorra cseppentve), de belélegezve vagy bőrön keresztül alkalmazva is kifejti.

Termék választásakor pedig keressük a gyógyszertárakban kapható gyógyszerkönyvi minőségű olajokat! Beszerzéskor figyeljünk arra, hogy a magas ár nem egyenlő a minőséggel!

Az illóolajok, bár nem képesek gyógyítani a koronavírus-fertőzést, az orvos által előírt terápia kiegészítéseként használva enyhíthetik a tüneteket. Bár a COVID-19 reményeink szerint lecsengőben van, jó tudni, hogy az illóolajok és illóolaj-komponensek közül az eukaliptuszolaj, és ennek fő hatóanyaga, az eukaliptol kedvező hatású lehet az enyhe tünetekkel jelentkező COVID-19 tüneteinek enyhítésére. Az eukaliptol ésszerű mennyiségben alkalmazva biztonságos. Használata 4 éves kor alatt nem ajánlott!

Koronavírus-fertőzés esetén érdemes kerülni ugyanakkor a mentoltartalmú készítmények, illóolajok (pl. borsosmentaolaj) használatát. A mentolt is gyakran használják légúti betegségek esetén, elsősorban az orrdugulás megszüntetésére alkalmazzák, mert a beteg úgy érzékeli, hogy a mentolos orrkenőcs alkalmazása után jobban kap levegőt. Ugyanakkor a nagyobb mennyiségben alkalmazott mentol nehézlégzésérzést okozhat, így elfedheti a koronavírus-fertőzés egyik legfontosabb tünetét.

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész