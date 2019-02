Mit tegyünk, ha influenzás lett a gyermekünk?

Sokan tanácstalanok, hogy vajon mit is tegyenek, és mikor forduljanak orvoshoz a kisgyermekükkel, ha az influenza tünetei jelentkeznek.

Az influenzavírus nagyon változékony, könnyen terjedő kórokozó, amely cseppfertőzéssel jut a szervezetbe. A vírus kisebb változási (drift) gyakrabban, jelentősebb változásai (shift) ritkábban - 10-40 évente - következnek be. Utóbbiak létrejöttekor nagyobb járványok alakulnak ki, mert több a védettséget még nem szerzett ember.

Milyen tünetek alapján gondoljunk influenzára?

A fertőzést a lappangási időszakban levő és a már betegség tüneteit mutató ember terjeszti. A lappangási idő 2-3 nap.

A beteg gyermeknek magas láza lesz, akár 39-41 °C-ig is felmehet a testhőmérséklet. Kisgyermekekben lázgörcs előfordulhat, ha a gyermek arra hajlamos. Az arc kipirult, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom jelentkezhet.

Főként kisebb, de akár nagyobb gyerekeknél a légúti hurutos tünetek (száraz köhögés, orrfolyás) mellett hasmenés léphet fel. A betegek nagyon elesettek, szemük begyulladhat, könnyezik, kerülik a fényt.

Szövődménymentes esetekben a láz 2-3 napig tart, de akár 5 napig is elhúzódhat. A 2-4 napra a gyermek általános állapota jobb lesz, ezzel együtt a légúti hurutos tünetek erősödhetnek. A száraz köhögés akár 1-2 hétig is fennállhat.

Hogyan kezeljük a beteg gyereket?

Ha a gyermeknél influenza tüneteit tapasztaljuk, csillapítani kell a lázát. Erre a gyermekkorban alkalmazható valamennyi lázcsillapító gyógyszer alkalmas. Az aszpirin súlyos szövődményt okozhat (Reye-szindróma), ezért semmiképpen ne ezzel csillapítsuk az influenzás gyermek lázát! A lázcsillapító gyógyszereket ne adjuk az előírtnál gyakrabban akkor sem, ha a gyermeknek nem csökkent elvárásunknak megfelelően a hőmérséklete, ilyenkor ugyanis nem érünk el vele jobb hatást, de mellékhatások kiváltásával bajt okozhatunk. Ebben az esetben fizikális hő csökkentés javasolt, hűtőfürdő vagy törzsborogatás.

A hűtőfürdő alkalmazásakor a kicsit testmeleg vízbe ültetjük, és ehhez engedjük a hideg vizet addig, amíg a víz szobahőmérsékletű lesz. Ebben a gyermek többnyire ellazul, hőmérséklete csökken. Néhány percig tartsuk ebben a vízben. Ha nagyon vacogna, vegyük ki, ne folytassuk a fürdetést.

A törzsborogatás szobahőmérsékletű - tehát nem jéghideg - vízbe tett és kicsavart törülközővel történik. Ebbe kell a gyereket betekerni a mellkastól a comb felső részéig. Erre száraz vékony textilt tekerjünk. Kb. 10 percenként cseréljük a borogatást. A csuklóra, bokára, homlokra tett vizes ruhák semmit nem használnak, ne alkalmazzuk!

Fontos az influenzás gyereknek az ágynyugalom

Az influenzás gyermeknek ágynyugalomra van szüksége, biztosítsuk ezt neki. A fénykerülés és a könnyezés miatt ne legyen vakító fény a szobájában. Nagyon fontos az is egy gyermek számára, hogy érezze a gondoskodást. Amikor igényli, meséljünk neki, de ha aludni szeretne, ne zavarjuk.

Miután a lázzal sokat párologtat, esetleg hasmenése is van, a folyadékbevitelről gondoskodni kell. Mézes vagy cukros, citromos teát (gyümölcs vagy hársfavirág tea) adjunk neki bőven. Mivel étvágytalanok is ilyenkor a gyerekek a cukor vagy a méz energiát is szolgáltat. Ne erőltessük az evést, könnyű ételeket, levest el szoktak fogadni a kis betegek.

Vitaminok pótlása a szervezet védekező rendszerének erősítésével segíti a gyógyulást, főleg a C-vitamin-pótlásra figyeljünk. A téli influenzás időszakban általában a visszafogottabb étkezéseket javasolják megbetegedett családtagjaiknak. Az erős diéta azonban legyengíti az immunrendszert, és szabad utat enged a vírusoknak, ezért fontos ebben az időszakban is a tápanyagban gazdag táplálkozás.

Gyermekek influenza elleni oltása A gyermekkori influenza jelentőségét hosszú időn keresztül alulbecsülték. Újabb felmérések szerint egy-egy járványban a felnőttek 10%-os megbetegedésével szemben, a gyermekek, főleg az 1 éven aluliak, akár 30%-os arányban is megbetegedhetnek.



Az eldugult orr kezelésére, az orrfúvás után alkalmazott orrcseppek javasoltak. Emellett a szobában lehet egy nedves kendő, amelyre néhány csepp eukaliptusz vagy fenyő olajat cseppentsünk. Ezek könnyítik a légzést. Egy kiskanál méz enyhíti a torokfájdalmat és a száraz köhögést.

Amennyiben súlyos tüneteket, hányást, súlyos hasmenést, ami miatt kiszáradhat a gyerek, vagy egyéb jellegű állapotromlást észlelünk, illetve a gyermeknek légzési nehézségei vannak, feltétlenül forduljunk orvoshoz. Akkor is javasolt a házi gyermekorvos megkeresése, ha a szülő bizonytalan abban, hogy mekkora a baj, mert a kicsik esendőbbek. Inkább hamarabb vigyünk egy gyermeket orvoshoz, mint későn. Bár az influenza többnyire napok alatt meggyógyul, lehetnek súlyos szövődményei is, amelyek késedelmes kezelése a gyógyulási esélyt rontja.

Milyen szövődményekre lehet számítani?

Az influenza szövődményeként tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás, szívizomgyulladás stb. léphet fel. Látható, hogy ezek súlyos betegségek, gyakran igényelnek kórházi felvételt. Antibiotikum adása csak bakteriális szövődmény esetén indokolt, mert a vírusra nem hat, a gyerek nem gyógyul meg hamarabb.

Hogyan előzze meg az influenzát?

Az influenza megelőzése egyrészt a higiéniai szabályok betartásával lehetséges. Ez gyakori kézmosásból, a fertőzött beteg váladékainak - pl. piszkos zsebkendőinek - eltávolításából áll, de ide tartozik a zsebkendőbe való köhögés, tüsszentés is. Járványos időben kerülni kell a zsúfolt rendezvényeket.

A megelőzés másik pillére az influenza elleni védőoltás. A krónikus betegek védelme fontos, de hazánkban bárki kérheti az adott szezonra kifejlesztett oltást.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus