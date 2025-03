Megfázás: A probiotikumok is segíthetnek

A probiotikumok hasznosak lehetnek az influenzaszerű és megfázásos megbetegedések megelőzésében, de még inkább a tünetek enyhítésében, több tanulmány szerint is.

A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok, amelyek pozitív hatást gyakorolnak szervezetünkre, amennyiben elegendő mennyiségben vannak jelen. A legtöbbjük a tejsavbaktériumok és a Bifidobacteriumok közé tartozik. Fermentált élelmiszerekben találhatóak meg, mint például joghurtban, de étrend-kiegészítő formájában is hozzájuk juthatunk.

A leggyakoribb akut felső légúti fertőző megbetegedés a megfázás, más néven nátha, továbbá az influenza. Jellegzetes tünet az orrfolyás, torokfájás, köhögés, láz, esetleg fejfájás.

A probiotikumok szerepe az egészséges emésztésben, a normál bélműködésben régóta ismert, de manapság egyre több kutatás irányul arra is, hogy az említett akut felső légúti fertőző betegségek lefolyását is befolyásolhatják-e egészséges immunrendszerű embereknél. Az erre vonatkozó kutatásokból gyűjtöttünk most össze néhányat.

Vizsgálatok gyerekekre vonatkozóan

Egy, a Pediatrics című szaklapban közölt, Gregory J. Leyer vezette kutatásban 3 és 5 év közötti, egészséges gyermekeknél vizsgálták a megelőzően szedett probiotikumok tünetenyhítő hatását a megfázásos és influenzaszerű panaszokra. A 306 vizsgált gyermek közül 104 randomizáltan placebót kapott, míg 110 Lactobacillus acidophilus-t, 112 pedig ugyanezt egy Bifidobacterium törzzsel együtt. A gyerekek fél éven át, naponta kétszer kapták meg a probiotikumukat.

A placebo-csoporttal összehasonlítva a szimpla vagy kombinált probiotikumot kapók lényegesen jobb eredményt mutattak.

A lázas esetek előfordulása 53-72%-kal, a köhögés 41-62%-kal, míg az orrfolyás gyakorisága 28-58%-kal csökkent náluk. Amennyiben mégis jelentkezett, annak időtartama 30-50%-kal csökkent.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a 6 hónapon át tartó rendszeres probiotikumfogyasztás biztonságos és hatékony módja a láz, orrfolyás, köhögés előfordulásának, illetve ezek összesített időtartamának a csökkentésére, illetve a közösségből való hiányzások mérséklésére.

A probiotikumhasználathoz nem kapcsolódott jelentős mellékhatás.

Egy másik vizsgálatban kínai kutatók influenzaszerű tüneteket mutató, probiotikumot szedő gyerekeknél a panaszok, mint a láz, a köhögés és az orrfolyás enyhülését tapasztalták. Megállapították, hogy a naponta szedett probiotikumok a fertőző légúti megbetegedések kockázatát csökkenthetik, illetve az elkapott fertőzés tüneteit enyhíthetik, mégpedig azáltal, hogy serkentik az ellenük képződő antitestek termelését.

Egy felnőttekre vonatkozó vizsgálat megállapításai

A Német Táplálkozástudományi Társaság 41. kongresszusán tette közzé prof. dr. Michael de Vrese kollégáival két randomizált kettősvak tanulmányuk eredményeit, amelyeket 479 egészséges felnőtt részvételével készítettek.

Az alanyok naponta szedtek vitaminkészítményeket vagy önmagukban, vagy probiotikus baktériumokkal kiegészítve.

Noha mindkét csoport tagjai közel azonos gyakorisággal betegedtek meg náthában, a tünetek, mint például a láz és az orrfolyás, szignifikánsan enyhébbek voltak azoknál, akik probiotikumot is kaptak. Tehát a probiotikumok nem tudták ugyan megakadályozni, hogy a patogén kórokozók megbetegedést váltsanak ki, azonban úgy tűnik, hogy stimulálták a sejtes immunválaszt. Aki tehát rendszeresen szed probiotikumot, még ha ezzel a megfázást nem is kerülheti el, kevésbé megterhelő tüneteket tapasztalhat és gyorsabban túl lehet a betegségen.

Szerző: WEBBeteg összeállítás - Bak Marianna, biológus szakfordító és Cs. K., fordító

Forrás: Können Probiotika (lebende Mikroorganismen) Infektionen der oberen Atemwege (z.B. Erkältungen) vorbeugen? (Cochrane), Medscape, Probiotika schützen vor Grippe (Zentrum der Gesundheit), Probiotika lindern Schnupfen (Medical Tribune)