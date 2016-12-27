Influenza esetén csak árt a diéta

Az influenzás betegeknek általában a visszafogottabb és könnyebb étkezések javasolhatóak, a drasztikus diéta azonban nem biztosít elegendő tápanyagot a szervezet számára, gyengíti a szervezet természetes védekezőképességét és hátráltatja a gyógyulást.

Immundendszerünk működése nagymértékben javítható, ha az étrendünk vitaminokban, ásványi anyagokban, teljes értékű fehérjékben és antioxidáns hatású biológiailag aktív összetevőkben (pl. flavonoidok) gazdag, számos vizsgálat szerint a kalóriákat sem ekkor érdemes drasztikusan visszafogni. A téli, járványokkal sújtotta időszakban a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékkal ellátott szervezet ellenállóbb a megbetegedésekkel szemben, és ha már a betegség jeleit mutatja, gyorsabban túlvészeli azt, mint a diétával legyengített emberi test. Sokan az új év kapcsán kezdenek fogyókúrába, ami sokszor épp az influenzaszezonnal esik egy időbe, ám a megelőzés szempontjából is ezt ajánlatosabb egy-két hónappal elhalasztani a járványidőszak utánra.

Étrend influenzás betegek számára

Az influenzát nem diétázással vészelhetjük át viszonylag gyorsan, ahogy azt számos régebbi házi praktikában olvashattuk, hanem a tartalmasabb - könnyű, de tápanyagokban gazdag - étrend az optimális a szervezet számára.

Az egészséges táplálkozás nem váltható ki vitaminkészítményekkel. A természetes forrásból származó vitaminok és ásványi anyagok hasznosulása sok esetben kedvezőbb, a többféle összetevő támogathatja egymás hatását, továbbá túladagolásuk sem lehetséges. Ezen kívül a szervezetnek nem csupán vitaminokra és nyomelemekre van szüksége, hanem fehérjére, zsiradékokra is, továbbá a szénhidrátból származó kalóriákat is hasznosítani tudja a szervezet a gyógyulás érdekében.

Ha a beteg nem kívánja az ételt, azt nem kell erőltetni. Néhány napos diéta nem gyengíti le az emberi szervezetet, különösen lázas állapot esetén természetes, hogy nem kívánjuk az ételt. Nem tanácsos azonban tudatosan visszafogni a kalóriabevitelt és a változatos táplálkozást megbetegedés esetén.

A kalóriabevitel A Michigan-i Egyetem kutatói kísérleti egerek egyik csoportját diétára fogták, így azok a teljes ellátásban részesülő társaikkal szemben a napi kalóriák mindössze negyven százalékát kapták, miközben a rágcsálók mindkét csoportja ugyanannyi vitaminban és ásványi anyagban részesült. A vizsgálat végén megállapították, hogy a diétás egereknek nem sikerült a vírustámadással szemben kellő mennyiségű immunsejtet termelni és a betegséget leküzdeni, hanem jóval több időre volt szükségük a teljes gyógyuláshoz.

A legfontosabb tápanyagok megbetegedés esetén

A tápanyagok közül szükségesek a gyógyuláshoz, és az ezeket nagy mennyiségben tartalmazó élelmiszerek:

A leves valóban használ

A tápláló levesek hagyományosan ajánlott ételnek számítanak fertőzéses megbetegedések, megfázás, influenza esetén. Vizsgálatok szerint hatásuk valóban kedvező, több úton is.

Egyrészt a könnyű, zöldségeket, csirke- vagy marhahúst tartalmazó étel tartalmazza a legtöbb fontos tápanyagot, elsősorban fehérjét és ásványi anyagokat.

Másrészt a meleg leves elősegíti az orrüregekben képződő váladék fellazítását, és segít a szövődményes orrmelléküreg-gyulladás megelőzésében.

Végül a leves értékes folyadékforrás is, megfázásos, influenzás időszakban ugyanis kiemelten fontos a bőséges folyadékbevitel.

Miért fontos a bőséges folyadékfogyasztás?

Lázzal járó fertőzéses megbetegedés esetén különösen fontos a fokozott folyadékbevitel, víz, tea, gyógytea és/vagy leves formájában.

A megfelelő hidratáltság szükséges a tápanyagokat és az oxigént szállító vérkeringés támogatásához, ezen keresztül pedig az immunsejtek optimális működésének biztosításához is.

Nedvesen tartja a nyálkahártyákat, ami ugyancsak fontos a felső légúti kórokozók elleni küzdelemhez.

Hidratált állapotban gyorsabb a méreganyagok ürülése a szervezetből, ezzel a fertőzésből és a kezelésre használt gyógyszerekből származó bomlástermékek távozását is segíti, ha többet iszunk.

A gyógyulás támogatásához megbetegedés esetén tehát eleve indokolt a folyadékbevitel növelése. A láz, az izzadás, az esetleges hasmenés ráadásul felgyorsítja a folyadékvesztést, ezért átlagos folyadékbevitel mellett megnő a kiszáradás kockázata. Ezen hatások ellensúlyozására tehát jelentősen több folyadékra van szüksége a szervezetnek, mint más időszakokban. Az evéssel szemben az ivást érdemes kissé erőltetni is, akkor is, ha a beteg nem érez szomjúságot.

Milyen élelmiszereket kerüljön az influenzás beteg?

A túlságosan nehéz, zsíros ételek emésztőrendszeri panaszokat okozhatnak és energiát vonnak el az immunrendszertől.

Az alkoholnak csak káros hatásai vannak a gyógyulás szempontjából: megterhelik a szervezetet, túlterhelődhet a szervezet méregtelenítő mechanizmusa, dehidratál, kölcsönhatásba léphet a szedett gyógyszerekkel.

Kerülendőek a nyálkahártyát irritáló, túl fűszeres, savas és hideg ételek, italok.

