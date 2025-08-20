A CBD-termékek májkárosodást is okozhatnak

A CBD (cannabidiol) hatóanyagot tartalmazó termékek komoly májproblémákat okozhatnak a tartós használók egy részénél, ezért használatuk nem tekinthető kockázatmentesnek, még egészséges felnőttekben sem.

A kannabidiolt tartalmazó termékek többsége nem szabályozott, egészségre gyakorolt hatásuk szempontjából nem ellenőrzött készítmények, melyek bizonyos hatóanyagtartalom alatt gyógyszerészeti engedély nélkül is forgalmazhatóak. Éppen ezért ezen termékek esetleges biztonsági kockázatairól kevés vizsgálat készült.

Kutatás a CBD májenzim- és hormonszintekre gyakorolt hatásáról

Egy vizsgálat során 4 hetes, napi kétszeri, a nem szabályozott termékekre vonatkozó dózistartományon belüli CBD-használat hatását értékelték májenzim- és hormonszintekre, 201 egészséges felnőtt bevonásával. A résztvevők véletlenszerűen kaptak CBD-t, napi 5 mg/ttkg/nap mennyiségben, vagy placebót, 28 napon keresztül, heti rendszerességű laboratóriumi vizsgálatok mellett.

A CBD-csoportban 8 résztvevőnél (5,6%), a placebó csoportban pedig 0 résztvevőnél (0%) a májenzim-szint (alanin-aminotranszferáz ill. aszpartát-aminotranszferáz) a normál érték felső határának háromszorosát meghaladó mértékben emelkedett. Hét résztvevő felelt meg a gyógyszer okozta potenciális májkárosodás megvonási kritériumainak, amelyeket 2 résztvevőnél a 21. napon, 5 résztvevőnél pedig a 28. napon észleltek.

Az eredmények alapján tehát 3-4 hét elteltével a kannabidiol alkalmazása mellett a használók mintegy 5 százalékánál olyan mértékű májenzimszint-emelkedés következett be, ami a tartós májkárosodás veszélyével jár és a kezelés azonnali felfüggesztését teszi indokolttá. Mindez alacsonyabb hatóanyagtartalmú készítmények alkalmazása mellett, egészséges felnőttekben volt megfigyelhető.

A hormonális hatásokat vizsgálva ugyanakkor nem figyeltek meg különbséget a CBD- és a placebó csoportok között a teljes tesztoszteron, az inhibin B, a teljes trijód-tironin és a szabad tiroxin tekintetében.

A kutatás a JAMA Internal Medicine szaklapban jelent meg 2025 júliusában.

A kannabidiolról

A CBD (cannabidiol) a kannabisz nem pszichoaktív összetevője. Mivel nem okoz bódulatot, sok országban szabadon forgalmazhatóak a kannabidiol-termékek. Gyulladáscsökkentő és nyugtató hatásai miatt aktívan vizsgálják gyógyászati célokra történő felhasználását, ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy ennek a hatóanyagnak is vannak, illetve lehetnek további nem várt hatásai.

Forrás: DRportal