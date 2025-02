A megfázás vagy influenza okozta asztmás roham

Néhány nap alatt nehézlégzéssel járó asztmás rohamot, a betegség hetekig tartó fellángolását is okozhatja egy egyszerű felső légúti fertőzés.

A légúti fertőzések, így a megfázás és influenza az egyik leggyakoribb kiváltó okai az asztmás rohamnak, különösen kisgyermekeknél. Az orrdugulás, torokfájás, köhögés, láz, vagy az influenza és megfázás egyéb tünetei kellemetlenek, ám ha emellett a beteg asztmás is, súlyos problémákat okozhat a megbetegedés.

A betegség lefolyása asztmásoknál

Asztma esetén eleve gyulladt a betegek nyálkahártyája, így az érzékenyebben reagál minden külső hatásra, beleértve a kórokozókat is. A gyulladásban lévő nyálkahártya ezért fogékonyabb a vírusokra, asztmásoknál könnyebben kialakul és súlyosabb panaszokkal jár egy legúti fertőzés.

Megfázás, influenza esetén a panaszok előbb a vírusos fertőzés jellegzetes tüneteivel kezdődnek. Influenza esetén ez a hirtelen jelentkező magas láz, végtagfájdalom, fejfájás, levertség, majd a vizes orrfolyás, száraz köhögés, torokfájás. Csecsemőknél a hasmenés és hányás is lehet az influenza jele. Ehhez társul az asztma miatt a nehézlégzés, az erős köhögés, súlyos esetben akár fulladásos rohamokat előidézve. Nehéz a tünetek alapján megállapítani, hogy a köhögést fertőzéses vagy asztmás eredetű-e, de a csúcsáramlásmérő használatával megállapítható, hogy a légutak beszűkülésével jár-e a betegség.

Az alapbetegség és a kialakuló nehézlégzés miatt lassabb a gyógyulás, az fertőzés elhúzódik és magasabb lehet a szövődmények száma is. A légúti fertőzések okozta asztmás tünetek ráadásul az influenzából vagy megfázásból történő felépülés után több hétig is tarthatnak. Nehézséget jelent az is, hogy az asztmára szedett gyógyszerek és a fertőzéses megbetegedés miatt alkalmazandó gyógyszerek fokozott gyógyszerterhelést jelentenek a betegeknek.

Megelőző lépések

Nincs biztos módja annak, hogy megakadályozza a fertőzős kialakulását és a megbetegedést, de bizonyos lépések segíthetnek.

Asztma kontrollálása - Fontos, hogy az asztma kezelésére felírt gyógyszereket a beteg előírásszerűen szedje. Amennyiben a betegség megfelelően kezelt, azzal csökkenthető a későbbi súlyosabb lefolyású megbetegedés kockázata.

Influenza elleni védőoltás – A legtöbb asztmás felnőttnek és fél évesnél idősebb gyermeknek minden évben meg kellene kapni az influenza elleni védőoltást. A vakcina nagyjából két hét alatt fejti ki hatását és 70-90 százalékos védettséget ad.

Kerülje a betegeket! – A légúti fertőzések kórokozói könnyen terjednek, azért járványos időszakban ajánlott a zsúfolt közösségek és az ismert betegek kerülése. Gyermekközösségekben, otthon is ajánlott a gyakori szellőztetés, és ha megoldható, ajánlottak a légtisztító berendezések is.

Higiénia – A fertőző betegségek továbbadásában az egyik legnagyobb szerepe a kézmosás elmaradásának van. Mosson minél gyakrabban kezet, illetve használjon kézfertőtlenítő gélt!

Egészséges életmód – Az egészséges, vitaminokban gazdag táplálkozás és rendszeres testmozgás javítja az immunrendszert, segít elkerülni a betegségeket.

Az asztma kezelése influenza esetén

Amennyiben mégis kialakul a megfázás vagy az influenza, asztmás betegek esetén további tennivalók merülnek fel a vírusos felső légúti fertőzésekre általánosságban ajánlott tüneti kezelésen felül. A megfelelő kezelés segít enyhíteni a tüneteket, és azt, hogy az enyhe asztma fellángolásból súlyos asztmás roham legyen!

Asztma akcióterv - Kövesse az asztmás roham esetére az orvosa által előírt teendőket! Asztma akciótervvel minden betegnek rendelkeznie kell, ez előírja, hogy milyen panaszoknál mi a teendő, és mikor kell minél hamarabb orvosi segítséget kérni. Hívja tüdőgyógyász kezelőorvosát, ha a betegség közben rosszabbodik az asztma!

Antivirális szerek - Léteznek az influenzavírusok szaporodását gátló antivirális szerek, melyeket szintén orvosa írhat fel. Fontos tudni, hogy ezek a fertőzés korai szakaszában hatásosak, így érdemes a megbetegedést minél korábban jelezni számára.

Csúcsáramlásmérő - Figyelje a tüdeje működését! Csúcsáramlás mérő segítségével figyelheti a tüdő munkáját, ami akár panaszok hiányában is képes kimutatni a romlő légzési funkciót. Amennyiben az áramlási sebesség csökken, a gyógyszerszedést ehhez kell beállítani.

Időben forduljon orvoshoz - Forduljon orvoshoz, ha a köhögés szűnni nem akaró, váladék felköhögésével jár, vagy ha a fertőzéses megbetegedés egy hét alatt sem gyógyul. Ugyancsak forduljon orvoshoz, ha a tüdőgyulladás tüneteit tapasztalja. Ezek: magas láz, hidegrázás, izzadás, éles fájdalom légzéskor, váladékos köhögés.

Ahogy minden vírusos megbetegedés esetén mindenkinek ajánlott, az asztmás beteg is pihenjen sokat és vigyázzon magára! Fogyasszon sok folyadékot, és ha az orvosa is egyetért, használjon recept nélkül kapható, megfázás elleni készítményeket. Ezek ugyan nem segítenek a gyorsabb felépülésben, de enyhítik a tüneteket.

(WEBBeteg - Cs. K.; Forrás: Mayo Clinic; Lektorálta: Dr. Jóna Angelika)